ВАКС продлил ночной домашний арест Гримчаку и его помощнику
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Гримчак и его помощнику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.
В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.
22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".
26 мая Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Грымчака под домашним арестом
