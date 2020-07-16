РУС
Количество заведомо ложных сообщений о преступлениях уменьшилось в два раза, - Аваков

Количество заведомо ложных сообщений о совершении преступления уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, количество заведомо ложных сообщений о совершении преступления за первое полугодие 2020 года по сравнению с этим же периодом прошлого года уменьшилось примерно вдвое - с 775 сообщений до 379. Аваков отметил, что раскрыто каждое четвертое такое преступление.

Министр внутренних дел также добавил, что поддерживает законопроект "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан".

Кроме того, Аваков отметил, что на протяжении 2013-2016 лет потеряно 78 тыс. единиц различного вида оружия и все оно оказалось в нелегальном обороте и является инструментом преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков наградил раненого защитника Леонида Овдиюка, который подорвался на вражеской мине в районе проведения ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аваков Арсен (3445) преступность (955)
народ устал
показать весь комментарий
16.07.2020 14:12 Ответить
это он о "делах" против Порошенко
фантазия ЗЕльоных иссякла
показать весь комментарий
16.07.2020 14:14 Ответить
А кем потеряны эти 78тыс.единиц оружия интересно?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:15 Ответить
походу от сабвакова новина- однозначно только мвс и нацгвардия- ушло по назначению ... (потери оружия в вс за это время могут числиться просто лямами шт.- сам свидетель уничтожения и сброса складов бк в зоне еще ато... (котлы иловайск-дебильцево и иже сними инциденты ....((((((((((((((
показать весь комментарий
16.07.2020 20:57 Ответить
За сознательный ложный вызов должно быть нехилое наказание.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:21 Ответить
Нам плакать или смеяться??))
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
Армяшка гонит
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
 
 