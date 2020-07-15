Государство будет полностью финансировать трансплантации костного мозга

Кабинет министров внес изменения в постановление о трансплантации. Теперь государство может финансировать все расходы на трансплантацию костного мозга, в том числе получение донорского материала.

Соответствующее решение было принято 15 июля на заседании Кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предлагаем внести изменения в постановление, регулирующее вопросы трансплантации в Украине. Изменения в постановление предусматривают возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая затраты на получение донорского материала из Всемирной ассоциации доноров костного мозга", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Также изменениями предлагается расширить перечень учреждений здравоохранения как потенциальных участников пилотного проекта по трансплантации на 12 заведений.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине

В Украине делают два вида трансплантации костного мозга: аутологичную (пациент получает собственный костный мозг) и аллогенную (от родственного донора).