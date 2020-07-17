Убийство следователя СБУ Закладного: Двум задержанным мужчинам сообщено о подозрении
Двум лицам сообщено о подозрении в нападении на сотрудника СБУ и нанесения ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, 14 июля 2020 года примерно в 23:30, находясь на ул.Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом. Один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие", - говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению преступления, и задержать их.
Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой - ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение.
Было установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.
Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.
Напомним, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.
Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов при нем не было.
Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 г. он должен был выйти на пенсию.
У Закладного остались вдова и двое детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я так понимаю других улик у них не нашли?
знаешь что мне это напоминает? кто то ограбил (возможно) фигуранта. по пути отхода скинул документы и карты, а один синяк из двух корешей нашел карту на улице.
просто интересно, в час ночи не в своем районе бродит СБУшник которого гасят два синяка. через два дня случайных грабителей находят (ни связей, ни мотива, ни подготовки у них нет) и у них на руках карта.
Соболезнования семье.
а на бомжей теперь вешают,
альфе не первый раз граждан Украины убивать,
возможно заказ от кремлёвских кураторов "слуг народа"