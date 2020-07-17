Убийство следователя СБУ Закладного: Двум задержанным мужчинам сообщено о подозрении

Двум лицам сообщено о подозрении в нападении на сотрудника СБУ и нанесения ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 14 июля 2020 года примерно в 23:30, находясь на ул.Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом. Один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению преступления, и задержать их.

Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой - ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Было установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

Напомним, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов при нем не было.

Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 г. он должен был выйти на пенсию.

У Закладного остались вдова и двое детей.

