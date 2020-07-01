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Новини Правосуддя
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Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ. ДОКУМЕНТ

Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ. ДОКУМЕНТ

Європейський суд з прав людини відкрив справу проти України за позовом колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це адвокат Гримчака Дмитро Мельник повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄСПЛ відкрив справу Grymchak v. Ukraine. Вона стосується порушень п. 1 і п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - написав Мельник.

Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ 01

Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ 02

Ст. 5 Конвенції захищає право на свободу та особисту недоторканність. Її п. 1 говорить, що ніхто не може бути позбавлений волі інакше як в порядку, встановленому законом. П. 2 передбачає, що кожному заарештованому повинні негайно пояснити причини його арешту і будь-яке обвинувачення, яке висувається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака, обвинуваченого в шахрайстві та хабарництві

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника". 26 травня ВАКС залишив Гримчака під нічним домашнім арештом. 1 червня справу за обвинуваченням Гримчака в корупції і хабарництві почали розглядати по суті.

Автор: 

Гримчак Юрій (120) юстиція (732) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+21
Потрібен закон, що у випадку, коли ЄСПЛ, визнає судове переслідування незаконним, то грошову компенсацію виплачують не громадяни України, а судді, які вчинили неправомірні дії.
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01.07.2020 13:28
+16
Соколовы-Венедиктовы переплюнут всех попередников по незаконным решениям своих "судов".

В эти минуты сотни людей под зе-кривосудным ГБР.

https://twitter.com/Turchynov
https://twitter.com/Turchynov Олександр Турчинов
https://twitter.com/Turchynov @Turchynov

Зараз під ДБР.

https://twitter.com/i/status/1278259882039410688
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01.07.2020 13:06
+9
право брать взятки..
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01.07.2020 13:05
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право брать взятки..
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01.07.2020 13:05 Відповісти
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01.07.2020 13:05 Відповісти
наглая вошь
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01.07.2020 13:06 Відповісти
Соколовы-Венедиктовы переплюнут всех попередников по незаконным решениям своих "судов".

В эти минуты сотни людей под зе-кривосудным ГБР.

https://twitter.com/Turchynov
https://twitter.com/Turchynov Олександр Турчинов
https://twitter.com/Turchynov @Turchynov

Зараз під ДБР.

https://twitter.com/i/status/1278259882039410688
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01.07.2020 13:06 Відповісти
Репетиція Кварталу?
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01.07.2020 14:16 Відповісти
Пфф....

Нормальные люди, украинцы.
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01.07.2020 14:37 Відповісти
политический)) свободу порохоботу!
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01.07.2020 13:15 Відповісти
Это, кстати, то животное взяточник, который, тоже был не против подачи воды в крым, наверное, от кацапов, тоже, что то зашло и обещано.
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01.07.2020 13:15 Відповісти
Сажать надо быстрее, а не по телешоу и ЕСПЧ вышивать. Против Украины оно будет кукарекать, чмо
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01.07.2020 13:16 Відповісти
Ці руки нічого не крали! Вороги самі занесли гроші, а потім політично заказали
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01.07.2020 13:19 Відповісти
Потрібен закон, що у випадку, коли ЄСПЛ, визнає судове переслідування незаконним, то грошову компенсацію виплачують не громадяни України, а судді, які вчинили неправомірні дії.
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01.07.2020 13:28 Відповісти
ага, все судьи побегут платить. это называется маниловщина из " мертвых душ" Гоголя Н.В.
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01.07.2020 13:33 Відповісти
Перечитайте, ше раз, мова про те, щоб у Верховну Раду ввійти з ініціативою прийняти такий ЗАКОН.
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01.07.2020 13:41 Відповісти
А суддя до чого ? Затримання проводили СБУ,НАБУ і група спецрозслідувань Генпрокуратури.
Це були їхні процесуальні помилки.
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01.07.2020 17:24 Відповісти
Юра, не тупи! Судья принимает решение, и если он не видит ошибок- то какой он на хер судья? Вот пусть и платит! Согласен, такой закон нужен, вот тогда судьи будут думать, какие решения принимать.
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01.07.2020 18:38 Відповісти
Суддя видає ордер на арешт згідно зібраних доказів,він не виїздить на затримання.
"Ст. 5 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf Конвенции защищает право на свободу и личную неприкосновенность. Ее п. 1 гласит, что никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном законом. П. 2 предусматривает, что каждому арестованному должны немедленно объяснить причины его ареста и любое предъявляемое обвинение."Источник: https://censor.net/n3205327
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01.07.2020 18:48 Відповісти
Помилка була в тому,що старший групи,під час затримання Гримчаку не повідомив про причини арешту,в чому звинувачується.
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01.07.2020 18:51 Відповісти
лолиботы, цеж ваш кореш, а ну притопите трошки у пiдтримку Юрiка
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01.07.2020 13:29 Відповісти
Іди в дурдом здавайся, ідіот.
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01.07.2020 13:31 Відповісти
Я понимала, что его не посадят. Но чтобы ещё на этом заработать...
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01.07.2020 13:29 Відповісти
все так делают !

разводят лохов-прокуроров на якобы коррупцию, а потом получают бабло через ЕСПЧ
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01.07.2020 13:32 Відповісти
евросуды примут решение в пользу гримчака и других, а украинцы будут платить из своего кармана за моральный ущерб. вот таким образом суды зеленой плесени закончила эпоху бедности и наступила эпоха нищеты.
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01.07.2020 13:31 Відповісти
Це один з друзів Пороха, якого зловили і арештували 14.08.2019 вже при Зеленському (але ще при Луценку, бо The (ЗЕ) генпрокурора Зеленський і моно призначили тільки 29.08.2019). А скільки ЗЕдрузів зловили і арештували 29.08.2019? Є інфа? Може таких, але вже зегримчаків з того часу більше нема?
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01.07.2020 13:34 Відповісти
арештовував не Луценко, арештовували його Ситник з Холодницьким. Це інші контори. Кста, НАБУ і САП нині - чи не найчесніші контори порівняно з МВС, ГПУ, СБУ, ДБР... Ну, так сталось... Дожились... Згадаємо, що Ситник нині - вже офіційно корупціонер (є рішення суду). А за делішки Холодницького його рибки стільки розказали... йому минулося "по-блату" лише строгою доганою...
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01.07.2020 13:41 Відповісти
Я так зрозумів, що ви би в групі затримання. Весь такий в "кожанкє", ну просто вилитий ДЗЄ. А може швондєр кріворожіцкій?
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01.07.2020 13:43 Відповісти
Правка - Ви були
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01.07.2020 13:45 Відповісти
лолиботы, всi на Майдан ! За Юрiка
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01.07.2020 13:35 Відповісти
ну что, зебанаты, раскошеливайтесь- бубочка с беней за вас платить не будут )посадки они хотели
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01.07.2020 13:43 Відповісти
Грымчак ( донецкая вата ) она такая .жалуется .
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01.07.2020 13:37 Відповісти
Евросуд только лет через пять примет решение...Так что, если Грымчак и получит компенсацию, то только вместо сухариков - ватрушки!
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01.07.2020 13:53 Відповісти
Гримчак правильно зробив. Нехай народ думає на виборах.
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01.07.2020 21:51 Відповісти
 
 