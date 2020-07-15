Держава повністю фінансуватиме трансплантації кісткового мозку
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про трансплантацію. Тепер держава може фінансувати всі витрати на трансплантацію кісткового мозку, в тому числі отримання донорського матеріалу.
Відповідне рішення було ухвалено 15 липня на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Пропонуємо внести зміни до постанови, яка регулює питання трансплантації в Україні. Зміни до постанови передбачають можливість вперше в історії України профінансувати всі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, враховуючи витрати на отримання донорського матеріалу зі Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також змінами пропонується розширити перелік закладів охорони здоров’я як потенційних учасників пілотного проєкту з трансплантації, на 12 закладів.
В Україні роблять два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).
