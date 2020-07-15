РУС
В центре сердечно-сосудистой патологии Винницы зафиксировали вспышку COVID-19, инфицированы 15 человек, - ОГА

В учреждении г. Винница "Региональный центр сердечно-сосудистой патологии" зафиксировали 15 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

"По состоянию на 11:00 Лабораторным центром уже протестировано 140 образцов. По результатам обследований выявлено 15 положительных лиц: 9 медицинских работников (1 врач, 6 медицинских сестер и 2 санитара) и 6 пациентов", - говорится в сообщении.

Представители департамента здравоохранения г. Винница выехали в учреждение для проведения епидрасследования и недопущения дальнейшего распространения болезни среди клиентов заведения.

