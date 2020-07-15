Ярославский Зеленскому: неважно, кто купит "Электротяжмаш", его важно продать, чтобы спасти
Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский (владелец группы DCH, входит ТОП-10 рейтинга Forbes Ukraine) написал открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому с копией на премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором попросил разрешить ситуацию на харьковском заводе ГП "Электротяжмаш".
Документ опубликован на официальном сайте группы DCH.
"Как гражданин Харькова обращаюсь к Вам с просьбой разрешить ситуацию на некогда мощнейшем харьковском предприятии "Электротяжмаш", которое находится в государственной собственности и в ведении ФГИУ. Сегодня завод на грани остановки: он обременен миллиардными долгами, рынки сбыта потеряны. "Электротяжмаш" повторяет судьбу Харьковского авиационного завода, которого фактически больше нет", — сказано в письме.
Бизнесмен, в частности, отметил, что при нынешнем положении вещей "Электротяжмаш" не доживет до приватизации, проведение которой Фонд госимущества Украины анонсировал в 2021 году. И провел параллель с фактически не работающим Харьковским авиационным заводом: "Электротяжмаш" повторяет судьбу Харьковского авиационного завода, которого фактически больше нет".
Ключевой проблемой "Электротяжмаша" Александр Ярославский назвал непрофессиональное управление. "Практика показывает, что спасение предприятий такого уровня возможно только путем прихода ответственного частного инвестора", - пишет бизнесмен, в активе которого возрождение после длительного простоя "Харьковского тракторного завода" (ХТЗ).
Ранее Ярославский заявлял о своем интересе к приватизации "Электротяжмаша" - в числе других объектов "большой приватизации". Однако главная мысль его сегодняшнего обращения: не важно, кто купит, главное продать, чтобы спасти. "Прошу Вас, господин Президент, вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины. Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его приватизации. Важно, чтобы завод жил, работал, развивался, платил налоги, давал рабочие места и зарплаты харьковчанам", — пишет Александр Ярославский Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
судя по адресу : Бровары ул.Киевская 130
Джордж Оруэлл - Скотный Двор должен быть включен в школьную программу.
Это уже сепаратизм или какая разница?
А. Ярославский. Остальное лирика.
Учите английский язык молодежь, хорошо учите, а мы "пенсы", как нибудь пару лет протянем.
Так сразу бы и писал ... "Как гражданин ХНР..." *****
2006 год ХТЗ завершил с убытком 31,229 млн гривен.
Сразу, за через год, при ярославском стал УБЫТОЧНЫМ.
В 2018 году ХТЗ произвел около 900 тракторов и получил убыток 86,4 млн гривен