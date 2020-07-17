"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с Черновцами
"Укрзализныця" открывает продажу билетов на три поезда в Черновцы. Билеты можно будет приобрести уже сейчас, а совершить путешествие - со следующей недели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Со следующей недели будут курсировать такие поезда:
- №136/135 Черновцы - Одесса (ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля);
- №702/701 Львов-Черновцы (ежедневно, кроме среды из Львова с 20 июля, ежедневно, кроме четверга, из Черновцов с 21 июля);
- №7/8 Киев - Черновцы (ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля).
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила движение почти половины поездов, практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение.
Андрей Сафhjyjd
Mischa #467040
Peterman Pinscher
