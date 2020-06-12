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Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон

Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через

До Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності "антиКоломойського" закону.

Про це повідомляється на сайті КСУ, передає Цензор.НЕТ.

"11 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону", - йдеться в повідомленні.

Згідно з текстом, ініціаторами подання стали народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Юлія Тимошенко. Подання підписали, зокрема, нардепи від "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" (зокрема Ігор Палиця) та окремі народні депутати від "Слуги народу": Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.

Також читайте: Оскарження "антиКоломойського" закону в Конституційному суді не вплине на транш МВФ, - "слуга народу" Гетманцев

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.

Автор: 

банки (7722) Коломойський Ігор (3122) КС (1427) оскарження (45)


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Топ коментарі
+25
Кто с руки Бени кормится...тот и подписал...
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12.06.2020 10:49
+21
Юля + Беня = любовь
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12.06.2020 10:46
+21
Сейчас нам свидетели секты Воной расскажут про свою патриотичную мессию или нет?)))
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12.06.2020 10:49
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Юля + Беня = любовь
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12.06.2020 10:46 Відповісти
Зеля+Петя=любов.
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12.06.2020 10:51 Відповісти
Да да конечно . У вас е..анутых бье значит любит и от любви на пороха дела заводит,ну а беню так ненавидит что отдал на разграбление Украину и центрэнерго.
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12.06.2020 10:54 Відповісти
Центрэнерго отдали при правительстве Гроси, а уже новое правительство начало гнать людей Бени, пошли суды.
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12.06.2020 10:58 Відповісти
ты употребляешь какие-то галлюциногены ?
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12.06.2020 11:01 Відповісти
Пєтя+Королег= Тюрма
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12.06.2020 12:26 Відповісти
От взяти всіх цих 61 депутата і розвісити по Майдану разом з замовником цього подання! І це буде найкраща реформа за всі роки існування України!
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12.06.2020 12:58 Відповісти
Взяти вас, придурків і повідрубувати лапи, щоб не писали маячню без мозгів. Цей закон про те, як красти, а про Коломойського там ні слова нема. Спасибі Ю. В. Т. ЩО ПОСЛІДОВНО ВІДСТОЮЄ ІНТЕРЕСИ НАРОДУ УКРАЇНИ.
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12.06.2020 17:39 Відповісти
Я бачу Ви розумовий інвалід! Закон про заборону повернення банків колишнім власникам, це антиколомойський закон, який не дає можливості олігарху через продажні суди повернути собі у власність банк, в який держава вклала 160 млрд грн державних грошей для його порятунку, а там ще були десятки мільярдів не відданих кредитів рефінансування НБУ! Тимошенко працює на коломойського за гроші, бо повією була, є і буде завжди, дешевою проституткою!
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13.06.2020 11:27 Відповісти
Ты дурачек что ли? Хотя что я спрашиваю. научись пользоваться Гуглом зайди на сайт центрэнерго и почитай,ну и тебе дауну напомню что при гросе беня прятался в Израиле и боялся сюда нос показать.
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12.06.2020 11:44 Відповісти
Тобі показати хто голосував за цей закон?
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12.06.2020 11:02 Відповісти
Ну покажи !
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12.06.2020 11:41 Відповісти
А ПОЧЕМУ сруль габинович не подписался ??? хитрожоп-я московская подстилка ?
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12.06.2020 11:18 Відповісти
йому релігія не дає на це право... як і з балотуванням в президенти... він же не напівкровка не обрізана як Зе!
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12.06.2020 11:58 Відповісти
= вороги України!
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12.06.2020 11:34 Відповісти
Так, самокритично. Вас необхідно знищувати, як саме гидке явище в нашій історії. Бот - це слизька, продажна мерзота, що наче тхір портить повітря, а толку - нуль, тільки шкода для всіх людей.
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12.06.2020 17:45 Відповісти
пішов нах і не називай себе українцем потворо
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12.06.2020 21:46 Відповісти
Тихіше. У воні дуже рЄвнівий чоловік...
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12.06.2020 11:43 Відповісти
Якось ти все знаєш... Малим гавно їло, чи зараз, зелено - шоколадне?.
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12.06.2020 11:55 Відповісти
и Тимошенко - "днепропетровская", вместе с этой группой "Приват" грудью лягла - одна мафия наверное...
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12.06.2020 10:47 Відповісти
Тимошенко, Тігіпко, Пінчук, Коломойський. Далеко не вся комсомольская рать кузні совєйських кадрів - Дніпропетровського обкому. Вони там виросли. Там пройшли їх найкращі часи - юність, та молодість. Та дружба залишилася навіки.
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12.06.2020 11:29 Відповісти
Да,Пинчук и Коломойский,это яркие представители комсомола
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12.06.2020 12:25 Відповісти
А юля таки сво.
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12.06.2020 10:48 Відповісти
Тимошенко, Дубинский, Палица и еще 61 нардеп обратились в Конституционный Суд из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 657
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12.06.2020 10:48 Відповісти
Ну и список, один другого краше, похоже дело хорошее.
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12.06.2020 10:50 Відповісти
Хороша компашка, нечего сказать. Неприятно удивляет присутствие в этих рядах Волынца и Наливайченко. А тИМОШЕНКО... у нее все закономерно,- поет одно, делает другое и все "для людей".
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12.06.2020 11:09 Відповісти
смердючий валинєц і налівайчєнка продались вже давно ще за правління єнакієвского дегенерата овоча, про вАну мовчу, це куйловська консерва
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12.06.2020 21:52 Відповісти
Отличная компания!
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12.06.2020 11:11 Відповісти
Сейчас нам свидетели секты Воной расскажут про свою патриотичную мессию или нет?)))
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12.06.2020 10:49 Відповісти
Не воняй, малолітній придурок.Киш на ботоферму гавно їсти.
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12.06.2020 17:32 Відповісти
В штанах у тебя малолетний придурок))) Хоть бы что то по существу высрал.
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12.06.2020 17:43 Відповісти
Срати в інтернеті - це твоя мерзенна робота. Чи може ти видало якийсь перл, що смієш робити зауваження дорослим? Утри соплі, дебіл.
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12.06.2020 18:16 Відповісти
😂😂😂 Какие вы имбицилы забавные. Шариковы не иначе:абырвалг, абырвалг)))
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12.06.2020 18:35 Відповісти
по ходу https://censor.net/user/459101, то сама бабка йуля на форумі)))
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12.06.2020 21:55 Відповісти
ну как тут без румына))))))
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12.06.2020 10:49 Відповісти
Кто с руки Бени кормится...тот и подписал...
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12.06.2020 10:49 Відповісти
Політична проститутка - це покликання Йулі!
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12.06.2020 10:49 Відповісти
це її хобі. для душі так би мовити.
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12.06.2020 10:52 Відповісти
ЯБВДЛ...
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12.06.2020 10:52 Відповісти
ГРНТФЛ..
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12.06.2020 11:02 Відповісти
ГРНТФЛия - дольче мелодие (с) Софа Ротару...
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12.06.2020 11:10 Відповісти
пойду с козырей :

ФЕЛИЧИТА
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12.06.2020 23:27 Відповісти
И никого нового, всё теже звёзды маразма
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12.06.2020 10:51 Відповісти
И юля там??? Ой таки вей...
- Циля, с одной стороны, ты хорошо выглядишь
- а с другой?
- а с другой - лицо...
Юля - хитрая *****... как есть, змея подколодная...
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12.06.2020 10:51 Відповісти
Погань ************* ☝️☝️☝️
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12.06.2020 10:52 Відповісти
вообще не паливо ни разу
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12.06.2020 10:53 Відповісти
Тимошенко, Дубинский, Палица/В какой только компании на Палицу не наткнёшься. Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Дело намечается очень серьезное и масштабное, - рассказали журналистам.
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12.06.2020 10:54 Відповісти
Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 1148https://ternopil.news/wp-content/uploads/2018/08/3938761418509641549894983357514392143921152n_5b76d4a2603c4-450x600.jpg
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12.06.2020 11:00 Відповісти
Группа коломойского решает личные финансовые проблемы. Подождите, через время новая "фирма" заплатит Юле за страдания.....Пешки берут наличными.
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12.06.2020 11:05 Відповісти
МВФ деньги перечислил.. теперь по украинской традиции можно идти в наш суд и всех "кинуть".
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12.06.2020 11:08 Відповісти
НЕ ЗАБУДЕМ!
НЕ ПРОСТИМ!
Это ПОРОШЕНКО и ГОНТАРЕВА незаконно украли у Коломойского Приват-банк!
НЕ ПРОСТИМ!
НЕ ЗАБУДЕМ!
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12.06.2020 11:12 Відповісти
Тимошеница урвала у бени кучу бабла, теперь он поставил ее на счетчик, бабло или закон, и аферистка вынуждена делать волны.
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12.06.2020 11:13 Відповісти
Кому интересно - вот полный перечень всех ручных шлюх коломойского:
Всего подписей - 68. Первая подпись - Ю. Тимошенко. Там же подписи Палицы, Дубинского, Бужанского, Полякова и т.д.
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_239_2020_0.pdf Ручные Шлюхи Бени
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12.06.2020 11:16 Відповісти
Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 4983
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12.06.2020 11:18 Відповісти
Правильно, давіть зелепетіну шоблу.
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12.06.2020 11:23 Відповісти
Апеляція Бужанського -Тимошенко - Дубінського. Цікаво, Юля музикант в оркестрі Коломойського, чи тільки дудка?
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12.06.2020 11:24 Відповісти
Юля в этом оркестре играет на флейте.
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12.06.2020 14:39 Відповісти
У Зеленського з Коломойським усе розраховано. Приходить транш МВФ $5 млрд., потім рішення Конституційного суду щодо Закону "Коломойського", далі рішення Дарницького суду і $5 млрд. переходять у кишеню кукловода. І все буде "по закону", челядь отримує комісіні, Богдан - гонорар за "юридичні" послуги.
Я думаю, що перед нами зараз розігрується велечезна афера
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12.06.2020 11:33 Відповісти
Сам закон по сути своей это ведь бред собачий!
Я не хочу приплетать Коломойского. А в целом о правосудии в Украине. Вот что я вижу, благодаря этому закону? Банки не могут быть возвращены их бывшим владельцам!
Я вижу. что суды в Украине не работают должным образом, раз судью надо корректировать особым таким законом. Т.е. если судья решит на основании фактов, что у бывшего владельца банка его отобрали не законно (в теории это ведь возможно), то именно уже из за этого дурацкого закона, судья уже не может вынести справедливое решение! Вот что получается.
Далее уже суд не в Украине, а там законы нормальные относительно. Что дальше?
Украина платит компенсацию... На это уйдут годы и отвечать за эту дурь, принятую законодательно будут уже другие депутаты и президенты.
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12.06.2020 11:59 Відповісти
Юля все правильно робить, в тому "законі" і згадки про Коломойського нема, а є тільки положення, як вивести банки з - під контролю і красти, красти.... "Батьківщина" подала альтернативний законопроект, де прямо називається "Приват" і Беня, але злодюги його не хочуть розглядати. Так що, засрана ботва, проковтніть своє лайно.
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12.06.2020 12:05 Відповісти
Якщо не в двері, так в вікно. Не вийшло через багатотисячні поправки - давай через суд.
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12.06.2020 12:08 Відповісти
Найбільша зараза - капітельман-грігян . Поки її не витурять звідси , вона буде гадити . Не дарма гОрдон казав , що може показати документи , які свідчать про співробітництво з кгб-фсб . Видно їх вербували разом .
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12.06.2020 12:17 Відповісти
Найбільша зараза - це такі, як ти, торба, продажні свистуни. Скоро витурим вас з України, щоб не портили повітря. А Юлю вам і вашим "кормільцам" обгадити не вдасться, в порівнянні з нею ви нікчемні гниди, шматочки смердячого лайна.
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12.06.2020 16:17 Відповісти
Якого ... ти мені почав тикати та ображати ? Почитай , крім тебе ще хтось захищає цю аферистку ? Це про щось говорить ? І я , на відміну від тебе , не дивлюся 1+1 , 112 , інтер і інше лайно , включаючи кацапські телеанали . І хоча ти зашкварився по самі вуха , рекомендую не дивитися це сміття і , можливо , вилікуєшся . Не згоден ? - твої аргументи . А то обзивати незнайомих людей ... Ти тут пробулькотів : "це такі , як ти". Так , коли я захищав Україну , Порошенко був "кормільцем" солдат і офіцерів нашої Армії . А мені є з чим зрівнювати - починаючи з совка і продовжуючи роками Незалкжності . А твоя грігян-капітельман за весь час навіть телевізор в дитячий будинок не купила , навіть заради піару . Це те , що стосується її патологічної жадності , для бабусь і тіток , які думають тільки такими категоріями . А розповідати більш досконало в мене немає ні часу , ні бажання .
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13.06.2020 07:54 Відповісти
Що до чорта дубінського все ясно,тепер знаємо які "державні " інтереси захищає Тимошенко.
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12.06.2020 12:19 Відповісти
Нет антиколомойского закона, это для лохов так назвали. В этой теме много таких присутствует.
Есть закон про банковскую деятельность и выведение решений НБУ из под судебной системы. Теперь например если тебе в банке не отдают депозит, заблокировали счета, слили персональные данные, или ввели левую комиссию задним числом, или провели взыскание средств со счета по запросу третьей стороны (например штрафы, коммунальные услуги), то в украинский суд обращаться бессмысленно так как его решение не будет иметь юридической силы.
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12.06.2020 12:32 Відповісти
Кацапские подстилки
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12.06.2020 12:36 Відповісти
Коломойский Герой Украины
зеленский - охметовская плесень
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12.06.2020 13:25 Відповісти
Ну все, меморандум с МВФ подпмсали, транш получили, а теперь можно отменять антиколомойский закон
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12.06.2020 17:43 Відповісти
Престарелая бютовская консерва окончательно вскрылась.
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12.06.2020 17:45 Відповісти
Ваш придуркуватий набір не міняється. У ваших хазяїв зовсім розуму нема придумати якусь нову гидоту Про тобі подібних і говорити нічого - шмаркаті пустоголові виродки.
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12.06.2020 18:12 Відповісти
 
 