Держава повністю фінансуватиме трансплантації кісткового мозку

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про трансплантацію. Тепер держава може фінансувати всі витрати на трансплантацію кісткового мозку, в тому числі отримання донорського матеріалу.

Відповідне рішення було ухвалено 15 липня на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пропонуємо внести зміни до постанови, яка регулює питання трансплантації в Україні. Зміни до постанови передбачають можливість вперше в історії України профінансувати всі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, враховуючи витрати на отримання донорського матеріалу зі Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також змінами пропонується розширити перелік закладів охорони здоров’я як потенційних учасників пілотного проєкту з трансплантації, на 12 закладів.

В Україні роблять два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні

Топ коментарі
+7
...лучше начните по классике
Государство будет полностью финансировать трансплантации костного мозга - Цензор.НЕТ 2004
15.07.2020 17:24 Відповісти
+4
Держава все збирається фінансувати, а де буде брати гроші не говорять.
15.07.2020 17:16 Відповісти
+3
свежо предание - да верится с трудом
обещают много и всем больным - на деле...хер на воротник, чтоб голова не качалась (пардон)
чтоб выбить-выгрызть зубами что-то бесплатное надо иметь хорошие связи...и деньги немалые (не ловите меня на противориечиях...)
15.07.2020 17:35 Відповісти
Держава все збирається фінансувати, а де буде брати гроші не говорять.
15.07.2020 17:16 Відповісти
это ладно...а согласие донора спрашивать будут?
15.07.2020 17:18 Відповісти
Блин, тут уже некоторым надо головной мозг пересаживать. За это бы проголосовали
15.07.2020 17:24 Відповісти
...лучше начните по классике
Государство будет полностью финансировать трансплантации костного мозга - Цензор.НЕТ 2004
15.07.2020 17:24 Відповісти
свежо предание - да верится с трудом
обещают много и всем больным - на деле...хер на воротник, чтоб голова не качалась (пардон)
чтоб выбить-выгрызть зубами что-то бесплатное надо иметь хорошие связи...и деньги немалые (не ловите меня на противориечиях...)
15.07.2020 17:35 Відповісти
Будем, будем, будем .....
И ни хера, ни хера, ни хера ....
15.07.2020 17:57 Відповісти
пересадите ПРОСТО МОЗГ всей раде
15.07.2020 18:14 Відповісти
зе ни костный, ни головной пересад мозгов не помогут,там их просто нет. Остались бубенчики на рожках клоуна-бубочки,а это навсегда,не удаляется и не пересаживается...
15.07.2020 19:15 Відповісти
Бесплатно ? Точно так же как лечение от COVID 19 ? Бесплатно... где оно у вас бесплатно...,а подождите жену Бубочки точно бесплатно лечили
15.07.2020 19:35 Відповісти
Дурак? или просто высраслся?
15.07.2020 20:41 Відповісти
Зелена срань наґуґлила про моз0ок! Дійсно ,їм би хоча б кістковий.
15.07.2020 22:16 Відповісти
Какой-то сброс. Вопрос -для кого безплатно и кому, и сколько за это безплатно заплатят.
15.07.2020 22:25 Відповісти
Боты отрабатывают любую новость.
16.07.2020 02:01 Відповісти
 
 