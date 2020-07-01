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Новости Правосудие
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Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Европейский суд по правам человека открыл дело против Украины по иску бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Об этом адвокат Гримчака Дмитрий Мельник сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Она касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написал Мельник.

Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ 01

Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ 02

Ст. 5 Конвенции защищает право на свободу и личную неприкосновенность. Ее п. 1 гласит, что никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном законом. П. 2 предусматривает, что каждому арестованному должны немедленно объяснить причины его ареста и любое предъявляемое обвинение.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВАКС начал рассмотрение по существу дела бывшего замминистра МинВОТ Гримчака, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Это было заказное дело. Буду добиваться полного оправдания, а дальше посмотрим, - Гримчак

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.

В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.

Читайте также: Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Гримчака под домашним арестом

22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника". 26 мая ВАКС оставил Гримчака под ночным домашним арестом. 1 июня дело по обвинению Гримчака в коррупции и взяточничестве начали рассматривать по существу.

Автор: 

Гримчак Юрий (349) юстиция (758) Европейский суд по правам человека (812)


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Топ комментарии
+21
Потрібен закон, що у випадку, коли ЄСПЛ, визнає судове переслідування незаконним, то грошову компенсацію виплачують не громадяни України, а судді, які вчинили неправомірні дії.
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01.07.2020 13:28
+16
Соколовы-Венедиктовы переплюнут всех попередников по незаконным решениям своих "судов".

В эти минуты сотни людей под зе-кривосудным ГБР.

https://twitter.com/Turchynov
https://twitter.com/Turchynov Олександр Турчинов
https://twitter.com/Turchynov @Turchynov

Зараз під ДБР.

https://twitter.com/i/status/1278259882039410688
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01.07.2020 13:06
+9
право брать взятки..
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01.07.2020 13:05
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Правила форума Совет форумчан
право брать взятки..
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01.07.2020 13:05 Ответить
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01.07.2020 13:05 Ответить
наглая вошь
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01.07.2020 13:06 Ответить
Соколовы-Венедиктовы переплюнут всех попередников по незаконным решениям своих "судов".

В эти минуты сотни людей под зе-кривосудным ГБР.

https://twitter.com/Turchynov
https://twitter.com/Turchynov Олександр Турчинов
https://twitter.com/Turchynov @Turchynov

Зараз під ДБР.

https://twitter.com/i/status/1278259882039410688
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01.07.2020 13:06 Ответить
Репетиція Кварталу?
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01.07.2020 14:16 Ответить
Пфф....

Нормальные люди, украинцы.
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01.07.2020 14:37 Ответить
политический)) свободу порохоботу!
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01.07.2020 13:15 Ответить
Это, кстати, то животное взяточник, который, тоже был не против подачи воды в крым, наверное, от кацапов, тоже, что то зашло и обещано.
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01.07.2020 13:15 Ответить
Сажать надо быстрее, а не по телешоу и ЕСПЧ вышивать. Против Украины оно будет кукарекать, чмо
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01.07.2020 13:16 Ответить
Ці руки нічого не крали! Вороги самі занесли гроші, а потім політично заказали
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01.07.2020 13:19 Ответить
Потрібен закон, що у випадку, коли ЄСПЛ, визнає судове переслідування незаконним, то грошову компенсацію виплачують не громадяни України, а судді, які вчинили неправомірні дії.
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01.07.2020 13:28 Ответить
ага, все судьи побегут платить. это называется маниловщина из " мертвых душ" Гоголя Н.В.
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01.07.2020 13:33 Ответить
Перечитайте, ше раз, мова про те, щоб у Верховну Раду ввійти з ініціативою прийняти такий ЗАКОН.
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01.07.2020 13:41 Ответить
А суддя до чого ? Затримання проводили СБУ,НАБУ і група спецрозслідувань Генпрокуратури.
Це були їхні процесуальні помилки.
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01.07.2020 17:24 Ответить
Юра, не тупи! Судья принимает решение, и если он не видит ошибок- то какой он на хер судья? Вот пусть и платит! Согласен, такой закон нужен, вот тогда судьи будут думать, какие решения принимать.
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01.07.2020 18:38 Ответить
Суддя видає ордер на арешт згідно зібраних доказів,він не виїздить на затримання.
"Ст. 5 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf Конвенции защищает право на свободу и личную неприкосновенность. Ее п. 1 гласит, что никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном законом. П. 2 предусматривает, что каждому арестованному должны немедленно объяснить причины его ареста и любое предъявляемое обвинение."Источник: https://censor.net/n3205327
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01.07.2020 18:48 Ответить
Помилка була в тому,що старший групи,під час затримання Гримчаку не повідомив про причини арешту,в чому звинувачується.
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01.07.2020 18:51 Ответить
лолиботы, цеж ваш кореш, а ну притопите трошки у пiдтримку Юрiка
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01.07.2020 13:29 Ответить
Іди в дурдом здавайся, ідіот.
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01.07.2020 13:31 Ответить
Я понимала, что его не посадят. Но чтобы ещё на этом заработать...
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01.07.2020 13:29 Ответить
все так делают !

разводят лохов-прокуроров на якобы коррупцию, а потом получают бабло через ЕСПЧ
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01.07.2020 13:32 Ответить
евросуды примут решение в пользу гримчака и других, а украинцы будут платить из своего кармана за моральный ущерб. вот таким образом суды зеленой плесени закончила эпоху бедности и наступила эпоха нищеты.
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01.07.2020 13:31 Ответить
Це один з друзів Пороха, якого зловили і арештували 14.08.2019 вже при Зеленському (але ще при Луценку, бо The (ЗЕ) генпрокурора Зеленський і моно призначили тільки 29.08.2019). А скільки ЗЕдрузів зловили і арештували 29.08.2019? Є інфа? Може таких, але вже зегримчаків з того часу більше нема?
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01.07.2020 13:34 Ответить
арештовував не Луценко, арештовували його Ситник з Холодницьким. Це інші контори. Кста, НАБУ і САП нині - чи не найчесніші контори порівняно з МВС, ГПУ, СБУ, ДБР... Ну, так сталось... Дожились... Згадаємо, що Ситник нині - вже офіційно корупціонер (є рішення суду). А за делішки Холодницького його рибки стільки розказали... йому минулося "по-блату" лише строгою доганою...
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01.07.2020 13:41 Ответить
Я так зрозумів, що ви би в групі затримання. Весь такий в "кожанкє", ну просто вилитий ДЗЄ. А може швондєр кріворожіцкій?
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01.07.2020 13:43 Ответить
Правка - Ви були
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01.07.2020 13:45 Ответить
лолиботы, всi на Майдан ! За Юрiка
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01.07.2020 13:35 Ответить
ну что, зебанаты, раскошеливайтесь- бубочка с беней за вас платить не будут )посадки они хотели
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01.07.2020 13:43 Ответить
Грымчак ( донецкая вата ) она такая .жалуется .
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01.07.2020 13:37 Ответить
Евросуд только лет через пять примет решение...Так что, если Грымчак и получит компенсацию, то только вместо сухариков - ватрушки!
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01.07.2020 13:53 Ответить
Гримчак правильно зробив. Нехай народ думає на виборах.
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01.07.2020 21:51 Ответить
 
 