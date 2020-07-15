РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6800 посетителей онлайн
Новости
13 996 145

Ярославский Зеленскому: неважно, кто купит "Электротяжмаш", его важно продать, чтобы спасти

Ярославский Зеленскому: неважно, кто купит

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский (владелец группы DCH, входит ТОП-10 рейтинга Forbes Ukraine) написал открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому с копией на премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором попросил разрешить ситуацию на харьковском заводе ГП "Электротяжмаш".

Документ опубликован на официальном сайте группы DCH.

"Как гражданин Харькова обращаюсь к Вам с просьбой разрешить ситуацию на некогда мощнейшем харьковском предприятии "Электротяжмаш", которое находится в государственной собственности и в ведении ФГИУ. Сегодня завод на грани остановки: он обременен миллиардными долгами, рынки сбыта потеряны. "Электротяжмаш" повторяет судьбу Харьковского авиационного завода, которого фактически больше нет", — сказано в письме.

Бизнесмен, в частности, отметил, что при нынешнем положении вещей "Электротяжмаш" не доживет до приватизации, проведение которой Фонд госимущества Украины анонсировал в 2021 году. И провел параллель с фактически не работающим Харьковским авиационным заводом: "Электротяжмаш" повторяет судьбу Харьковского авиационного завода, которого фактически больше нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двери "Электротяжмаша" открыты для всех серьезных инвесторов, заинтересованных не просто в замене менеджмента, - глава ФГИ Сенниченко

Ключевой проблемой "Электротяжмаша" Александр Ярославский назвал непрофессиональное управление. "Практика показывает, что спасение предприятий такого уровня возможно только путем прихода ответственного частного инвестора", - пишет бизнесмен, в активе которого возрождение после длительного простоя "Харьковского тракторного завода" (ХТЗ).

Ранее Ярославский заявлял о своем интересе к приватизации "Электротяжмаша" - в числе других объектов "большой приватизации". Однако главная мысль его сегодняшнего обращения: не важно, кто купит, главное продать, чтобы спасти. "Прошу Вас, господин Президент, вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины. Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его приватизации. Важно, чтобы завод жил, работал, развивался, платил налоги, давал рабочие места и зарплаты харьковчанам", — пишет Александр Ярославский Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие о нанесении "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков завершено: дело передано в ВАКС

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) Харьков (7730) Ярославский Александр (184) Электротяжмаш (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Много чего было прибыльным...и Центрэнерго...и Укрзализныця...но пришло зеленое стадо...тупое и жадное..и все разворовало...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:20 Ответить
+23
Почему завод, который при предыдущих властях всегда был прибыльным, вдруг уже нужно спасать? Что случилось в стране?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:15 Ответить
+22
в стране случился3,14здец
показать весь комментарий
15.07.2020 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
офис покупателя отеля "Днипро"
судя по адресу : Бровары ул.Киевская 130

Ярославский Зеленскому: неважно, кто купит "Электротяжмаш", его важно продать, чтобы спасти - Цензор.НЕТ 5086
показать весь комментарий
15.07.2020 20:26 Ответить
создатели империи НР тоже начинали в таких местах
показать весь комментарий
15.07.2020 20:52 Ответить
Похоже нашлись получатели бубочкиных дешевых кредитов под 6%
показать весь комментарий
15.07.2020 21:12 Ответить
Все верующие в смертельную пандемию короновируса - клинические идиоты! Потому, протесты против постановочного карантина от фальшивой пандемии нигде не бывают массовыми. Организаторы протестов опасаются отвергать факт пандемии, делая вид, что она таки есть в реале, но не очень, мол, опасная и не совсем смертельная. А раз так, то и эффективность протестов нулевая. Кроме того, в планетарной элите уже практически установлено единодушие касательно признания пандемии и подчинения единому плану карантинного террора. Последние из могикан уже сломались - это президент США Дональд Трамп, которого принудили таки носить маску, и президент Бразилии Жаир Болсонару, которого вообще заставили инсценировать у себя Ковид-19. Проделано все это, чтобы уже ни у кого из колеблющихся не осталось сомнений в реальности «смертельной эпидемии».
показать весь комментарий
15.07.2020 20:27 Ответить
Зелёное стадо докерувалось ...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:28 Ответить
И то правда, какая разница, кто скупит половину Украины или полностью, главное, чтоб зеленая банда денежки на карманы распихала.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:30 Ответить
ПРИВАТНЫК умнее госдиректора? Зачем идиотов назначают? Зеленский , вмешайся в ситуацию, чтобы идиотов не назначали...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:32 Ответить
Зеленский сам является идиотом. А потому не может повлиять на ситуацию "зачем идиотов назначают?".
показать весь комментарий
15.07.2020 20:35 Ответить
Зеленский идиотов может только назначить. Год прошел, пора привыкнуть.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:37 Ответить
У Порошенка було втричі дешевше: Зеленський витрачає на кілометр дороги 10 млн доларів. https://prm.ua/u-poroshenka-bulo-vtrichi-deshevshe-zelenskiy-vitrachaye-na-kilometr-dorogi-10-mln-dolariv/
показать весь комментарий
15.07.2020 20:32 Ответить
Просто Зеленский не даёт барыгам зарабатывать на крови и специально платит втрое дороже тем, кто точно честный.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:39 Ответить
пускай честньіе люди заработают, а не бо рьігьі, честность должна иметь вознаграждаться, ну хотя бьі в виде денег
показать весь комментарий
16.07.2020 03:36 Ответить
А если честные люди честно говорят что они некомпетентны ни в чем ином окромя подбора корабельных сосен - то вознаграждение должно вырасти раза в три
показать весь комментарий
16.07.2020 11:04 Ответить
А дальше Коломойский напишет письмо "Не важно кто купит Центрэнерго, его надо продать"?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:33 Ответить
Какое продать? Отдать. Все остальное верно
показать весь комментарий
15.07.2020 20:36 Ответить
Ну а вдруг он решит прикольнуться и купит за символическую 1 грн как приват продавал.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:40 Ответить
Тогда надо будет открывать музей гривне. Эта гривна будет на вес платины
показать весь комментарий
15.07.2020 20:42 Ответить
Вова Путин тоже написать может: "Газпром и Минпром готовы выкупить ваще все украинские предприятия. Не важно кто их купит, их надо продать".
показать весь комментарий
16.07.2020 11:05 Ответить
когда при власти дебилы и воры, то тогда стране приходит большая жопа)))
показать весь комментарий
15.07.2020 20:37 Ответить
Когда народ готов избирать и терпеть дебилов и воров , то оказывается в большой жопе. Всё логично. Жаль только тех, кто изначально понимал к чему всё приведёт.
Джордж Оруэлл - Скотный Двор должен быть включен в школьную программу.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:48 Ответить
Это биографическая басня о дедушке Сталинии. Просто в яркой художественной форме.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:06 Ответить
так вони у всі віка при владі, починаючи з того, як мавпа злізла з дерва, перетворилась в людиноподібну істоту і створила плем'я, а потім державу.....
показать весь комментарий
15.07.2020 21:01 Ответить
Оно конечно не важно...за исключением. Без соседей!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:39 Ответить
довели завод до банкрутства, тепер можна і продати....якщо Кабмін не здатний був протягом 30 років поставити ефективного керівника - то гріш такому уряду ціна....хоча, може такий і задум - все продати, перевести в приватні руки, обікрасти народ до нитки....ще земля залишилась, і то ненадовго....
показать весь комментарий
15.07.2020 20:40 Ответить
Ярославський Зеленському: не важливо, хто купить "Електротяжмаш", його важливо продати, щоб урятувати - Цензор.НЕТ 1510
показать весь комментарий
15.07.2020 20:53 Ответить
членограй оманский ))))
показать весь комментарий
15.07.2020 20:56 Ответить
Продайте завод Коломойскому,он его спасет
показать весь комментарий
15.07.2020 21:26 Ответить
Рынки сбыта потеряны... Ребята надо честно признать, что многие предприятия и вообще украинская промышленность находятся в плачевном состоянии из-за Майдана, а не из-за каких-то плохих управленцев или воров которые "все украли".
показать весь комментарий
15.07.2020 21:28 Ответить
пшел нах брюквоед лаптеносный
показать весь комментарий
15.07.2020 21:30 Ответить
" гражданин Харькова" Ярославский Зеленскому.

Это уже сепаратизм или какая разница?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:42 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 21:50 Ответить
В переводе означает :" Неважно кто будет собственником, но лучше если это буду я".
А. Ярославский. Остальное лирика.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:50 Ответить
Если Ярославский вернет Металист на прежний уровень, завод можно и подарить.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:52 Ответить
Ярославский - если вы такой специалист, то поработайте на благо государства то! Или вам не гоже такое?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:59 Ответить
Все, что было в Украине могло работать успешно только при совке. В Харькове не осталось предприятий работающих хотя бы на 25% своих мощностей, нет уже специалистов, нет уже ничего зато скупщики металлолома при деле. Надо признать одно, в Украине уже нет промышленности по всем сферам и значит капец уже наступил. Пускай наши предки ворочаются в гробах, но той сильной Украины уже нет.
Учите английский язык молодежь, хорошо учите, а мы "пенсы", как нибудь пару лет протянем.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:01 Ответить
Я перестану быть сторонником Владимира Александровича, если он и КМУ не прислушаются к этому крику души настоящего, а не липового, гражданина Украины
показать весь комментарий
15.07.2020 22:06 Ответить
а где же "эффективные менеджеры" с сотнями тысяч зарплат? - отсутствуют? и только неизвестный частный инвестор что-то могет?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:11 Ответить
вот такие вот ярославские (уроды)...просрали все что было создано и накоплено не (наворовоно элитой так сказать) народом и сейчас им пох.р...абы продать бегом типа проблемную собственность...но как только там появится прибыль...то начнутся рейдерские атаки...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:35 Ответить
\\"Как гражданин Харькова обращаюсь к Вам с просьбой\\
Так сразу бы и писал ... "Как гражданин ХНР..." *****
показать весь комментарий
16.07.2020 03:17 Ответить
Какой завод, Саша? Ты понимаешь к кому обращаешься? Ты реально рассчитываешь на то что ОНО будет думать и работать?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:14 Ответить
Вот так воры Типа ярославского, Коломойского, ахметова, фирташа, пинчука, таруты и Новинских и других аферистов и разбогатели скупая за копейки миллиардные активы украинских заводов и фабрик!! И что удивительно-сразу после покупки этих активов аферистами эти заводы, почему-то резко оживают, начинают активно работать и дают хорошую прибыль их новым хозяйвам!! Пример : Харьковский ХТЗ! Сразу, за через год, при ярославском стал прибыльный. Всё это махинации и грабёж!! Все это аферисты. Типичный пример тихого воровства и грабежа имущества государства и народа!! И самый насущный вопрос. А нужно ли сегодня, спасать этот Электротяжмаш? и какой ценой и за чей счёт?? Что оно даст народу Украины и бюджету, кроме миллардных убытков?? Может лучше пустить его на металлолом? Что думаете, 73 % Зедебилов???
показать весь комментарий
16.07.2020 14:12 Ответить
В 2005 году собственником ХТЗ становится Александр Ярославский.
2006 год ХТЗ завершил с убытком 31,229 млн гривен.
Сразу, за через год, при ярославском стал УБЫТОЧНЫМ.
В 2018 году ХТЗ произвел около 900 тракторов и получил убыток 86,4 млн гривен
показать весь комментарий
16.07.2020 15:48 Ответить
Ярославский уже купил себе ХТЗ по цене одной квартиры!! Теперь хочет приобрести ещё и "Электротяжмаш"" на дурняк.. Кровопийца!!
показать весь комментарий
16.07.2020 18:07 Ответить
Олигархи поняли что сейчас будет Большой Раздел заводов параходы уже разобрали, Ярославский первый застолбил себе
показать весь комментарий
11.09.2020 18:09 Ответить
ЗаводДелающий Тяговые Двигатели для ээЭлектровозов Тепловозов Трамваев Метро, убыточный а нам нужно менять Тяговые Двигатели на Всей Укрзализныце, Вы понимаете Бл...
показать весь комментарий
11.09.2020 18:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 