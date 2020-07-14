Украинское посольство призвало чиновников Сербии не сравнивать протесты против ужесточения карантина с "украинским сценарием"

Посольство Украины в Сербии отметило, что Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, и назвало неприемлемыми попытки отдельных сербских политиков вмешиваться во внутренние дела Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.

"Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время, посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц - включая мэра Вождоваца", - заявили дипломаты.

В этой связи они упомянули о том, что мэр Вождоваца Александар Савич, говоря о нынешних протестах в Сербии, в негативном контексте заявил об "украинском сценарии".

"Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой. Любые оценки по этому выбору, положительные или отрицательные, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики", - говорится в обращении.

В посольстве подчеркнули, что удивлены критикой в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию в ЕС.

Напомним, президент Сербии 7 июля объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧП с марта по 6 мая. Вучич сообщил, что сейчас около 4 тыс. человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей.

После этого начались антиправительственные протесты, они сопровождались столкновениями с правоохранителями.

Посольство Украины в Сербии отрицало информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде после того, как некоторые сербские СМИ написали об участии в протестах "наемников из Украины".

