ВАКС продлил ночной домашний арест Гримчаку и его помощнику

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Гримчак и его помощнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.

В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.

22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".

26 мая Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Грымчака под домашним арестом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Гримчак Юрий (349) Антикоррупционный суд (1260)
Что "правосудие" целый год "расследует"? Какие "ночные домашние аресты"? Почему Грымчак по теле-шоу вышивает? Взял деньги, так садите. Сколько можно кота за хвост тянуть или уже порешал?
14.07.2020 15:52 Ответить
свободу порохоботу! прекратите политические преследования!
14.07.2020 15:56 Ответить
И никто ни Цензор ни коментаторы не напишут что статью "Взятка" сменили на "Мошенничество" потом сменили на "Покушение на злоупотребление влиянием" и теперь стыдливо не хотят признать отсутствие состава преступления..Пишите еще
14.07.2020 16:00 Ответить
якщо суд по такому пустячому розслідуванню цієї справи ніяк не можуть розпочати - значить, щось там з розслідуванням нечисто.
14.07.2020 16:04 Ответить
Там в справі забавні метаморфози - розпочинали з статті "Хабар" потім зрозуміли що сумка із "календариками" на хабар не тягне, перекваліфікували в "Шахрайство", потім нарешті прочитавши КК, побачили що немає потерпілого і перекваліфікували в "Зловживання впливом" і знову з подивом побачили що немає події злочину. Зараз це "Замах на зовживання впливом" Короче мильна булька..
14.07.2020 16:24 Ответить
так і я про те ж саме. Тільки в деталі не вникав
