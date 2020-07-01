Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ. ДОКУМЕНТ

Європейський суд з прав людини відкрив справу проти України за позовом колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це адвокат Гримчака Дмитро Мельник повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄСПЛ відкрив справу Grymchak v. Ukraine. Вона стосується порушень п. 1 і п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - написав Мельник.

Ст. 5 Конвенції захищає право на свободу та особисту недоторканність. Її п. 1 говорить, що ніхто не може бути позбавлений волі інакше як в порядку, встановленому законом. П. 2 передбачає, що кожному заарештованому повинні негайно пояснити причини його арешту і будь-яке обвинувачення, яке висувається.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника". 26 травня ВАКС залишив Гримчака під нічним домашнім арештом. 1 червня справу за обвинуваченням Гримчака в корупції і хабарництві почали розглядати по суті.