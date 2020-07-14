В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым

Госдума РФ рассматривает законопроект, которым призыв к отчуждению территории России будет приравнен к экстремизму. Документ был подан после дополнения конституции статьей о защите суверенитета и территориальной целостности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после вступления документа в силу ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании при обсуждении соответствующего законопроекта.

"Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну", - добавил председатель Госдумы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба

Володин отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал спикер Думы.

Он отметил, обращаясь к депутатам, что страна у всех одна, партийные интересы могут быть разные.

Законопроект внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам.

Также читайте: За поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, голосовали тысячи недействительных паспортов, - СМИ

Он отметил, что предлагается указать, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".

Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Издание отмечает, что на основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Напомним, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Он находится у власти в России с 2000 года.

Читайте также: Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.

Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.

4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.