Россия для пиара хочет созвать саммит "пятерки" стран ООН, - Кислица

Москва хочет провести саммит с участие лидеров 5 постоянных членов Совбеза ООН. Эта инициатива - политический и пропагандистский проект Кремля.

Об этом заявил "Укринформу" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"Так называемый "саммит государств", которые являются неизбранными (постоянными) членами Совета, если он и произойдет, то не будет иметь формального отношения к Организации. ООН и ее государства-члены не рассматривали вопрос такого саммита, не принимали никаких решений по его проведению и не предоставляли любого мандата неизбранным членам решать за других глобальные вопросы", - отметил представитель Украины.

Поэтому, по его словам, возможные решения, которые могут быть приняты на встрече государств "пятерки", будут касаться только участников встречи и не подлежат автоматической имплементации в ООН.

"Это важно понимать, поскольку в СМИ иногда звучат противоречивые сообщения о почти "историческом" значении такой встречи. Поэтому хочу всех успокоить: никакой "Ялты-2" (повторения Ялтинской конференции. - Ред.) в современном мире быть не может. Есть устав ООН, который, хотя и имеет определенные недостатки с учетом вызовов современности, но все же остается "конституцией" международных отношений", - подчеркнул украинский дипломат.

Как отметил Кислица, теоретически проведения подобных саммитов должно приветствоваться со стороны международного сообщества. "Однако вынужден подчеркнуть, что инициатива Кремля созвать подобную встречу является сугубо политическим и пропагандистским проектом", - отметил Кислица.

Дипломаты пояснил, что режим Путина недавно инициировал существенные изменения в Конституцию РФ, и теперь "пытается добиться встречи с мировыми лидерами, чтобы прорвать изоляцию на международной арене" и легитимизировать свою внешнюю и внутреннюю политику.

"Он (Путин. - Ред.), очевидно, хочет сказать цивилизованному миру, а также россиянам, мол, посмотрите, сейчас, как и в 1945 году, без нас ничего не решается. Это чистой воды политическая пиар-акция", - отметил Кислица.

Как сообщалось, официальная Москва настойчиво продвигает инициативу проведения встречи глав государств США, Великобритании, Франции, Китая и России, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН под видом "стабилизации" международной обстановки.

