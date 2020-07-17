РУС
Убийство следователя СБУ Закладного: Двум задержанным мужчинам сообщено о подозрении

Двум лицам сообщено о подозрении в нападении на сотрудника СБУ и нанесения ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 14 июля 2020 года примерно в 23:30, находясь на ул.Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом. Один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению преступления, и задержать их.

Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой - ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Было установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

Напомним, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов при нем не было.

Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 г. он должен был выйти на пенсию.

У Закладного остались вдова и двое детей.

Топ комментарии
+3
Таких надо бы в тюряге держать, но великий Зе уже и тюряги распродал.
17.07.2020 11:52 Ответить
+3
Они же не знали что СБУшника насмерть ударили... Если бы это был не СБУшник, и тем более если бы потерпевший выжил, их бы ни кто и не искал.
17.07.2020 11:58 Ответить
+3
не ті часи, щоб проковтнути таку дешеву, абсолютно нікчемну галіматню від тупорилих спецслужб
17.07.2020 13:18 Ответить
вот поясните мне, зачем "убийцам" банковская карта без пин-кода?
я так понимаю других улик у них не нашли?
17.07.2020 11:52 Ответить
А шо, ты узнал в их ангельских лицах работников шыкаладного цеха? Мож на поруки возьмеш? или просто возьмёш
17.07.2020 11:58 Ответить
Они же не знали что СБУшника насмерть ударили... Если бы это был не СБУшник, и тем более если бы потерпевший выжил, их бы ни кто и не искал.
17.07.2020 11:58 Ответить
да не важно знали или нет. зачем им карта без пин-кода?

знаешь что мне это напоминает? кто то ограбил (возможно) фигуранта. по пути отхода скинул документы и карты, а один синяк из двух корешей нашел карту на улице.
17.07.2020 12:25 Ответить
Ну если ты думешь что здесь заговор, и они присвоили скинутые вещи, или им их подкинули... тогда им не повезло... А картой без пина люди их умственного развития могут воспользоватся допустим в АТБ, купить пива и чипсов.
17.07.2020 12:34 Ответить
все может быть конечно.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:38 Ответить
Ты не внимательно читаешь... Менты вышли на них через покупателя телефонов пострадавшего.
17.07.2020 12:41 Ответить
там так не написано! скорее всего их нашли таки по карте, как ты там писал- пиво, чипсы, видеосъёмка АТБ "ты меня узнаешь по любе!"
17.07.2020 13:04 Ответить
Знали,що це сбушник.Погляньте на вираз їх морди ліца-тут здивованість і розуміння і образа,що їх кинули.Тобто замовник з СБУ,на якого мав компромат убитий,пообіцяв уркам ,що все буде чікі-чікі.
17.07.2020 14:05 Ответить
Так телеыоны из"яли у перекупщика. Я думаю от Золотовротской путь до дома увешан камерами, как новогодняя елка игрушками.
17.07.2020 12:07 Ответить
так на карточки с бесконтактной оплатой или как она там называется пин ненадо в магазе, купил карточку поднес пропикало и иди себе с богом, так небось и попались дауны
17.07.2020 12:23 Ответить
возможно и так. я не увидел чипа на фото карточки. может плохо смотрел
17.07.2020 12:26 Ответить
да пин при расчетах терминалом и нах давно не нужен- токо для налички- так и ту выдают в маркетах без товара..- талдычат по пину...
18.07.2020 01:21 Ответить
чушь не неси. пин код не нужен только для карт с фото и встроенным чипом бесконтактного сканирования
18.07.2020 01:32 Ответить
Таких надо бы в тюряге держать, но великий Зе уже и тюряги распродал.
17.07.2020 11:52 Ответить
Таких надо расстреливать.
17.07.2020 11:56 Ответить
У тебя методичка устарела, попроси у https://censor.net/user/83072а
17.07.2020 12:00 Ответить
Тебе сегодня укол Галоперидола не сделали?
17.07.2020 12:20 Ответить
Я не из ваших, спроси у стрелочника
17.07.2020 14:01 Ответить
Знаю, что опера попадали под раздачу. Но следак - єто редчайший случай. Стечение обстоятельств и тупорылого трупого быдла. Жаль мужика.
Соболезнования семье.
17.07.2020 12:04 Ответить
Было установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего.Источник: https://censor.net/n3208686----------------------------------------Тут слова-ключ -контакти слідчого по особливо важливим.Тому найняли бандюків,щоб замаскувати під пограбування.
17.07.2020 12:15 Ответить
не ті часи, щоб проковтнути таку дешеву, абсолютно нікчемну галіматню від тупорилих спецслужб
17.07.2020 13:18 Ответить
Блин, в исходном сообщении говорилось о том, что мобильные телефоны остались при убитом!
17.07.2020 14:26 Ответить
скорее всего его свои мусора из фсбу и грохнули,
а на бомжей теперь вешают,
альфе не первый раз граждан Украины убивать,
возможно заказ от кремлёвских кураторов "слуг народа"
17.07.2020 16:01 Ответить
 
 