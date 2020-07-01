Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Европейский суд по правам человека открыл дело против Украины по иску бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Об этом адвокат Гримчака Дмитрий Мельник сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Она касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написал Мельник.

Ст. 5 Конвенции защищает право на свободу и личную неприкосновенность. Ее п. 1 гласит, что никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном законом. П. 2 предусматривает, что каждому арестованному должны немедленно объяснить причины его ареста и любое предъявляемое обвинение.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.

В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.

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22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника". 26 мая ВАКС оставил Гримчака под ночным домашним арестом. 1 июня дело по обвинению Гримчака в коррупции и взяточничестве начали рассматривать по существу.