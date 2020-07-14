РУС
Украинское посольство призвало чиновников Сербии не сравнивать протесты против ужесточения карантина с "украинским сценарием"

Посольство Украины в Сербии отметило, что Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, и назвало неприемлемыми попытки отдельных сербских политиков вмешиваться во внутренние дела Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время, посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц - включая мэра Вождоваца", - заявили дипломаты.

В этой связи они упомянули о том, что мэр Вождоваца Александар Савич, говоря о нынешних протестах в Сербии, в негативном контексте заявил об "украинском сценарии".

"Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой. Любые оценки по этому выбору, положительные или отрицательные, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики", - говорится в обращении.

В посольстве подчеркнули, что удивлены критикой в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию в ЕС.

Напомним, президент Сербии 7 июля объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧП с марта по 6 мая. Вучич сообщил, что сейчас около 4 тыс. человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще 10 COVID-госпиталей.

После этого начались антиправительственные протесты, они сопровождались столкновениями с правоохранителями.

Посольство Украины в Сербии отрицало информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде после того, как некоторые сербские СМИ написали об участии в протестах "наемников из Украины".

+6
Србско=говно.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:03 Ответить
+5
Фашисти, які влаштували геноцид у Сребрениці ще й рота свого чорного роззявляють? Може тре нашим мзеесівцям про це натякнути?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:46 Ответить
+3
Більше всього вона дратувала СРСР свого часу.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:17 Ответить
Единственная европейская страна не подчинившаяся Америке. Сербы никогда никому не подчинялись. Поэтому каждая империя пыталась их истребить, как Гитлер.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:57 Ответить
Србско=говно.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:03 Ответить
Сербия всегда раздражала страны которым приходиться оглядываться на своих хозяев, покровителей, прежде чем что-то сделать или сказать. То есть она раздражает почти всех.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:12 Ответить
Більше всього вона дратувала СРСР свого часу.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:17 Ответить
Сербів царі кацапські-селили на Українські землі, висилая Українців в їбєня кацапські. Серб-зруйнував Січ... А тепер вони щє щось вякають.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:37 Ответить
Приятно удивлен реакцией министерства. А что там гавнокомандующий по поводу гибели и ранения наших бойцов в результате подлости росвояк? Мир нашел в глазах *****?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:45 Ответить
Фашисти, які влаштували геноцид у Сребрениці ще й рота свого чорного роззявляють? Може тре нашим мзеесівцям про це натякнути?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:46 Ответить
А тот мер о котором идёт в статье проворовался и других беззаконий натворил собирается бежать из своей страны как у нас Янукович? Раз заговорил об нашем сценарии.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:58 Ответить
Наемников из паРаши они не замечают...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:34 Ответить
есть такой осадок, что Украину никто не уважает. Все считают Украину слабой потому что русские управляют Украиной, через олигархов и политиков подчиненных олигархам, а они все по заказу России делают хуже и слабее в Украине. Украине нужно силой уничтожить олигархов! Чтобы разорвать все влияние на Украину России. И Украине нужно сменить систему на прямую демократию в которой народ, который по конституции главный источник власти - будет иметь инструмент - прямую демократию, чтобы быть властью в стране! Чтобы навести порядок в стране! Если и дальше оставлять такую систему в которой РФ будет при помощи своих олигархов в Украине управлять Украиной, то такой Украине точно придет полный кабздец!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:47 Ответить
 
 