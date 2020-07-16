УКР
Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17

Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати свою причетність до атаки на літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві віцепрезидента Європейської комісії, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди шостої річниці збиття літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.

"17 липня - шоста річниця атаки на літак рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, унаслідок якої загинули 298 осіб 17 національностей. Європейський Союз глибоко співчуває всім, хто втратив своїх рідних", - зазначив Боррель.

У заяві йдеться, що Євросоюз вкотре наголошує на цілковитій підтримці всіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя і притягнення причетних до відповідальності у справі про збиття літака рейсу MH17.

"Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, здійснені щодо цього, і очікує, що Росія визнає свою причетність і цілком сприятиме зусиллям щодо встановлення відповідальності", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

+23
Смешные европризыватели
16.07.2020 15:58 Відповісти
+20
Признать причастность, или взять вину?
16.07.2020 15:57 Відповісти
+13
Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17 - Цензор.НЕТ 4728
16.07.2020 16:00 Відповісти
Признать причастность, или взять вину?
16.07.2020 15:57 Відповісти
Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17 - Цензор.НЕТ 4728
16.07.2020 16:00 Відповісти
https://imgbb.com/ Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17 - Цензор.НЕТ 3479
16.07.2020 16:21 Відповісти
кокаінум
16.07.2020 16:36 Відповісти
Провину встановить суд незалежно від визнання причетности.
16.07.2020 20:15 Відповісти
лучше еще санкций введите тогда может услышит мутин и компания
16.07.2020 15:57 Відповісти
Смешные европризыватели
16.07.2020 15:58 Відповісти
Нижче написав - якщо подивитися з іншого боку, це можна розцінювати як формально процесуальне запитання до підсудного.
"Чи визнаєте ви себе винним?" - підсудний може відповісти "ніт", але "на ніт і суду ніт" йому не скажуть. Навпаки, можуть ще й зробити вирок суворішим, бо "не покаявся у скоєному".
16.07.2020 16:04 Відповісти
можуть ще й зробити вирок суворішим, бо "не покаявся у скоєному".

А могут и обеспокоенность выразить. Глубокую, конечно.
16.07.2020 17:23 Відповісти
На жаль, може бути й таке
(бо я озвучив оптимістичний сценарій)
16.07.2020 17:45 Відповісти
"Вы признаете себя виновным?"
(чисто формальне питання - долю підсудного воно навряд чи полегшить)
16.07.2020 15:59 Відповісти
Это было бы так если бы в суде рассматривались претензии к Раше. Но в обвинительном заключении переданном в суд претензий к Раше нет, только к 4 частным лицам.
Я думаю, это попытка ЕС надавить на голландцев, поскольку у тех не хватает духу или политической воли назвать Рашу организатором.
16.07.2020 16:54 Відповісти
Нідерланди подали в ЄСПЛ позов проти РФ.
16.07.2020 19:38 Відповісти
ЕСПЛ - это не уголовный суд. Собьют компенсацию, и все.
16.07.2020 19:57 Відповісти
Отключите эту путинскую клоаку от свифта,тогда они станут послушными.
16.07.2020 15:59 Відповісти
Соплежуи "призывают". Шестой год.
16.07.2020 16:00 Відповісти
твоя бубочка шестой год разглядывает мир в глазах пуйла
16.07.2020 16:07 Відповісти
Да я знаю, что ты - идиот. Не напоминай.
16.07.2020 16:09 Відповісти
Или бубочка больше не видит мир в глазах пуйла?
16.07.2020 16:17 Відповісти
Видит, но не в глазах
16.07.2020 16:26 Відповісти
Мммда...
Сомневаюсь,шо ********* шото признает
16.07.2020 16:00 Відповісти
Просто теряюсь в догадках, что ответит на эти призывы рашка.
16.07.2020 16:01 Відповісти
Пошлёт на куй . Это у них игра такая .
16.07.2020 16:02 Відповісти
Ничего. Аж два раза.
16.07.2020 16:38 Відповісти
Обращаться с подобными заявлениями и призывами к тупому, циничному кацапскому быдлостаду - себя не уважать...
16.07.2020 16:02 Відповісти
Может не призывать,а лучше попросить стоя на каленях?
16.07.2020 16:03 Відповісти
це тільки на расєє таке може бути, це їхнє "ноу-хау" повзати на колінах....))
16.07.2020 16:13 Відповісти
о да ))) рашка сейчас выпучит глазики и очень удивиться ))) от такой наглости ))))
16.07.2020 16:05 Відповісти
Кажуть добрим словом і пістолетом можна досягнути більше ніж одним добрим словом
16.07.2020 16:05 Відповісти
"азиатос" не поймутс...
16.07.2020 16:11 Відповісти
А где пожалуйста?
16.07.2020 16:16 Відповісти
Истинна там намного глубже, что чисто российские войска переходили границу и чисто с помощью российских спецслужб от "поребриков" организовали там все , а остальное уже следствие, решили пострелять по украинским самолетам, а тут вдруг такой нежданчик.
16.07.2020 16:17 Відповісти
Вони ніколи не визнають.
Більше газопроводів будуйте, то лапотні і у вас референдуми влаштують.
16.07.2020 16:21 Відповісти
Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17 - Цензор.НЕТ 9266
16.07.2020 16:22 Відповісти
6 лет они мусоялт эту тему. И на 6й год "причастность"? Серьёзно?
Так они это всё и сделали, а не причастность.
Вот это уж точно - еврогеи...
16.07.2020 16:23 Відповісти
Евро-оптимисты, однако....
16.07.2020 16:25 Відповісти
А чого ж ви їх в раду Європи знову пустили?
В старенької Європи деменція?
16.07.2020 16:25 Відповісти
Откуда Вы( европейцы) упали.?
16.07.2020 16:35 Відповісти
Х.уйло, конечно, конченная сволочь и подонок, но он еще немного все-таки соображает, чтобы добровольно не признаться в преступлении.
А его дружбан Зедебил будет покупать справку в психушке, чтобы отмазаться от достоверных фактов своих преступлений против Украины.
111 - уже скоро!!!
16.07.2020 16:45 Відповісти
Разбушевалась Европа. Пацаны, вы там потише призывайте, а то ваших министров из числа пайщиков газпрома попрут.
16.07.2020 16:46 Відповісти
Ага!
Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17 - Цензор.НЕТ 9518
16.07.2020 16:46 Відповісти
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
16.07.2020 16:49 Відповісти
Призивають умоляють завивають але кацапський "сєвєрний поток"захищають
16.07.2020 16:58 Відповісти
паРаша обхохочется с этого призыва.
16.07.2020 17:15 Відповісти
Как-то это тупо.
16.07.2020 17:16 Відповісти
Московити ніколи нічого не визнавали. За ними злочинів купа по всьому світу. А це не просто злочин - це теракт на рівні замовників і виконавців держави.
16.07.2020 17:25 Відповісти
с советскими нельзя говорить цивилизовано
у них комунизьма в голове и ссср
17.07.2020 00:02 Відповісти
Евросоюз пусть 1000 раз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17, а РФ 1000 раз не признает.
16.07.2020 17:29 Відповісти
К этому призыву будет ответ Лаврова - "Дебилы блд".
16.07.2020 17:32 Відповісти
гейропейские "призывалы- зазывалы" .Вы накой хр...н по указанию рашистской подельницы макрель ,вернули мирового расейского террориста в ПАСЕ?
16.07.2020 17:35 Відповісти
НЕПРАВИЛЬНО!! Уже есть печальный опыт Ирана. Нужно изначально указать ожидаемую дату до которой ждется признание вины. И строго после этой даты идет немедленное обращение в суд! Ничего страшного если после нее появится признание, будет компенсация морального ущерба. С любым агрессором надо поступать жестко и в жестких временных рамках.
16.07.2020 18:30 Відповісти
Нідерланди вже подали в ЄСПЛ позов проти РФ.
16.07.2020 20:16 Відповісти
Вывсёврёте! Можимпавтарить! Дидываивали!
Наивные европейцы... Но,тем не менее, всё правильно - надо давить гниду, пока она не лопнет.
16.07.2020 18:33 Відповісти
Чисто эвропейський тупізм....О то щчас ***** всьо бросит і весь в саплях признаєтся !
16.07.2020 19:42 Відповісти
Какая нахер причастность? рф - заказчик, организатор и исполнитель.
16.07.2020 20:28 Відповісти
Поток информации, предоставляет достаточное количество фактов для того, чтобы
прийти к наиболее вероятному в этой ситуации выводу: это был спланированный
террористический акт. В силу обилия уже обнародованной информации в
нижеследующем тексте не приводятся ссылки на документы, расчеты, публикации,
имеющиеся в обилии в настоящее время в информационных ресурсах и доступные
каждому интересующемуся. Место расположения ЗРК «Бук-М1» во время запуска ЗУР
«земля-воздух». Поле в районе хутора Берегись
рядом с поселками Первомайское и Красный Октябрь, южнее г. Снежное,
юго-восточнее г. Торез. Контроль места расположения и охрана ЗРК «Бук-М1». - сепаратисты т.н днр. Нахождение ЗРК «Бук-М1» на боевой позиции, с которой был
произведен запуск ЗУР- с утра до вечера 17 июля. Экипаж ЗРК «Бук-М1»-российские граждане, находящиеся на действительной военной службе в ВС РФ.
Подчинение ЗРК «Бук-М1»-непосредственное - штаб Южного ВО ВС РФ, г.Ростов-на-Дону.
Опосредованное - Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Передача (подчинение) ЗРК
«Бук-М1» гражданскому или военному руководству т.н днр - не осуществлялись. Приказ
на запуск ЗУР- Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Возможен ли случайный запуск
ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В силу технических особенностей пуска ЗУР
(включая т.н. «подсветку» уже пущенной ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск
ЗУР, нацеленный на поражение украинского военно-транспортного самолета Ан-24
(Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры и силуэт планера, максимальная
высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и Боинг-777, а также маршрутов
полета - абсолютно невозможен. Почему МН17? В течение дня 17 июля над районом
дислокации ЗРК «Бук-М1» пролетело несколько десятков пассажирских самолетов (в
т.ч. за двадцать минут до этого - рейс Мюнхен-Дели «Люфтганзы», минутой позже
рейс Копенгаген-Сингапур «Сингапурских авиалиний»). Ни один из них, кроме МН17,
не пострадал. Почему был выбран МН17? Для реализации подготовленного плана в
первую очередь следовало исключить самолеты российских авиакомпаний,
авиакомпаний стран СНГ, авиакомпаний США, Германии, Франции, самолеты всех
авиакомпаний, летевшие с восточных и южных направлений. Жертвой должен был
стать самолет, вылетавший либо из Варшавы («столица прифронтовых государств» в
ведущейся Россией 4МВ), либо из Амстердама («столица греха» разложившегося,
растленного Запада, которому противостоит защищающая истинные ценности встающая
с колен глубоко духовная путинская россия). Однако катастрофа с самолетом из
Варшавы неизбежно дала бы новый импульс обвинениям кремлевского руководства в
систематических терактах против поляков. Но главное - она не смогла бы добиться
того эффекта, на который, собственно, и рассчитывали авторы этого дьявольского
плана. Поэтому оставался единственный рейс, летевший 17 июля 2014 г. из Амстердама, -
МН17. Поскольку обычно его маршрут пролегал примерно южнее, российским властям
пришлось закрыть 12 воздушных коридоров для того, чтобы оставить пилотам
единственно возможный маршрут L980, пролегающий в районе гг. Торез и Снежное.
Именно там его и ждал квалифицированный, тщательно подготовленный, трезвый,
выполнявший только и исключительно приказы своего непосредственного военного
начальства- российский экипаж ЗРК «Бук-М1». тчк.
16.07.2020 20:46 Відповісти
ну не знаю, якось не переконали... О! Я знаю!!! ЄС ще повинен висловити "глибоку занепокоєність" в тому, що ********* не визнає за собою збиття літака!!! +146%
16.07.2020 21:18 Відповісти
Как дети малые...
16.07.2020 21:23 Відповісти
"Ґлубоко озабочєнний" євро- чинуша заявив про "ґлубокає сабалєзнаваніє". Наскільки глибоке? Як жадібність і любов до касаабсьетх грошей комсомолки макрелі, лівацького макарона, разом узятих.
17.07.2020 00:08 Відповісти
Да, помнит Европа сколько раз отгребала от Руси. Это у них в крови
17.07.2020 08:02 Відповісти
 
 