УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13879 відвідувачів онлайн
Новини
1 058 6

ВАКС продовжив нічний домашній арешт Гримчаку та його помічнику

ВАКС продовжив нічний домашній арешт Гримчаку та його помічнику

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку та його помічнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Також продовжено до 7 вересня 2020 року включно термін дії процесуальних обов'язків, покладених на обвинувачених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника".

26 травня ВАКС залишив Гримчака під нічним домашнім арештом. 1 червня справу за обвинуваченням Гримчака в корупції і хабарництві почали розглядати по суті.

Також дивіться: "Ви нам не цікаві. Ідіть у дупу", - ведучий Назаров - ексзаступнику міністра з питань окупованих територій Гримчаку. ВIДЕО

Автор: 

Гримчак Юрій (120) ВАКС Антикорупційний суд (2039)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что "правосудие" целый год "расследует"? Какие "ночные домашние аресты"? Почему Грымчак по теле-шоу вышивает? Взял деньги, так садите. Сколько можно кота за хвост тянуть или уже порешал?
показати весь коментар
14.07.2020 15:52 Відповісти
свободу порохоботу! прекратите политические преследования!
показати весь коментар
14.07.2020 15:56 Відповісти
И никто ни Цензор ни коментаторы не напишут что статью "Взятка" сменили на "Мошенничество" потом сменили на "Покушение на злоупотребление влиянием" и теперь стыдливо не хотят признать отсутствие состава преступления..Пишите еще
показати весь коментар
14.07.2020 16:00 Відповісти
якщо суд по такому пустячому розслідуванню цієї справи ніяк не можуть розпочати - значить, щось там з розслідуванням нечисто.
показати весь коментар
14.07.2020 16:04 Відповісти
Там в справі забавні метаморфози - розпочинали з статті "Хабар" потім зрозуміли що сумка із "календариками" на хабар не тягне, перекваліфікували в "Шахрайство", потім нарешті прочитавши КК, побачили що немає потерпілого і перекваліфікували в "Зловживання впливом" і знову з подивом побачили що немає події злочину. Зараз це "Замах на зовживання впливом" Короче мильна булька..
показати весь коментар
14.07.2020 16:24 Відповісти
так і я про те ж саме. Тільки в деталі не вникав
показати весь коментар
14.07.2020 16:26 Відповісти
 
 