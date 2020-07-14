РУС
Блокирована деятельность жителя Винницы, похищавшего персональные данные с веб-браузеров при помощи вируса, - киберполиция

Блокирована деятельность жителя Винницы, похищавшего персональные данные с веб-браузеров при помощи вируса, - киберполиция

Правоохранители блокировали преступную деятельность жителя Винницы, который продавал персональные данные граждан, похищенные при помощи вирусного програмного обеспечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

Киберполиции установила, что 28-летний житель Винницы с использованием модифицированного вируса похищал персональные данные с веб-браузеров, в частности - логины и пароли для авторизации. В дальнейшем он проверял их на валидность, а затем на тематических форумах размещал объявления о продаже.

Стоимость одной такой базы колебалась от 400 до 1 900 гривен. Полученные деньги злоумышленник перечислял на криптовалютные кошельки. Также установлено, что мужчина занимался перепродажей данных, полученных от других сбытчиков.

Читайте: Задержан организатор хакерской группировки, похищавшей деньги с банковских счетов украинцев, - МВД. ФОТО

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта.По результатам обыска изъят ноутбук, жесткий диск, флэш-накопитель, мобильные телефоны, WiFi-роутер и черновые записи. Вещественные доказательства направлены на проведение компьютерно-технической экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Также читайте: Киберполиция разоблачила мужчину в продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО

Винница (743) киберпреступление (765) киберполиция (329)
Мелюзга какая-то. Вот как надо: при получении взятки в 100 000 долларов задержан фигурант дела "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Именно он вел записи брата Ермака оглашенные Леросом.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:38 Ответить
жулик
показать весь комментарий
14.07.2020 17:36 Ответить
 
 