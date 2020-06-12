Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон
До Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності "антиКоломойського" закону.
Про це повідомляється на сайті КСУ, передає Цензор.НЕТ.
"11 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону", - йдеться в повідомленні.
Згідно з текстом, ініціаторами подання стали народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Юлія Тимошенко. Подання підписали, зокрема, нардепи від "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" (зокрема Ігор Палиця) та окремі народні депутати від "Слуги народу": Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.
22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.
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ФЕЛИЧИТА
- Циля, с одной стороны, ты хорошо выглядишь
- а с другой?
- а с другой - лицо...
Юля - хитрая *****... как есть, змея подколодная...
НЕ ПРОСТИМ!
Это ПОРОШЕНКО и ГОНТАРЕВА незаконно украли у Коломойского Приват-банк!
НЕ ПРОСТИМ!
НЕ ЗАБУДЕМ!
Всего подписей - 68. Первая подпись - Ю. Тимошенко. Там же подписи Палицы, Дубинского, Бужанского, Полякова и т.д.
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_239_2020_0.pdf Ручные Шлюхи Бени
Я думаю, що перед нами зараз розігрується велечезна афера
Я не хочу приплетать Коломойского. А в целом о правосудии в Украине. Вот что я вижу, благодаря этому закону? Банки не могут быть возвращены их бывшим владельцам!
Я вижу. что суды в Украине не работают должным образом, раз судью надо корректировать особым таким законом. Т.е. если судья решит на основании фактов, что у бывшего владельца банка его отобрали не законно (в теории это ведь возможно), то именно уже из за этого дурацкого закона, судья уже не может вынести справедливое решение! Вот что получается.
Далее уже суд не в Украине, а там законы нормальные относительно. Что дальше?
Украина платит компенсацию... На это уйдут годы и отвечать за эту дурь, принятую законодательно будут уже другие депутаты и президенты.
Есть закон про банковскую деятельность и выведение решений НБУ из под судебной системы. Теперь например если тебе в банке не отдают депозит, заблокировали счета, слили персональные данные, или ввели левую комиссию задним числом, или провели взыскание средств со счета по запросу третьей стороны (например штрафы, коммунальные услуги), то в украинский суд обращаться бессмысленно так как его решение не будет иметь юридической силы.
зеленский - охметовская плесень