Євросоюз закликає РФ визнати свою причетність до атаки на МН17
Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати свою причетність до атаки на літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві віцепрезидента Європейської комісії, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди шостої річниці збиття літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.
"17 липня - шоста річниця атаки на літак рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, унаслідок якої загинули 298 осіб 17 національностей. Європейський Союз глибоко співчуває всім, хто втратив своїх рідних", - зазначив Боррель.
У заяві йдеться, що Євросоюз вкотре наголошує на цілковитій підтримці всіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя і притягнення причетних до відповідальності у справі про збиття літака рейсу MH17.
"Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, здійснені щодо цього, і очікує, що Росія визнає свою причетність і цілком сприятиме зусиллям щодо встановлення відповідальності", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.
10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.
"Чи визнаєте ви себе винним?" - підсудний може відповісти "ніт", але "на ніт і суду ніт" йому не скажуть. Навпаки, можуть ще й зробити вирок суворішим, бо "не покаявся у скоєному".
А могут и обеспокоенность выразить. Глубокую, конечно.
(бо я озвучив оптимістичний сценарій)
(чисто формальне питання - долю підсудного воно навряд чи полегшить)
Я думаю, это попытка ЕС надавить на голландцев, поскольку у тех не хватает духу или политической воли назвать Рашу организатором.
Сомневаюсь,шо ********* шото признает
Більше газопроводів будуйте, то лапотні і у вас референдуми влаштують.
Так они это всё и сделали, а не причастность.
Вот это уж точно - еврогеи...
В старенької Європи деменція?
А его дружбан Зедебил будет покупать справку в психушке, чтобы отмазаться от достоверных фактов своих преступлений против Украины.
111 - уже скоро!!!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
у них комунизьма в голове и ссср
Наивные европейцы... Но,тем не менее, всё правильно - надо давить гниду, пока она не лопнет.
прийти к наиболее вероятному в этой ситуации выводу: это был спланированный
террористический акт. В силу обилия уже обнародованной информации в
нижеследующем тексте не приводятся ссылки на документы, расчеты, публикации,
имеющиеся в обилии в настоящее время в информационных ресурсах и доступные
каждому интересующемуся. Место расположения ЗРК «Бук-М1» во время запуска ЗУР
«земля-воздух». Поле в районе хутора Берегись
рядом с поселками Первомайское и Красный Октябрь, южнее г. Снежное,
юго-восточнее г. Торез. Контроль места расположения и охрана ЗРК «Бук-М1». - сепаратисты т.н днр. Нахождение ЗРК «Бук-М1» на боевой позиции, с которой был
произведен запуск ЗУР- с утра до вечера 17 июля. Экипаж ЗРК «Бук-М1»-российские граждане, находящиеся на действительной военной службе в ВС РФ.
Подчинение ЗРК «Бук-М1»-непосредственное - штаб Южного ВО ВС РФ, г.Ростов-на-Дону.
Опосредованное - Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Передача (подчинение) ЗРК
«Бук-М1» гражданскому или военному руководству т.н днр - не осуществлялись. Приказ
на запуск ЗУР- Генеральный Штаб ВС РФ, г.Москва. Возможен ли случайный запуск
ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В силу технических особенностей пуска ЗУР
(включая т.н. «подсветку» уже пущенной ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск
ЗУР, нацеленный на поражение украинского военно-транспортного самолета Ан-24
(Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры и силуэт планера, максимальная
высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и Боинг-777, а также маршрутов
полета - абсолютно невозможен. Почему МН17? В течение дня 17 июля над районом
дислокации ЗРК «Бук-М1» пролетело несколько десятков пассажирских самолетов (в
т.ч. за двадцать минут до этого - рейс Мюнхен-Дели «Люфтганзы», минутой позже
рейс Копенгаген-Сингапур «Сингапурских авиалиний»). Ни один из них, кроме МН17,
не пострадал. Почему был выбран МН17? Для реализации подготовленного плана в
первую очередь следовало исключить самолеты российских авиакомпаний,
авиакомпаний стран СНГ, авиакомпаний США, Германии, Франции, самолеты всех
авиакомпаний, летевшие с восточных и южных направлений. Жертвой должен был
стать самолет, вылетавший либо из Варшавы («столица прифронтовых государств» в
ведущейся Россией 4МВ), либо из Амстердама («столица греха» разложившегося,
растленного Запада, которому противостоит защищающая истинные ценности встающая
с колен глубоко духовная путинская россия). Однако катастрофа с самолетом из
Варшавы неизбежно дала бы новый импульс обвинениям кремлевского руководства в
систематических терактах против поляков. Но главное - она не смогла бы добиться
того эффекта, на который, собственно, и рассчитывали авторы этого дьявольского
плана. Поэтому оставался единственный рейс, летевший 17 июля 2014 г. из Амстердама, -
МН17. Поскольку обычно его маршрут пролегал примерно южнее, российским властям
пришлось закрыть 12 воздушных коридоров для того, чтобы оставить пилотам
единственно возможный маршрут L980, пролегающий в районе гг. Торез и Снежное.
Именно там его и ждал квалифицированный, тщательно подготовленный, трезвый,
выполнявший только и исключительно приказы своего непосредственного военного
начальства- российский экипаж ЗРК «Бук-М1». тчк.