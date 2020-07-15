УКР
Конституційний суд завтра розпочне перевірку "антиКоломойського закону" про банки

Конституційний суд завтра розпочне перевірку

Конституційний суд України почне перевірку закону про банки о 10:00 16 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Провадження відкрили за конституційним поданням 64 народних депутатів.

"Автори подання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу", - заявили в КСУ.

Також читайте: Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон

На думку народних депутатів, змінами, внесеними Законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний судовий захист позивачів у справах щодо оскарження вказаних розпорядчих актів".

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.

16 липня 2020 року - "судний" день для держави Україна...
15.07.2020 13:11 Відповісти
Если этот закон отменять нам хана. Миллионы поломанных судеб нищета и криминал. Лучше уже на Майдан выйти и быстро все решить. Не хочется бунта очень не хочется, но это менее страшный сценарий чем если КАЛОмойский вернет себе Приват и убьет экономику окончательно.
15.07.2020 13:22 Відповісти
Принимается закон, под него получают кредит. Потом закон отменяют в "суде".
"Как котят", - говорил оди прыгун с 16-го єтажа
15.07.2020 13:29 Відповісти
наманалово мвф
15.07.2020 13:31 Відповісти
КАЛОмойша получит пустой банк. Все кто в адеквате, помнит как КАЛОмойский опустошил банк. Все поямнят НЕВОЗМОЖНОСТЬ снять деньги со своего счета.
2 раз у жида не получиться. По хорошему их 2 надо было грохнуть. почему эта тварь не сидит - неясно. Столько украсть
15.07.2020 14:39 Відповісти
Главное помнить, что "таинственные" 64 депутата - это вполне известные лица: тимошенко, депутаты мертведчука и зеленского. Поэтому когда в Украине обвалится экономика до уровня гондураса и габона, помните, что вы за это проголосовали на выборах.
15.07.2020 15:09 Відповісти
 
 