Блокирована деятельность жителя Винницы, похищавшего персональные данные с веб-браузеров при помощи вируса, - киберполиция
Правоохранители блокировали преступную деятельность жителя Винницы, который продавал персональные данные граждан, похищенные при помощи вирусного програмного обеспечения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.
Киберполиции установила, что 28-летний житель Винницы с использованием модифицированного вируса похищал персональные данные с веб-браузеров, в частности - логины и пароли для авторизации. В дальнейшем он проверял их на валидность, а затем на тематических форумах размещал объявления о продаже.
Стоимость одной такой базы колебалась от 400 до 1 900 гривен. Полученные деньги злоумышленник перечислял на криптовалютные кошельки. Также установлено, что мужчина занимался перепродажей данных, полученных от других сбытчиков.
Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта.По результатам обыска изъят ноутбук, жесткий диск, флэш-накопитель, мобильные телефоны, WiFi-роутер и черновые записи. Вещественные доказательства направлены на проведение компьютерно-технической экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
