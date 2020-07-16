РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
10 140 66

Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17

Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17

Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать свою причастность к атаке на самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени ЕС по случаю шестой годовщины сбития самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

"17 июля - шестая годовщина атаки на самолет рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в результате которой погибли 298 человек 17 национальностей. Европейский Союз глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных", - отметил Боррель.

В заявлении говорится, что Евросоюз еще раз подчеркивает полную поддержку всех мер, направленных на установление истины, обеспечение правосудия и привлечение причастных к ответственности по делу о сбитии самолета рейса MH17.

"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, предпринятые в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою причастность и всецело будет способствовать усилиям по установлению ответственности", - отмечается в заявлении.

Читайте также: ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

россия (96953) Евросоюз (17495) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Смешные европризыватели
показать весь комментарий
16.07.2020 15:58 Ответить
+20
Признать причастность, или взять вину?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:57 Ответить
+13
Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17 - Цензор.НЕТ 4728
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Признать причастность, или взять вину?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:57 Ответить
Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17 - Цензор.НЕТ 4728
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
https://imgbb.com/ Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17 - Цензор.НЕТ 3479
показать весь комментарий
16.07.2020 16:21 Ответить
кокаінум
показать весь комментарий
16.07.2020 16:36 Ответить
Провину встановить суд незалежно від визнання причетности.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:15 Ответить
лучше еще санкций введите тогда может услышит мутин и компания
показать весь комментарий
16.07.2020 15:57 Ответить
Смешные европризыватели
показать весь комментарий
16.07.2020 15:58 Ответить
Нижче написав - якщо подивитися з іншого боку, це можна розцінювати як формально процесуальне запитання до підсудного.
"Чи визнаєте ви себе винним?" - підсудний може відповісти "ніт", але "на ніт і суду ніт" йому не скажуть. Навпаки, можуть ще й зробити вирок суворішим, бо "не покаявся у скоєному".
показать весь комментарий
16.07.2020 16:04 Ответить
можуть ще й зробити вирок суворішим, бо "не покаявся у скоєному".

А могут и обеспокоенность выразить. Глубокую, конечно.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
На жаль, може бути й таке
(бо я озвучив оптимістичний сценарій)
показать весь комментарий
16.07.2020 17:45 Ответить
"Вы признаете себя виновным?"
(чисто формальне питання - долю підсудного воно навряд чи полегшить)
показать весь комментарий
16.07.2020 15:59 Ответить
Это было бы так если бы в суде рассматривались претензии к Раше. Но в обвинительном заключении переданном в суд претензий к Раше нет, только к 4 частным лицам.
Я думаю, это попытка ЕС надавить на голландцев, поскольку у тех не хватает духу или политической воли назвать Рашу организатором.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:54 Ответить
Нідерланди подали в ЄСПЛ позов проти РФ.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:38 Ответить
ЕСПЛ - это не уголовный суд. Собьют компенсацию, и все.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:57 Ответить
Отключите эту путинскую клоаку от свифта,тогда они станут послушными.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:59 Ответить
Соплежуи "призывают". Шестой год.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
твоя бубочка шестой год разглядывает мир в глазах пуйла
показать весь комментарий
16.07.2020 16:07 Ответить
Да я знаю, что ты - идиот. Не напоминай.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:09 Ответить
Или бубочка больше не видит мир в глазах пуйла?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:17 Ответить
Видит, но не в глазах
показать весь комментарий
16.07.2020 16:26 Ответить
Мммда...
Сомневаюсь,шо ********* шото признает
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
Просто теряюсь в догадках, что ответит на эти призывы рашка.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:01 Ответить
Пошлёт на куй . Это у них игра такая .
показать весь комментарий
16.07.2020 16:02 Ответить
Ничего. Аж два раза.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:38 Ответить
Обращаться с подобными заявлениями и призывами к тупому, циничному кацапскому быдлостаду - себя не уважать...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:02 Ответить
Может не призывать,а лучше попросить стоя на каленях?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:03 Ответить
це тільки на расєє таке може бути, це їхнє "ноу-хау" повзати на колінах....))
показать весь комментарий
16.07.2020 16:13 Ответить
о да ))) рашка сейчас выпучит глазики и очень удивиться ))) от такой наглости ))))
показать весь комментарий
16.07.2020 16:05 Ответить
Кажуть добрим словом і пістолетом можна досягнути більше ніж одним добрим словом
показать весь комментарий
16.07.2020 16:05 Ответить
"азиатос" не поймутс...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:11 Ответить
А где пожалуйста?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:16 Ответить
Истинна там намного глубже, что чисто российские войска переходили границу и чисто с помощью российских спецслужб от "поребриков" организовали там все , а остальное уже следствие, решили пострелять по украинским самолетам, а тут вдруг такой нежданчик.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:17 Ответить
Вони ніколи не визнають.
Більше газопроводів будуйте, то лапотні і у вас референдуми влаштують.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:21 Ответить
Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17 - Цензор.НЕТ 9266
показать весь комментарий
16.07.2020 16:22 Ответить
6 лет они мусоялт эту тему. И на 6й год "причастность"? Серьёзно?
Так они это всё и сделали, а не причастность.
Вот это уж точно - еврогеи...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:23 Ответить
Евро-оптимисты, однако....
показать весь комментарий
16.07.2020 16:25 Ответить
А чого ж ви їх в раду Європи знову пустили?
В старенької Європи деменція?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:25 Ответить
Откуда Вы( европейцы) упали.?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:35 Ответить
Х.уйло, конечно, конченная сволочь и подонок, но он еще немного все-таки соображает, чтобы добровольно не признаться в преступлении.
А его дружбан Зедебил будет покупать справку в психушке, чтобы отмазаться от достоверных фактов своих преступлений против Украины.
111 - уже скоро!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 16:45 Ответить
Разбушевалась Европа. Пацаны, вы там потише призывайте, а то ваших министров из числа пайщиков газпрома попрут.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:46 Ответить
Ага!
Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17 - Цензор.НЕТ 9518
показать весь комментарий
16.07.2020 16:46 Ответить
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:49 Ответить
Призивають умоляють завивають але кацапський "сєвєрний поток"захищають
показать весь комментарий
16.07.2020 16:58 Ответить
паРаша обхохочется с этого призыва.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:15 Ответить
Как-то это тупо.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:16 Ответить
Московити ніколи нічого не визнавали. За ними злочинів купа по всьому світу. А це не просто злочин - це теракт на рівні замовників і виконавців держави.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:25 Ответить
с советскими нельзя говорить цивилизовано
у них комунизьма в голове и ссср
показать весь комментарий
17.07.2020 00:02 Ответить
Евросоюз пусть 1000 раз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17, а РФ 1000 раз не признает.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:29 Ответить
К этому призыву будет ответ Лаврова - "Дебилы блд".
показать весь комментарий
16.07.2020 17:32 Ответить
гейропейские "призывалы- зазывалы" .Вы накой хр...н по указанию рашистской подельницы макрель ,вернули мирового расейского террориста в ПАСЕ?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:35 Ответить
НЕПРАВИЛЬНО!! Уже есть печальный опыт Ирана. Нужно изначально указать ожидаемую дату до которой ждется признание вины. И строго после этой даты идет немедленное обращение в суд! Ничего страшного если после нее появится признание, будет компенсация морального ущерба. С любым агрессором надо поступать жестко и в жестких временных рамках.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:30 Ответить
Нідерланди вже подали в ЄСПЛ позов проти РФ.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:16 Ответить
Вывсёврёте! Можимпавтарить! Дидываивали!
Наивные европейцы... Но,тем не менее, всё правильно - надо давить гниду, пока она не лопнет.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:33 Ответить
Чисто эвропейський тупізм....О то щчас ***** всьо бросит і весь в саплях признаєтся !
показать весь комментарий
16.07.2020 19:42 Ответить
Какая нахер причастность? рф - заказчик, организатор и исполнитель.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:28 Ответить
Поток информации, предоставляет достаточное количество фактов для того, чтобы
прийти к наиболее вероятному в этой ситуации выводу: это был спланированный
террористический акт. В силу обилия уже обнародованной информации в
нижеследующем тексте не приводятся ссылки на документы, расчеты, публикации,
имеющиеся в обилии в настоящее время в информационных ресурсах и доступные
каждому интересующемуся. Место расположения ЗРК «Бук-М1» во время запуска ЗУР
«земля-воздух». Поле в районе хутора Берегись
рядом с поселками Первомайское и Красный Октябрь, южнее г. Снежное,
юго-восточнее г. Торез. Контроль места расположения и охрана ЗРК «Бук-М1». - сепаратисты т.н днр. Нахождение ЗРК «Бук-М1» на боевой позиции, с которой был
произведен запуск ЗУР- с утра до вечера 17 июля. Экипаж ЗРК «Бук-М1»-российские граждане, находящиеся на действительной военной службе в ВС РФ.
Подчинение ЗРК «Бук-М1»-непосредственное - штаб Южного ВО ВС РФ, г.Ростов-на-Дону.
Опосредованное - Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Передача (подчинение) ЗРК
«Бук-М1» гражданскому или военному руководству т.н днр - не осуществлялись. Приказ
на запуск ЗУР- Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Возможен ли случайный запуск
ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В силу технических особенностей пуска ЗУР
(включая т.н. «подсветку» уже пущенной ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск
ЗУР, нацеленный на поражение украинского военно-транспортного самолета Ан-24
(Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры и силуэт планера, максимальная
высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и Боинг-777, а также маршрутов
полета - абсолютно невозможен. Почему МН17? В течение дня 17 июля над районом
дислокации ЗРК «Бук-М1» пролетело несколько десятков пассажирских самолетов (в
т.ч. за двадцать минут до этого - рейс Мюнхен-Дели «Люфтганзы», минутой позже
рейс Копенгаген-Сингапур «Сингапурских авиалиний»). Ни один из них, кроме МН17,
не пострадал. Почему был выбран МН17? Для реализации подготовленного плана в
первую очередь следовало исключить самолеты российских авиакомпаний,
авиакомпаний стран СНГ, авиакомпаний США, Германии, Франции, самолеты всех
авиакомпаний, летевшие с восточных и южных направлений. Жертвой должен был
стать самолет, вылетавший либо из Варшавы («столица прифронтовых государств» в
ведущейся Россией 4МВ), либо из Амстердама («столица греха» разложившегося,
растленного Запада, которому противостоит защищающая истинные ценности встающая
с колен глубоко духовная путинская россия). Однако катастрофа с самолетом из
Варшавы неизбежно дала бы новый импульс обвинениям кремлевского руководства в
систематических терактах против поляков. Но главное - она не смогла бы добиться
того эффекта, на который, собственно, и рассчитывали авторы этого дьявольского
плана. Поэтому оставался единственный рейс, летевший 17 июля 2014 г. из Амстердама, -
МН17. Поскольку обычно его маршрут пролегал примерно южнее, российским властям
пришлось закрыть 12 воздушных коридоров для того, чтобы оставить пилотам
единственно возможный маршрут L980, пролегающий в районе гг. Торез и Снежное.
Именно там его и ждал квалифицированный, тщательно подготовленный, трезвый,
выполнявший только и исключительно приказы своего непосредственного военного
начальства- российский экипаж ЗРК «Бук-М1». тчк.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:46 Ответить
ну не знаю, якось не переконали... О! Я знаю!!! ЄС ще повинен висловити "глибоку занепокоєність" в тому, що ********* не визнає за собою збиття літака!!! +146%
показать весь комментарий
16.07.2020 21:18 Ответить
Как дети малые...
показать весь комментарий
16.07.2020 21:23 Ответить
"Ґлубоко озабочєнний" євро- чинуша заявив про "ґлубокає сабалєзнаваніє". Наскільки глибоке? Як жадібність і любов до касаабсьетх грошей комсомолки макрелі, лівацького макарона, разом узятих.
показать весь комментарий
17.07.2020 00:08 Ответить
Да, помнит Европа сколько раз отгребала от Руси. Это у них в крови
показать весь комментарий
17.07.2020 08:02 Ответить
 
 