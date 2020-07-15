Конституційний суд завтра розпочне перевірку "антиКоломойського закону" про банки

Конституційний суд України почне перевірку закону про банки о 10:00 16 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Провадження відкрили за конституційним поданням 64 народних депутатів.

"Автори подання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу", - заявили в КСУ.

Також читайте: Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон

На думку народних депутатів, змінами, внесеними Законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний судовий захист позивачів у справах щодо оскарження вказаних розпорядчих актів".

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.