Конституционный суд завтра начнет проверку "антиКоломойского закона" о банках

Конституционный суд Украины начнет проверку закона о банках в 10:00 16 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

Производство открыли по конституционному представлению 64 народных депутатов.

"Авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлены преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса", - заявили в КСУ.

По мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, "нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов".

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.

22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.