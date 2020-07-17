УКР
Новини
4 138 24

Убивство слідчого СБУ Закладного: Двом затриманим чоловікам повідомлено про підозру

Двом особам повідомлено про підозру в нападі на співробітника СБУ і завдання йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, 14 липня 2020 року приблизно о 23:30, перебуваючи на вул. Йорданській у м. Києві, підозрювані помітили потерпілого та напали на нього з метою заволодіння майном. Один із них завдав удару по голові, після чого нападники заволоділи особистими речами потерпілого, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя виявили перехожі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до вчинення злочину, і затримати їх.

Ними виявилися двоє чоловіків 1990 і 1997 р.н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності: один з них наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом крадіжки, що перебуває на розгляді в суді, а інший раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Було встановлено особу, якій зловмисники збули мобільні телефони загиблого. Зазначені речові докази вилучено.

Крім того, в ході обстеження прилеглої до місця події території вилучено ймовірне знаряддя злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судмедекспертиза підтвердила, що слідчий СБУ з особливо важливих справ Закладний був убитий, - джерело

Нагадаємо, в ніч на середу, 15 липня 2020 р. в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданській (до 2015 року мала назву - Лайоша Гавро) було виявлено труп старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тіло виявили без взуття, кишені були вивернуті, мобільних телефонів при ньому не було.

Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних із державною зрадою і подіями на сході України. 15 липня 2020 року він мав вийти на пенсію.

У Закладного залишилися вдова і двоє дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кіровоградщині депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

СБУ (13278) вбивство (3156) Офіс Генпрокурора (3401)
Топ коментарі
+3
Таких надо бы в тюряге держать, но великий Зе уже и тюряги распродал.
показати весь коментар
17.07.2020 11:52 Відповісти
+3
Они же не знали что СБУшника насмерть ударили... Если бы это был не СБУшник, и тем более если бы потерпевший выжил, их бы ни кто и не искал.
показати весь коментар
17.07.2020 11:58 Відповісти
+3
не ті часи, щоб проковтнути таку дешеву, абсолютно нікчемну галіматню від тупорилих спецслужб
показати весь коментар
17.07.2020 13:18 Відповісти
вот поясните мне, зачем "убийцам" банковская карта без пин-кода?
я так понимаю других улик у них не нашли?
17.07.2020 11:52 Відповісти
А шо, ты узнал в их ангельских лицах работников шыкаладного цеха? Мож на поруки возьмеш? или просто возьмёш
17.07.2020 11:58 Відповісти
Они же не знали что СБУшника насмерть ударили... Если бы это был не СБУшник, и тем более если бы потерпевший выжил, их бы ни кто и не искал.
17.07.2020 11:58 Відповісти
да не важно знали или нет. зачем им карта без пин-кода?

знаешь что мне это напоминает? кто то ограбил (возможно) фигуранта. по пути отхода скинул документы и карты, а один синяк из двух корешей нашел карту на улице.
17.07.2020 12:25 Відповісти
Ну если ты думешь что здесь заговор, и они присвоили скинутые вещи, или им их подкинули... тогда им не повезло... А картой без пина люди их умственного развития могут воспользоватся допустим в АТБ, купить пива и чипсов.
17.07.2020 12:34 Відповісти
все может быть конечно.
просто интересно, в час ночи не в своем районе бродит СБУшник которого гасят два синяка. через два дня случайных грабителей находят (ни связей, ни мотива, ни подготовки у них нет) и у них на руках карта.
17.07.2020 12:38 Відповісти
Ты не внимательно читаешь... Менты вышли на них через покупателя телефонов пострадавшего.
17.07.2020 12:41 Відповісти
там так не написано! скорее всего их нашли таки по карте, как ты там писал- пиво, чипсы, видеосъёмка АТБ "ты меня узнаешь по любе!"
17.07.2020 13:04 Відповісти
Знали,що це сбушник.Погляньте на вираз їх морди ліца-тут здивованість і розуміння і образа,що їх кинули.Тобто замовник з СБУ,на якого мав компромат убитий,пообіцяв уркам ,що все буде чікі-чікі.
17.07.2020 14:05 Відповісти
Так телеыоны из"яли у перекупщика. Я думаю от Золотовротской путь до дома увешан камерами, как новогодняя елка игрушками.
17.07.2020 12:07 Відповісти
так на карточки с бесконтактной оплатой или как она там называется пин ненадо в магазе, купил карточку поднес пропикало и иди себе с богом, так небось и попались дауны
17.07.2020 12:23 Відповісти
возможно и так. я не увидел чипа на фото карточки. может плохо смотрел
17.07.2020 12:26 Відповісти
да пин при расчетах терминалом и нах давно не нужен- токо для налички- так и ту выдают в маркетах без товара..- талдычат по пину...
18.07.2020 01:21 Відповісти
чушь не неси. пин код не нужен только для карт с фото и встроенным чипом бесконтактного сканирования
18.07.2020 01:32 Відповісти
Таких надо бы в тюряге держать, но великий Зе уже и тюряги распродал.
17.07.2020 11:52 Відповісти
Таких надо расстреливать.
17.07.2020 11:56 Відповісти
У тебя методичка устарела, попроси у https://censor.net/user/83072а
17.07.2020 12:00 Відповісти
Тебе сегодня укол Галоперидола не сделали?
17.07.2020 12:20 Відповісти
Я не из ваших, спроси у стрелочника
17.07.2020 14:01 Відповісти
Знаю, что опера попадали под раздачу. Но следак - єто редчайший случай. Стечение обстоятельств и тупорылого трупого быдла. Жаль мужика.
Соболезнования семье.
17.07.2020 12:04 Відповісти
Было установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего.Источник: https://censor.net/n3208686----------------------------------------Тут слова-ключ -контакти слідчого по особливо важливим.Тому найняли бандюків,щоб замаскувати під пограбування.
17.07.2020 12:15 Відповісти
не ті часи, щоб проковтнути таку дешеву, абсолютно нікчемну галіматню від тупорилих спецслужб
17.07.2020 13:18 Відповісти
Блин, в исходном сообщении говорилось о том, что мобильные телефоны остались при убитом!
17.07.2020 14:26 Відповісти
скорее всего его свои мусора из фсбу и грохнули,
а на бомжей теперь вешают,
альфе не первый раз граждан Украины убивать,
возможно заказ от кремлёвских кураторов "слуг народа"
17.07.2020 16:01 Відповісти
 
 