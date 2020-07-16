Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17

Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать свою причастность к атаке на самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени ЕС по случаю шестой годовщины сбития самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

"17 июля - шестая годовщина атаки на самолет рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в результате которой погибли 298 человек 17 национальностей. Европейский Союз глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных", - отметил Боррель.

В заявлении говорится, что Евросоюз еще раз подчеркивает полную поддержку всех мер, направленных на установление истины, обеспечение правосудия и привлечение причастных к ответственности по делу о сбитии самолета рейса MH17.

"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, предпринятые в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою причастность и всецело будет способствовать усилиям по установлению ответственности", - отмечается в заявлении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.