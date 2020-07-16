Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17
Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать свою причастность к атаке на самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени ЕС по случаю шестой годовщины сбития самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".
"17 июля - шестая годовщина атаки на самолет рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в результате которой погибли 298 человек 17 национальностей. Европейский Союз глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных", - отметил Боррель.
В заявлении говорится, что Евросоюз еще раз подчеркивает полную поддержку всех мер, направленных на установление истины, обеспечение правосудия и привлечение причастных к ответственности по делу о сбитии самолета рейса MH17.
"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, предпринятые в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою причастность и всецело будет способствовать усилиям по установлению ответственности", - отмечается в заявлении.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.
10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
"Чи визнаєте ви себе винним?" - підсудний може відповісти "ніт", але "на ніт і суду ніт" йому не скажуть. Навпаки, можуть ще й зробити вирок суворішим, бо "не покаявся у скоєному".
А могут и обеспокоенность выразить. Глубокую, конечно.
(бо я озвучив оптимістичний сценарій)
(чисто формальне питання - долю підсудного воно навряд чи полегшить)
Я думаю, это попытка ЕС надавить на голландцев, поскольку у тех не хватает духу или политической воли назвать Рашу организатором.
Сомневаюсь,шо ********* шото признает
Більше газопроводів будуйте, то лапотні і у вас референдуми влаштують.
Так они это всё и сделали, а не причастность.
Вот это уж точно - еврогеи...
В старенької Європи деменція?
А его дружбан Зедебил будет покупать справку в психушке, чтобы отмазаться от достоверных фактов своих преступлений против Украины.
111 - уже скоро!!!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
у них комунизьма в голове и ссср
Наивные европейцы... Но,тем не менее, всё правильно - надо давить гниду, пока она не лопнет.
прийти к наиболее вероятному в этой ситуации выводу: это был спланированный
террористический акт. В силу обилия уже обнародованной информации в
нижеследующем тексте не приводятся ссылки на документы, расчеты, публикации,
имеющиеся в обилии в настоящее время в информационных ресурсах и доступные
каждому интересующемуся. Место расположения ЗРК «Бук-М1» во время запуска ЗУР
«земля-воздух». Поле в районе хутора Берегись
рядом с поселками Первомайское и Красный Октябрь, южнее г. Снежное,
юго-восточнее г. Торез. Контроль места расположения и охрана ЗРК «Бук-М1». - сепаратисты т.н днр. Нахождение ЗРК «Бук-М1» на боевой позиции, с которой был
произведен запуск ЗУР- с утра до вечера 17 июля. Экипаж ЗРК «Бук-М1»-российские граждане, находящиеся на действительной военной службе в ВС РФ.
Подчинение ЗРК «Бук-М1»-непосредственное - штаб Южного ВО ВС РФ, г.Ростов-на-Дону.
Опосредованное - Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Передача (подчинение) ЗРК
«Бук-М1» гражданскому или военному руководству т.н днр - не осуществлялись. Приказ
на запуск ЗУР- Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Возможен ли случайный запуск
ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В силу технических особенностей пуска ЗУР
(включая т.н. «подсветку» уже пущенной ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск
ЗУР, нацеленный на поражение украинского военно-транспортного самолета Ан-24
(Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры и силуэт планера, максимальная
высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и Боинг-777, а также маршрутов
полета - абсолютно невозможен. Почему МН17? В течение дня 17 июля над районом
дислокации ЗРК «Бук-М1» пролетело несколько десятков пассажирских самолетов (в
т.ч. за двадцать минут до этого - рейс Мюнхен-Дели «Люфтганзы», минутой позже
рейс Копенгаген-Сингапур «Сингапурских авиалиний»). Ни один из них, кроме МН17,
не пострадал. Почему был выбран МН17? Для реализации подготовленного плана в
первую очередь следовало исключить самолеты российских авиакомпаний,
авиакомпаний стран СНГ, авиакомпаний США, Германии, Франции, самолеты всех
авиакомпаний, летевшие с восточных и южных направлений. Жертвой должен был
стать самолет, вылетавший либо из Варшавы («столица прифронтовых государств» в
ведущейся Россией 4МВ), либо из Амстердама («столица греха» разложившегося,
растленного Запада, которому противостоит защищающая истинные ценности встающая
с колен глубоко духовная путинская россия). Однако катастрофа с самолетом из
Варшавы неизбежно дала бы новый импульс обвинениям кремлевского руководства в
систематических терактах против поляков. Но главное - она не смогла бы добиться
того эффекта, на который, собственно, и рассчитывали авторы этого дьявольского
плана. Поэтому оставался единственный рейс, летевший 17 июля 2014 г. из Амстердама, -
МН17. Поскольку обычно его маршрут пролегал примерно южнее, российским властям
пришлось закрыть 12 воздушных коридоров для того, чтобы оставить пилотам
единственно возможный маршрут L980, пролегающий в районе гг. Торез и Снежное.
Именно там его и ждал квалифицированный, тщательно подготовленный, трезвый,
выполнявший только и исключительно приказы своего непосредственного военного
начальства- российский экипаж ЗРК «Бук-М1». тчк.