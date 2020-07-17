Убивство слідчого СБУ Закладного: Двом затриманим чоловікам повідомлено про підозру

Двом особам повідомлено про підозру в нападі на співробітника СБУ і завдання йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті.

"За даними слідства, 14 липня 2020 року приблизно о 23:30, перебуваючи на вул. Йорданській у м. Києві, підозрювані помітили потерпілого та напали на нього з метою заволодіння майном. Один із них завдав удару по голові, після чого нападники заволоділи особистими речами потерпілого, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя виявили перехожі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до вчинення злочину, і затримати їх.

Ними виявилися двоє чоловіків 1990 і 1997 р.н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності: один з них наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом крадіжки, що перебуває на розгляді в суді, а інший раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Було встановлено особу, якій зловмисники збули мобільні телефони загиблого. Зазначені речові докази вилучено.

Крім того, в ході обстеження прилеглої до місця події території вилучено ймовірне знаряддя злочину.

Нагадаємо, в ніч на середу, 15 липня 2020 р. в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро) було виявлено труп старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тіло виявили без взуття, кишені були вивернуті, мобільних телефонів при ньому не було.

Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних із державною зрадою і подіями на сході України. 15 липня 2020 року він мав вийти на пенсію.

У Закладного залишилися вдова і двоє дітей.

