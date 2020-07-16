Кількість завідомо неправдивих повідомлень про злочини зменшилася вдвічі, - Аваков

Кількість завідомо неправдивих повідомлень про скоєння злочину зменшилася вдвічі порівняно з минулим роком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на координаційній нараді прокуратури, поліції і СБУ заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, кількість завідомо неправдивих повідомлень про вчинення злочину за перше півріччі 2020 року порівняно з цим самим періодом минулого року зменшилася приблизно вдвічі - із 775 повідомлень до 379. Аваков зазначив, що розкрито кожен четвертий такий злочин.

Міністр внутрішніх справ також додав, що підтримує законопроєкт "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

Крім того, Аваков зазначив, що впродовж 2013-2016 років втрачено 78 тис. одиниць різноманітного виду зброї і вся вона опинилася в нелегальному обігу та є інструментом злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує запровадити обов'язкову конфіскацію майна за неправдиве повідомлення про замінування.

