РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5541 посетитель онлайн
Новости
2 435 18

Государство будет полностью финансировать трансплантации костного мозга

Государство будет полностью финансировать трансплантации костного мозга

Кабинет министров внес изменения в постановление о трансплантации. Теперь государство может финансировать все расходы на трансплантацию костного мозга, в том числе получение донорского материала.

Соответствующее решение было принято 15 июля на заседании Кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предлагаем внести изменения в постановление, регулирующее вопросы трансплантации в Украине. Изменения в постановление предусматривают возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая затраты на получение донорского материала из Всемирной ассоциации доноров костного мозга", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Также изменениями предлагается расширить перечень учреждений здравоохранения как потенциальных участников пилотного проекта по трансплантации на 12 заведений.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине

В Украине делают два вида трансплантации костного мозга: аутологичную (пациент получает собственный костный мозг) и аллогенную (от родственного донора).

Автор: 

Кабмин (14099) трансплантация (156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
...лучше начните по классике
Государство будет полностью финансировать трансплантации костного мозга - Цензор.НЕТ 2004
показать весь комментарий
15.07.2020 17:24 Ответить
+4
Держава все збирається фінансувати, а де буде брати гроші не говорять.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:16 Ответить
+3
свежо предание - да верится с трудом
обещают много и всем больным - на деле...хер на воротник, чтоб голова не качалась (пардон)
чтоб выбить-выгрызть зубами что-то бесплатное надо иметь хорошие связи...и деньги немалые (не ловите меня на противориечиях...)
показать весь комментарий
15.07.2020 17:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Держава все збирається фінансувати, а де буде брати гроші не говорять.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:16 Ответить
это ладно...а согласие донора спрашивать будут?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:18 Ответить
Блин, тут уже некоторым надо головной мозг пересаживать. За это бы проголосовали
показать весь комментарий
15.07.2020 17:24 Ответить
...лучше начните по классике
Государство будет полностью финансировать трансплантации костного мозга - Цензор.НЕТ 2004
показать весь комментарий
15.07.2020 17:24 Ответить
свежо предание - да верится с трудом
обещают много и всем больным - на деле...хер на воротник, чтоб голова не качалась (пардон)
чтоб выбить-выгрызть зубами что-то бесплатное надо иметь хорошие связи...и деньги немалые (не ловите меня на противориечиях...)
показать весь комментарий
15.07.2020 17:35 Ответить
Будем, будем, будем .....
И ни хера, ни хера, ни хера ....
показать весь комментарий
15.07.2020 17:57 Ответить
пересадите ПРОСТО МОЗГ всей раде
показать весь комментарий
15.07.2020 18:14 Ответить
зе ни костный, ни головной пересад мозгов не помогут,там их просто нет. Остались бубенчики на рожках клоуна-бубочки,а это навсегда,не удаляется и не пересаживается...
показать весь комментарий
15.07.2020 19:15 Ответить
Бесплатно ? Точно так же как лечение от COVID 19 ? Бесплатно... где оно у вас бесплатно...,а подождите жену Бубочки точно бесплатно лечили
показать весь комментарий
15.07.2020 19:35 Ответить
Дурак? или просто высраслся?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:41 Ответить
Зелена срань наґуґлила про моз0ок! Дійсно ,їм би хоча б кістковий.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:16 Ответить
Какой-то сброс. Вопрос -для кого безплатно и кому, и сколько за это безплатно заплатят.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:25 Ответить
Боты отрабатывают любую новость.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:01 Ответить
 
 