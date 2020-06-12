Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон

До Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності "антиКоломойського" закону.

Про це повідомляється на сайті КСУ, передає Цензор.НЕТ.

"11 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону", - йдеться в повідомленні.

Згідно з текстом, ініціаторами подання стали народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Юлія Тимошенко. Подання підписали, зокрема, нардепи від "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" (зокрема Ігор Палиця) та окремі народні депутати від "Слуги народу": Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.

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Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.