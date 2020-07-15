РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10632 посетителя онлайн
Новости
1 028 6

Конституционный суд завтра начнет проверку "антиКоломойского закона" о банках

Конституционный суд завтра начнет проверку

Конституционный суд Украины начнет проверку закона о банках в 10:00 16 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

Производство открыли по конституционному представлению 64 народных депутатов.

"Авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлены преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса", - заявили в КСУ.

По мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, "нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов".

Читайте также: МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.

22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.

банки (1942) закон (3197) КС (2250)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
16 липня 2020 року - "судний" день для держави Україна...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:11 Ответить
Если этот закон отменять нам хана. Миллионы поломанных судеб нищета и криминал. Лучше уже на Майдан выйти и быстро все решить. Не хочется бунта очень не хочется, но это менее страшный сценарий чем если КАЛОмойский вернет себе Приват и убьет экономику окончательно.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:22 Ответить
Принимается закон, под него получают кредит. Потом закон отменяют в "суде".
"Как котят", - говорил оди прыгун с 16-го єтажа
показать весь комментарий
15.07.2020 13:29 Ответить
наманалово мвф
показать весь комментарий
15.07.2020 13:31 Ответить
КАЛОмойша получит пустой банк. Все кто в адеквате, помнит как КАЛОмойский опустошил банк. Все поямнят НЕВОЗМОЖНОСТЬ снять деньги со своего счета.
2 раз у жида не получиться. По хорошему их 2 надо было грохнуть. почему эта тварь не сидит - неясно. Столько украсть
показать весь комментарий
15.07.2020 14:39 Ответить
Главное помнить, что "таинственные" 64 депутата - это вполне известные лица: тимошенко, депутаты мертведчука и зеленского. Поэтому когда в Украине обвалится экономика до уровня гондураса и габона, помните, что вы за это проголосовали на выборах.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:09 Ответить
 
 