Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17

Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати свою причетність до атаки на літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

про це йдеться в заяві віцепрезидента Європейської комісії, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди шостої річниці збиття літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.

"17 липня - шоста річниця атаки на літак рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, унаслідок якої загинули 298 осіб 17 національностей. Європейський Союз глибоко співчуває всім, хто втратив своїх рідних", - зазначив Боррель.

У заяві йдеться, що Євросоюз вкотре наголошує на цілковитій підтримці всіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя і притягнення причетних до відповідальності у справі про збиття літака рейсу MH17.

"Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, здійснені щодо цього, і очікує, що Росія визнає свою причетність і цілком сприятиме зусиллям щодо встановлення відповідальності", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

