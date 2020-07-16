Количество заведомо ложных сообщений о преступлениях уменьшилось в два раза, - Аваков

Количество заведомо ложных сообщений о совершении преступления уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, количество заведомо ложных сообщений о совершении преступления за первое полугодие 2020 года по сравнению с этим же периодом прошлого года уменьшилось примерно вдвое - с 775 сообщений до 379. Аваков отметил, что раскрыто каждое четвертое такое преступление.

Министр внутренних дел также добавил, что поддерживает законопроект "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан".

Кроме того, Аваков отметил, что на протяжении 2013-2016 лет потеряно 78 тыс. единиц различного вида оружия и все оно оказалось в нелегальном обороте и является инструментом преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании.

