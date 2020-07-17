РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5241 посетитель онлайн
Новости
1 482 3

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с Черновцами

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на три поезда в Черновцы. Билеты можно будет приобрести уже сейчас, а совершить путешествие - со следующей недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Со следующей недели будут курсировать такие поезда:

- №136/135 Черновцы - Одесса (ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля);
- №702/701 Львов-Черновцы (ежедневно, кроме среды из Львова с 20 июля, ежедневно, кроме четверга, из Черновцов с 21 июля);
- №7/8 Киев - Черновцы (ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила движение почти половины поездов, практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение.

Также читайте: В поездах, следующих в Киев и обратно, будут продавать все места, - "Укрзализныця"

Автор: 

поезд (1037) Укрзализныця (2782) Черновцы (689)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укрзалізниця- кидали. Ми родиною придбали квиткиина потяг в різних купe, бо продавали лишe по два. Дорожчe в півтора рази 750 грн, алe гадали, що булe бeзпeчно іхати чeрeз мeншу кількість людeй у вагоні. Тeпeр Укрзалізниця почала продавати квитки по 4 місця в купe: до нас підсeлять нeзнайомців, до дітeй в сусідньому купe - тeж. Гроші ніхто нe повeрнe. Хто дозволив Укрзалізниці наражати людeй на нeбeзпeку? Чи ковід відступив?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:20 Ответить
В Харькове львиная доля электричек отменена.При этом в пущенных электричках люди,как селёдки в бочке,вероятно,с целью усиления для распространения ковида.Уменьшить загруженность электричек , запустив оставшиеся ,и дополнительные ,ЮЖД даже и не хочет. Кто может власть употребить?Если управа на Криклия?Дебильность принимаемых решений очевидна.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:22 Ответить
Буковинська Ломбардія - так ентузіасти етого дєла можуть тепер називати Чернівецьку область, яка в Україні cтала абсолютним лідером за кількістю випадків коронавірусу "на душу населення". Схоже, "Укразалізниця" вирішила допомогти нашим "ломбардійцям" у поширенні досвіду по всій країні.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:30 Ответить
 
 