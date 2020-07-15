РУС
Россия для пиара хочет созвать саммит "пятерки" стран ООН, - Кислица

Россия для пиара хочет созвать саммит

Москва хочет провести саммит с участие лидеров 5 постоянных членов Совбеза ООН. Эта инициатива - политический и пропагандистский проект Кремля.

Об этом заявил "Укринформу" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"Так называемый "саммит государств", которые являются неизбранными (постоянными) членами Совета, если он и произойдет, то не будет иметь формального отношения к Организации. ООН и ее государства-члены не рассматривали вопрос такого саммита, не принимали никаких решений по его проведению и не предоставляли любого мандата неизбранным членам решать за других глобальные вопросы", - отметил представитель Украины.

Поэтому, по его словам, возможные решения, которые могут быть приняты на встрече государств "пятерки", будут касаться только участников встречи и не подлежат автоматической имплементации в ООН.

"Это важно понимать, поскольку в СМИ иногда звучат противоречивые сообщения о почти "историческом" значении такой встречи. Поэтому хочу всех успокоить: никакой "Ялты-2" (повторения Ялтинской конференции. - Ред.) в современном мире быть не может. Есть устав ООН, который, хотя и имеет определенные недостатки с учетом вызовов современности, но все же остается "конституцией" международных отношений", - подчеркнул украинский дипломат.

Как отметил Кислица, теоретически проведения подобных саммитов должно приветствоваться со стороны международного сообщества. "Однако вынужден подчеркнуть, что инициатива Кремля созвать подобную встречу является сугубо политическим и пропагандистским проектом", - отметил Кислица.

Дипломаты пояснил, что режим Путина недавно инициировал существенные изменения в Конституцию РФ, и теперь "пытается добиться встречи с мировыми лидерами, чтобы прорвать изоляцию на международной арене" и легитимизировать свою внешнюю и внутреннюю политику.

"Он (Путин. - Ред.), очевидно, хочет сказать цивилизованному миру, а также россиянам, мол, посмотрите, сейчас, как и в 1945 году, без нас ничего не решается. Это чистой воды политическая пиар-акция", - отметил Кислица.

Как сообщалось, официальная Москва настойчиво продвигает инициативу проведения встречи глав государств США, Великобритании, Франции, Китая и России, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН под видом "стабилизации" международной обстановки.

+6
С.уки зедебильные малоросские!
Вы должны были быть первыми, кто созовет Совбез!
Чтоб вы, ваши дети и все ваше отродье всегда жили на *********!
Нечего вам делать в Украине!
Дебилы, б.лять!
15.07.2020 17:45 Ответить
+5
В Гааге пусть пиарятся и в Страсбурге.
15.07.2020 17:43 Ответить
+4
Очерадная новость для козлобыдла кацапсячего.
Россия для пиара хочет созвать саммит "пятерки" стран ООН, - Кислица - Цензор.НЕТ 811
15.07.2020 17:45 Ответить
15.07.2020 17:43 Ответить
Росія для піару хоче скликати саміт "п'ятірки" країн ООН, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9974
15.07.2020 19:00 Ответить
15.07.2020 17:45 Ответить
круперами,чёле ?
15.07.2020 18:02 Ответить
" Кацапы для пиара хотят созвать саммит пятерки стран ООН чтобы быть там ШЕСТЕРКАМИ"
15.07.2020 17:51 Ответить
Поставила Мишустяна к Калантаряну(почемуто Лавров?Кто знает почему?) ТКК(Тайная канцеллярия Кремля) и сразу нападают на ИндоПэриджан=Греко(АхырУш)Анар(Рим Др.)=ОдЭр(ТарТар=АзАта-уеЗДы)БэйДжан.Удар по раену Шамсадил(сейчас Тауш) ,где нефтяная труба проходит,а будет еще газовая.НО МИР ИЗМЕНИЛСЯ.Тебрис -столица 33млн.Южного Одэрбэйджана НОЧЬЮ ПОДНЯЛСЯ В МИТИНГ-хотят добровольцев посылать.Одэры(а не туркоманы) в Шаме=Сирия(все светлые и не похожи на местных) готовы тоже послать воюющих.Масоннский Кремль должен тысяча раз подумать,а то мы Москву нашу((построил МэнАга=Я господин(отсюда монах)=АгаМэн=АГАМЕН! в 12в.)) ЗАХОТИМ с АхырЯнУлу(Конец Горящего древнего)-Кремль=Крым и ЮхуАта(Сна ОТец)=Китай городом. Со всякими земляными(ТорБах=ОдЭрБах-Огня муж Смотрящий) городами и Илинками(УлуЯнгы) и Варваками(ПэриПэри),Тверями(ЯтПэри) и АтаУлу(Тула).СОЗДАТЕЛЬ НА СТОРОНЕ КАВКАЗА!
15.07.2020 17:59 Ответить
По-моему, тут не хватает ДАртаньяна.
показать весь комментарий
Сложно всё как-то.А юхуата ***** в зад.
показать весь комментарий
"Как сообщалось, официальная Москва настойчиво продвигает инициативу проведения встречи глав государств США, Великобритании, Франции, Китая и России, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН под видом "стабилизации" международной обстановки"

ВСЁ, что продвигает Масква - это пакость.
15.07.2020 18:10 Ответить
любитель пожрать с лопаты давно не нюхали 314зды )))
15.07.2020 18:12 Ответить
Росія для піару хоче скликати саміт "п'ятірки" країн ООН, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9941
15.07.2020 18:40 Ответить
тетя, как раз ничего он и не сделал путнего за все свои ходки:
был совочек, совочек и остался, много вы понимаете
16.07.2020 00:40 Ответить
Ну, ладно, идиот Трамп согласится пачкаться об токсичных раисян, итого двое, кто еще 3?
15.07.2020 18:55 Ответить
Китай
15.07.2020 18:57 Ответить
Имхо, 50\50. Ну пусть, тогда:
Пивная! Еще парочку!
15.07.2020 19:04 Ответить
Росія для піару хоче скликати саміт "п'ятірки" країн ООН, - Кислиця - Цензор.НЕТ 4970
15.07.2020 18:56 Ответить
лицемерьі и обманщики
15.07.2020 23:38 Ответить
Пусть созывает.
Если никто не приедет классный пиар будет.
16.07.2020 11:15 Ответить
 
 