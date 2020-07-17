"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення з Чернівцями
"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на три поїзди до Чернівців. Квитки можна буде придбати вже зараз, а здійснити подорож - з наступного тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
З наступного тижня курсуватимуть такі поїзди:
- №136/135 Чернівці - Одеса (щодня з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня);
- №702/701 Львів-Чернівці (щодня, крім середи зі Львова з 20 липня, щодня, крім четверга, з Чернівців з 21 липня);
- №7/8 Київ - Чернівці (щодня з Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня).
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила рух майже половини поїздів, практично всі регіони України мають залізничне сполучення.
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Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар17.07.2020 16:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Mischa #467040
показати весь коментар17.07.2020 16:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Peterman Pinscher
показати весь коментар17.07.2020 16:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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