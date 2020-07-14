В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым
Госдума РФ рассматривает законопроект, которым призыв к отчуждению территории России будет приравнен к экстремизму. Документ был подан после дополнения конституции статьей о защите суверенитета и территориальной целостности.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после вступления документа в силу ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей.
"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании при обсуждении соответствующего законопроекта.
"Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".
"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал спикер Думы.
Он отметил, обращаясь к депутатам, что страна у всех одна, партийные интересы могут быть разные.
Законопроект внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам.
Он отметил, что предлагается указать, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".
Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Издание отмечает, что на основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.
Напомним, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Он находится у власти в России с 2000 года.
Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.
Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.
4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.
А что ещё мог фсбшник предложить в качестве законодательства, их з-н Клишаса-Лугового это полный отвал башки, теперь вот новый перл. Одно слово, убожество клышавое
))
1/ Постановка во всех ООН включая подписантов выполнения Будапештского договора 1994 года мордором.
2 Продвжение вопросов по всему международному театру на тему кацапстан - государство - террорист с санкциями.
3/ В Украине - под статьи за антигосударственные преступления всех рашистов включая карлика, угрожавшего ядерным оружием в период захвата Крыма
4/ Разработка отдельного пакета законов с пожизненным для любых лиц. отрицающих :голодомор, чей Крым.
5/ Начать по международным судам движение по возврату Украине всех вывезенных культурно-исторических ценностей за период рашизма и иски за геноциды украинцев, включая рукотворную из масквы ЧАЭС.
6/ Параллельно вести активную разработку ядерного вооружения. Учитывая. что Будапешт 1994 нарушен именно московщиной по Крыму и Донбассу, то теперь Украина свободна от обязательств по его нераспространению.
Интересна реакция верховной рады и главнокомандующего по этому вопросу.
Когда володин говорит, возникает такое ощущение, что он бредит.
К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках.
Если хулигана вовремя не остановить, он превращается в убийцу.
Володин, экстрадируй меня.
А як у нас насчьот тих політєгов і громадєятєлєй, які стверджують, що Крим не наш?
По договору 4 февраля 1610 года, который был заключён под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленском между королём Сигизмундом и московским посольством, королевич Владислав должен был занять после принятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE русский престол. После низложения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Василия Шуйского летом 1610 года московское правительство (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Семибоярщина ) признало Владислава царём и чеканило от имени «Владислава Жигимонтовича» монету.
KLOUN mojet uje i ponimaet chto v ROSTOV emu svalit ne dadut, nedolgo emu ostalos pravit stranoj Maluska uje platnie kameri podgotovil kak raz vsya eta bratija tam i budet otdihat do suda a potom na zonu vsech etich rezinoivich ludej kotorie ot SPIDA tocho ne umrut tak kak oni vse G.A.N.D.O.N.I
А вообще это даже неплохо: кацапская мерзота сама строит вокруг себя стены. Чем меньше людей туда будут ездить, тем лучше.
Ну мы то знаем, что Россия никогда не была государством.
Это зона, которой уже более ста лет, правят уголовники. До этого царствовали , немецкие и прочие проходимцы
А Маркс сказал, что история Руси к России пришита гнилыми нитками.
А последний правитель был завербован немцами когда тот служил в дрезденской военной библиотеке ныне дохлого СССР.,
БАБАДА БАБАДА БАБАДА ЛАБУДА
у нас турборежим
Почему , да просто по украинскому законодательству отрицание украинского суверенитета над Крымом есть статья УК , так ?!
Вот нехай всякие Мертветчуки терь и ********** по кремлёвским коридорам и там выкручиваются от вопросов западных журналистов -- скажут , шо Крым *********** , сразу на них можно в Борисполе наручники надевать , а скажут шо украинский -- нехай их ***** делает персонами нон-грата и экстрадирует ...
7 июл 2020, 17:23
Если чо Геннадий Кернес, мэр Харькова, заявил, что так называемый референдум о присоединении Крыма к России, который оккупанты провели в 2014 году, был законный. По его словам, крымчане имели право на референдум, «согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика». Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале пророссийского блогера Анатолия Шария.
https://racurs.ua/n140797-lesnoy-pojar-na-luganschine-dostig-domov-idet-evakuaciya-foto-video.html
во как засцали )))))
а че там зебаран по этому поводу проблеет?)))