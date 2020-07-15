Росія для піару хоче скликати саміт "п'ятірки" країн ООН, - Кислиця
Москва хоче провести саміт за участю лідерів 5 постійних членів Радбезу ООН. Ця ініціатива - політичний і пропагандистський проєкт Кремля.
Про це заявив "Укрінформу" постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
"Так званий "саміт держав", які є необраними (постійними) членами Ради, якщо він і відбудеться, то не матиме формального відношення до Організації. ООН та її держави-члени не розглядали питання такого саміту, не ухвалювали жодних рішень щодо його проведення та не надавали будь-якого мандату необраним членам вирішувати за інших глобальні питання", - зауважив представник України.
Тому, за його словами, можливі рішення, які можуть бути ухвалені на зустрічі держав "п'ятірки", стосуватимуться лише учасників зустрічі та не підлягатимуть автоматичній імплементації в ООН.
"Це важливо розуміти, оскільки у ЗМІ подекуди лунають суперечливі повідомлення щодо майже "історичного" значення такої зустрічі. Тож хочу всіх заспокоїти: ніякої "Ялти-2" (повторення Ялтинської конференції – ред.) в сучасному світі бути не може. Є статут ООН, який хоча і має певні вади з урахуванням викликів сьогодення, але все ж залишається "конституцією" міжнародних відносин", - підкреслив український дипломат.
Як зазначив постпред, теоретично проведення подібних самітів мало би вітатися з боку міжнародної спільноти. "Однак вимушений підкреслити, що ініціатива Кремля скликати подібну зустріч є суто політичним та пропагандистським проєктом",- зауважив Кислиця.
Дипломат пояснив, що режим Путіна нещодавно ініціював суттєві зміни до конституції РФ, і тепер "намагається домогтися зустрічі зі світовими лідерами, щоби прорвати ізоляцію на міжнародній арені" та легітимізувати свою зовнішню і внутрішню політику.
"Він (Путін – ред.), очевидно, прагне сказати цивілізованому світу, а також росіянам, мовляв, погляньте, зараз, як і в 1945 році, без нас нічого не вирішується. Це чистої води політична піар-акція", - зазначив Кислиця.
Як повідомлялося, офіційна Москва наполегливо просуває ініціативу проведення зустрічі глав держав США, Великої Британії, Франції, Китаю й Росії, які є постійними членами Ради безпеки ООН під виглядом "стабілізації" міжнародної обстановки.
