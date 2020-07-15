УКР
5 914 21

Росія для піару хоче скликати саміт "п'ятірки" країн ООН, - Кислиця

Росія для піару хоче скликати саміт

Москва хоче провести саміт за участю лідерів 5 постійних членів Радбезу ООН. Ця ініціатива - політичний і пропагандистський проєкт Кремля.

Про це заявив "Укрінформу" постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Так званий "саміт держав", які є необраними (постійними) членами Ради, якщо він і відбудеться, то не матиме формального відношення до Організації. ООН та її держави-члени не розглядали питання такого саміту, не ухвалювали жодних рішень щодо його проведення та не надавали будь-якого мандату необраним членам вирішувати за інших глобальні питання", - зауважив представник України.

Тому, за його словами, можливі рішення, які можуть бути ухвалені на зустрічі держав "п'ятірки", стосуватимуться лише учасників зустрічі та не підлягатимуть автоматичній імплементації в ООН.

"Це важливо розуміти, оскільки у ЗМІ подекуди лунають суперечливі повідомлення щодо майже "історичного" значення такої зустрічі. Тож хочу всіх заспокоїти: ніякої "Ялти-2" (повторення Ялтинської конференції – ред.) в сучасному світі бути не може. Є статут ООН, який хоча і має певні вади з урахуванням викликів сьогодення, але все ж залишається "конституцією" міжнародних відносин", - підкреслив український дипломат.

Читайте також: Говорити в ООН про тероризм потрібно зі згадуванням Росії на Донбасі, - Кислиця

Як зазначив постпред, теоретично проведення подібних самітів мало би вітатися з боку міжнародної спільноти. "Однак вимушений підкреслити, що ініціатива Кремля скликати подібну зустріч є суто політичним та пропагандистським проєктом",- зауважив Кислиця.

Дипломат пояснив, що режим Путіна нещодавно ініціював суттєві зміни до конституції РФ, і тепер "намагається домогтися зустрічі зі світовими лідерами, щоби прорвати ізоляцію на міжнародній арені" та легітимізувати свою зовнішню і внутрішню політику.

"Він (Путін – ред.), очевидно, прагне сказати цивілізованому світу, а також росіянам, мовляв, погляньте, зараз, як і в 1945 році, без нас нічого не вирішується. Це чистої води політична піар-акція", - зазначив Кислиця.

Як повідомлялося, офіційна Москва наполегливо просуває ініціативу проведення зустрічі глав держав США, Великої Британії, Франції, Китаю й Росії, які є постійними членами Ради безпеки ООН під виглядом "стабілізації" міжнародної обстановки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН закликав до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19

дипломатія (719) ООН (3420) росія (67301) Кислиця Сергій (219)
+6
С.уки зедебильные малоросские!
Вы должны были быть первыми, кто созовет Совбез!
Чтоб вы, ваши дети и все ваше отродье всегда жили на *********!
Нечего вам делать в Украине!
Дебилы, б.лять!
15.07.2020 17:45 Відповісти
+5
В Гааге пусть пиарятся и в Страсбурге.
15.07.2020 17:43 Відповісти
+4
Очерадная новость для козлобыдла кацапсячего.
Россия для пиара хочет созвать саммит "пятерки" стран ООН, - Кислица - Цензор.НЕТ 811
15.07.2020 17:45 Відповісти
" Кацапы для пиара хотят созвать саммит пятерки стран ООН чтобы быть там ШЕСТЕРКАМИ"
показати весь коментар
15.07.2020 17:51 Відповісти
Поставила Мишустяна к Калантаряну(почемуто Лавров?Кто знает почему?) ТКК(Тайная канцеллярия Кремля) и сразу нападают на ИндоПэриджан=Греко(АхырУш)Анар(Рим Др.)=ОдЭр(ТарТар=АзАта-уеЗДы)БэйДжан.Удар по раену Шамсадил(сейчас Тауш) ,где нефтяная труба проходит,а будет еще газовая.НО МИР ИЗМЕНИЛСЯ.Тебрис -столица 33млн.Южного Одэрбэйджана НОЧЬЮ ПОДНЯЛСЯ В МИТИНГ-хотят добровольцев посылать.Одэры(а не туркоманы) в Шаме=Сирия(все светлые и не похожи на местных) готовы тоже послать воюющих.Масоннский Кремль должен тысяча раз подумать,а то мы Москву нашу((построил МэнАга=Я господин(отсюда монах)=АгаМэн=АГАМЕН! в 12в.)) ЗАХОТИМ с АхырЯнУлу(Конец Горящего древнего)-Кремль=Крым и ЮхуАта(Сна ОТец)=Китай городом. Со всякими земляными(ТорБах=ОдЭрБах-Огня муж Смотрящий) городами и Илинками(УлуЯнгы) и Варваками(ПэриПэри),Тверями(ЯтПэри) и АтаУлу(Тула).СОЗДАТЕЛЬ НА СТОРОНЕ КАВКАЗА!
15.07.2020 17:59 Відповісти
По-моему, тут не хватает ДАртаньяна.
показати весь коментар
Сложно всё как-то.А юхуата ***** в зад.
показати весь коментар
"Как сообщалось, официальная Москва настойчиво продвигает инициативу проведения встречи глав государств США, Великобритании, Франции, Китая и России, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН под видом "стабилизации" международной обстановки"

ВСЁ, что продвигает Масква - это пакость.
15.07.2020 18:10 Відповісти
любитель пожрать с лопаты давно не нюхали 314зды )))
показати весь коментар
Росія для піару хоче скликати саміт "п'ятірки" країн ООН, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9941
показати весь коментар
тетя, как раз ничего он и не сделал путнего за все свои ходки:
был совочек, совочек и остался, много вы понимаете
показати весь коментар
Ну, ладно, идиот Трамп согласится пачкаться об токсичных раисян, итого двое, кто еще 3?
показати весь коментар
Китай
показати весь коментар
Имхо, 50\50. Ну пусть, тогда:
Пивная! Еще парочку!
показати весь коментар
Росія для піару хоче скликати саміт "п'ятірки" країн ООН, - Кислиця - Цензор.НЕТ 4970
показати весь коментар
лицемерьі и обманщики
показати весь коментар
Пусть созывает.
Если никто не приедет классный пиар будет.
показати весь коментар
