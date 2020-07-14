РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости
14 650 176

В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым

В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым

Госдума РФ рассматривает законопроект, которым призыв к отчуждению территории России будет приравнен к экстремизму. Документ был подан после дополнения конституции статьей о защите суверенитета и территориальной целостности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после вступления документа в силу ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании при обсуждении соответствующего законопроекта.

"Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну", - добавил председатель Госдумы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба

Володин отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал спикер Думы.

Он отметил, обращаясь к депутатам, что страна у всех одна, партийные интересы могут быть разные.

Законопроект внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам.

Также читайте: За поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, голосовали тысячи недействительных паспортов, - СМИ

Он отметил, что предлагается указать, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".

Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Издание отмечает, что на основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Напомним, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Он находится у власти в России с 2000 года.

Читайте также: Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.

Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.

4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.

Автор: 

Конституция (2236) Крым (26453) россия (96929) Володин Вячеслав (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Парашка в своих действиях последовательна.
Вопрос в другом: почему в Украине нет криминальной ответственности за отрицание того, что Донбас и Крым являются украинской территорией?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:53 Ответить
+31
Отлично, теперь надо, чтобы наши политики прошли экзамен - чей Крым?
И начать с опзжопы!
показать весь комментарий
14.07.2020 20:54 Ответить
+28
Что они курят такое забористое?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Потому что это идиотский закон.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:23 Ответить
За этот идиотский закон легко закрыть любого украинца,но самое грустное что наша судовая система еще и обязанна помочь доставить в руснянский суд
показать весь комментарий
14.07.2020 21:37 Ответить
нужно ужесточать санкции против кацапских козлов.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:18 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1128
показать весь комментарий
14.07.2020 21:19 Ответить
Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Источник: https://censor.net/n3208111

А что ещё мог фсбшник предложить в качестве законодательства, их з-н Клишаса-Лугового это полный отвал башки, теперь вот новый перл. Одно слово, убожество клышавое
показать весь комментарий
14.07.2020 21:20 Ответить
Та у нас не "політики" а бариги..
))
показать весь комментарий
14.07.2020 21:21 Ответить
Тю так встречный закон напишите или куда лучше закон о том что если ты работаешь в россиянском аппарате, то ты петух по умолчанию.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:22 Ответить
Ответ должен выглядеть так :
1/ Постановка во всех ООН включая подписантов выполнения Будапештского договора 1994 года мордором.
2 Продвжение вопросов по всему международному театру на тему кацапстан - государство - террорист с санкциями.
3/ В Украине - под статьи за антигосударственные преступления всех рашистов включая карлика, угрожавшего ядерным оружием в период захвата Крыма
4/ Разработка отдельного пакета законов с пожизненным для любых лиц. отрицающих :голодомор, чей Крым.
5/ Начать по международным судам движение по возврату Украине всех вывезенных культурно-исторических ценностей за период рашизма и иски за геноциды украинцев, включая рукотворную из масквы ЧАЭС.
6/ Параллельно вести активную разработку ядерного вооружения. Учитывая. что Будапешт 1994 нарушен именно московщиной по Крыму и Донбассу, то теперь Украина свободна от обязательств по его нераспространению.
Интересна реакция верховной рады и главнокомандующего по этому вопросу.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:26 Ответить
Где уголовное дело на этого петуха и требование в Интерпол на экстрадицию в Украину на суд?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:27 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4332
Когда володин говорит, возникает такое ощущение, что он бредит.
К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:33 Ответить
Вообще уже ох.ели от безнаказанности мрази козломордые.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:35 Ответить
Нажаль , так буде і далі .
показать весь комментарий
14.07.2020 21:45 Ответить
Если ведет себя РФ, как Северная Корея, то и отношение должно к ней такое же быть. Санкции навсегда иначе будет для всего мира похлеще, чем заигрывания с Германией. У Германии не было ЯО, иначе она бы его применила. Так же и РФ, заигрывание с ней будет очень человечеству, неужели не понятно.
Если хулигана вовремя не остановить, он превращается в убийцу.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:40 Ответить
Крым - это Украина.
Володин, экстрадируй меня.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:40 Ответить
Крым - это Украина!!! Надеюсь Зеленский это повторит, в угоду своим избирателям, не побоявшись экстрадиции.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:43 Ответить
А кто там в Украине из политиков кричит что масковия братья?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:44 Ответить
Та ніхто , лягай вже спатки , - тобі вже пора бо в нас на час раніше . ((
показать весь комментарий
14.07.2020 21:54 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6878
показать весь комментарий
14.07.2020 22:37 Ответить
Вот например вот эта мразота.И это они еще не в полном составе.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:39 Ответить
падлы
показать весь комментарий
14.07.2020 22:52 Ответить
расстрельный список, пардон , фото)))
показать весь комментарий
15.07.2020 11:38 Ответить
Ахренеть! Сами украли территории, 'узаконили' , а теперь ещё и угрожают!
показать весь комментарий
14.07.2020 21:46 Ответить
Цікаво, чому при Петі не звучали подібні заяви?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:47 Ответить
Ну, как же-с можно-с, йолпт ...
А як у нас насчьот тих політєгов і громадєятєлєй, які стверджують, що Крим не наш?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:47 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7831
показать весь комментарий
14.07.2020 21:49 Ответить
Россия совершила разбойное вооруженное нападение на независимую страну,члена ООН, присвоив часть ее территории, вопреки всем международным договорам и уставу ООН. Теперь видите ли они смогут "законно" преследовать украинцев, которые требуют возврата оккупированных Россией территорий Украины. Руководство Украины просто обязано завести уголовные дело на всех российских организаторов и вдохновителей, включая мерзавца Володина, этой разбойничей агрессии России против Украины
показать весь комментарий
14.07.2020 21:50 Ответить
Нужно зеркально судить всех которые утверждают что Крым Российский
показать весь комментарий
14.07.2020 21:50 Ответить
Рашизм-фашизм-национализм=РФ(Россия), знал ребят афганцев, которые выезжали из Афганистана, от талибов в Москву, не выдержали национализма и переехали в Харьков, осели и живут, живу нормально, впрочем как и все в многонациональном Харькове. Будущее Земли за людьми планеты Земля без границ, а Кацапстан будет резервацией и совсем не в тех границах.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:50 Ответить
земля без границ? Ты рассуждаешь, как харьковский мординсон, который отправляет украинок замуж за кордон... но то ж мординсон... а ты ж человек...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:05 Ответить
Как хорошо показала пандемия, все народы мира, послав подальше всякую "глобализацию", крепко вцепились за свою страну. за свою нацию. Так и мы все просто обязаны вцепиться за свою неньку-Украины, защищать ее и никому не отдавать. Только тогда у нас будет будущее.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:19 Ответить
Володин пошел на Хутор бабочек ловить
показать весь комментарий
14.07.2020 21:51 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2094
показать весь комментарий
14.07.2020 21:54 Ответить
)(уйло утри соплю!))
показать весь комментарий
14.07.2020 21:56 Ответить
Осталось только всему миру пригрозить России. В Европе 500 млн.жителей, моська против слона что-то там тявкает. Не сильна она, басня не про эту ситуацию.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:03 Ответить
Честно?тупо ржу с этого цирка...особенно с зебанатов -благо есть зебанатка,т е была..которой можно дать по лицу...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:05 Ответить
близок развал мордора. так безбашенно еше никто не окуевал. разарвецца мокшандский мордор на кусочки на тряпочки! ой скоро. ху...ло, и его шакалы все для этого делают, сами того не осознавая
показать весь комментарий
14.07.2020 22:10 Ответить
потеряли кацапы свой шанс быть цивилизованными людьми
По договору 4 февраля 1610 года, который был заключён под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленском между королём Сигизмундом и московским посольством, королевич Владислав должен был занять после принятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE русский престол. После низложения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Василия Шуйского летом 1610 года московское правительство (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Семибоярщина ) признало Владислава царём и чеканило от имени «Владислава Жигимонтовича» монету.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:16 Ответить
мокшандский мордор уверенно самолично идет в топку (семимильными шагами в свою погибель)! туда, в прочем, ему и дорога!
показать весь комментарий
14.07.2020 22:23 Ответить
То то наш ЗЕдаун такой весь политкорректный. Боится, что на Ростов могут не пустить.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:23 Ответить
Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН A/RES/68/262 о территориа́льной це́лостности Украи́ны - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН . Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 суверенитет и территориальную целостность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Автономной Республики Крым и статуса города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя , основывающегося на результатах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014) общекрымского референдума , состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.Из 193 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D стран-членов ООН 100 высказались «за», 11 - «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:24 Ответить
Ещё одно доказательство того, что война между Московией и Украиной - это на десятки лет как минимум.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:41 Ответить
ne zabivajte kakoe chudo sechas ********** Ukraini i bolshinstvo ego blizkogo okrujenija proparashinskie(moskali) DERMAK ,SHEFIR, MENDEL i samaja glavnaja BORODATAJA BABUSHKA, do tech por poka eti oleni budut pravit stranoj u UKRAINI normalnogo budushego ne budet, est 1in vihod KLOUNA s EGO OKRUJENIEM i MONOBOLSHINSTVOM na pojiznennoe posadit i k vlasti doljni prijti PATRIOTI a ne PROSTITUTKI POLITICHESKIE TIPA Biletzkogo i NatrzKorpusa ,
KLOUN mojet uje i ponimaet chto v ROSTOV emu svalit ne dadut, nedolgo emu ostalos pravit stranoj Maluska uje platnie kameri podgotovil kak raz vsya eta bratija tam i budet otdihat do suda a potom na zonu vsech etich rezinoivich ludej kotorie ot SPIDA tocho ne umrut tak kak oni vse G.A.N.D.O.N.I
показать весь комментарий
14.07.2020 22:42 Ответить
Дебилизм в России цветет буйным цветом: если что-то у кого-то отобрали на гоп-стоп, то он (пострадавший) еще за это ответит, если начнет кочевряжиться. Вот только, исходя из такой логики, появляются основания объявлять преступниками всех депутатов госдумы и совета федерации, членов и чиновников российского правительства и так далее, и объявлять их в международный розыск через Интерпол.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:57 Ответить
Аннексируют всех кто будет выступать против аннексии. А дальше что? Будут убивать тех кто против убийств и обворовывать тех кто против краж и грабежей. Вижу. пока хорошенько в морду не получат, не успокоятся.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:01 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5370
показать весь комментарий
14.07.2020 23:10 Ответить
Кsenia VB, я що забув тварюко кацапське, як ти мене в деактив, не однарозово, мене громадянина України, ні за що. Щоб тобі Якутія та Магадан за курорт вижалися.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:11 Ответить
закон о братской помощи хохлам в борьбе с бандерохвашистами или, как ликвидировать оппозицию ,мешающую воссоединению братских народов
показать весь комментарий
14.07.2020 23:13 Ответить
В ответ надо ввести криминальную статью за неправильное написание принятого в Украине названия запоребриковского президента.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:20 Ответить
Коли закриють вхід на сайт ЦЕНЗОР.НЕТ через VPN?
показать весь комментарий
14.07.2020 23:22 Ответить
Это тоже самое если бы гопник забрал мобилу и сказал - "если будешь кому то говорить что мобила твоя и требовать возврата то получишь люлей"
показать весь комментарий
14.07.2020 23:31 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3388
показать весь комментарий
14.07.2020 23:34 Ответить
Пусть подают запрос на всех представителей в ООН,ПАСЕ и прочих которые осудили оккупацию Крыма рашкой.Дебилы мокшанские
показать весь комментарий
14.07.2020 23:34 Ответить
Они вероятно полагают что Зеля охотно выдаст таких людей? Хммм, эти уроды в паРаше что-то знают в отношение укро-президёныша?
А вообще это даже неплохо: кацапская мерзота сама строит вокруг себя стены. Чем меньше людей туда будут ездить, тем лучше.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:41 Ответить
В РФ пригрозили экстрадицией и наказанием украинским политикам, призывающим вернуть оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8706
показать весь комментарий
15.07.2020 00:05 Ответить
это небольшая часть пророчества 2007 г. о нападении ру на уа, и китая на ру
показать весь комментарий
15.07.2020 00:49 Ответить
Си Дзи Пин более полный текст

Ну мы то знаем, что Россия никогда не была государством.
Это зона, которой уже более ста лет, правят уголовники. До этого царствовали , немецкие и прочие проходимцы
А Маркс сказал, что история Руси к России пришита гнилыми нитками.
А последний правитель был завербован немцами когда тот служил в дрезденской военной библиотеке ныне дохлого СССР.,
показать весь комментарий
15.07.2020 09:14 Ответить
Зебилы ваш выход!
показать весь комментарий
15.07.2020 00:22 Ответить
мы и не заходили
БАБАДА БАБАДА БАБАДА ЛАБУДА
у нас турборежим
показать весь комментарий
15.07.2020 01:32 Ответить
мы готовимся победить мером в киеве , Ы
показать весь комментарий
15.07.2020 01:33 Ответить
У кого выход, а у кого исход. Соевые, а что вас так мало стало? Куда деваетесь? Ни одного нормального человека не знаю, кто бы поддерживал предателя Украины, которому вы поклоняетесь
показать весь комментарий
15.07.2020 06:13 Ответить
Зебилоиды и кремляди, это вы *поклоняетесь* и да, методички меняйте, эта уже устарела.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:15 Ответить
А мне нравятся такие "законы" !
Почему , да просто по украинскому законодательству отрицание украинского суверенитета над Крымом есть статья УК , так ?!
Вот нехай всякие Мертветчуки терь и ********** по кремлёвским коридорам и там выкручиваются от вопросов западных журналистов -- скажут , шо Крым *********** , сразу на них можно в Борисполе наручники надевать , а скажут шо украинский -- нехай их ***** делает персонами нон-грата и экстрадирует ...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:37 Ответить
РФ страна психушка і гопник.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:37 Ответить
Референдум в Крыму «узаконил» Кернес
7 июл 2020, 17:23

Если чо Геннадий Кернес, мэр Харькова, заявил, что так называемый референдум о присоединении Крыма к России, который оккупанты провели в 2014 году, был законный. По его словам, крымчане имели право на референдум, «согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика». Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале пророссийского блогера Анатолия Шария.
https://racurs.ua/n140797-lesnoy-pojar-na-luganschine-dostig-domov-idet-evakuaciya-foto-video.html
показать весь комментарий
15.07.2020 09:00 Ответить
так шоколадная падаль боялась даже посмотреть в сторону гепы не то что посадить эту мразь на долго.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:43 Ответить
Это хорошо для Украины на самом деле. Во первых это откровенная шизня, которая ещё больше дистанцирует кремль от мира. Во вторых провокационный вопрос "чей Крым", заданный публично, после принятия этого закона наберёт большую силу, ибо отвечающему на него человеку за ответ может грозить реальная ответственность, если он имеет связи с рф и, тем более, посещает её.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:34 Ответить
похоже говнорашенских ублюдков реально прет)))
во как засцали )))))
а че там зебаран по этому поводу проблеет?)))
показать весь комментарий
15.07.2020 11:41 Ответить
В Украине должно быть массовое возбуждение уголовных дел против российских чиновников, военных и прочей мрази, которые участвовали в оккупации и сейчас это одобряют!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:47 Ответить
Да, конечно - с оформлением самых жестких заочных приговоров за преступления против Украины, и обращением в Интерпол за розыском и задержанием преступников. Начать нужно хотя бы с пропагандонов, которые по указанию НКВД льют грязь на Украину ежедневно на Орда-брехун-ТВ, все они имеют недвижимость в ЕС и США и постоянно туда выезжают, там их легко можно будет задержать и доставить эту шушеру в клетках в Украину, где законно осудить - так что все это реально. После примерного наказания первого десятка пыл у остальных ордынских "патриотов" явно поумерится. Почему Рада этого не делает - уму непостижимо.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:05 Ответить
Вот и у меня те же вопросы! Хотя казалось бы депутаты Рады должны в очереди стоять в Миротворец, чтобы внести туда очередного скрепного ватника! А сейчас такое впечатление, что они делают все, чтобы не было самого Миротворца! И это за шесть лет войны и оккупации!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 