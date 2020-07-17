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"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення з Чернівцями

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на три поїзди до Чернівців. Квитки можна буде придбати вже зараз, а здійснити подорож - з наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

З наступного тижня курсуватимуть такі поїзди:

- №136/135 Чернівці - Одеса (щодня з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня);
- №702/701 Львів-Чернівці (щодня, крім середи зі Львова з 20 липня, щодня, крім четверга, з Чернівців з 21 липня);
- №7/8 Київ - Чернівці (щодня з Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня).

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила рух майже половини поїздів, практично всі регіони України мають залізничне сполучення.

Читайте також: У поїздах, що прямують до Києва і назад, продаватимуть всі місця, - "Укрзалізниця"

Автор: 

потяг (1978) Укрзалізниця (6895) Чернівці (562)


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Укрзалізниця- кидали. Ми родиною придбали квиткиина потяг в різних купe, бо продавали лишe по два. Дорожчe в півтора рази 750 грн, алe гадали, що булe бeзпeчно іхати чeрeз мeншу кількість людeй у вагоні. Тeпeр Укрзалізниця почала продавати квитки по 4 місця в купe: до нас підсeлять нeзнайомців, до дітeй в сусідньому купe - тeж. Гроші ніхто нe повeрнe. Хто дозволив Укрзалізниці наражати людeй на нeбeзпeку? Чи ковід відступив?
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17.07.2020 16:20 Відповісти
В Харькове львиная доля электричек отменена.При этом в пущенных электричках люди,как селёдки в бочке,вероятно,с целью усиления для распространения ковида.Уменьшить загруженность электричек , запустив оставшиеся ,и дополнительные ,ЮЖД даже и не хочет. Кто может власть употребить?Если управа на Криклия?Дебильность принимаемых решений очевидна.
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17.07.2020 16:22 Відповісти
Буковинська Ломбардія - так ентузіасти етого дєла можуть тепер називати Чернівецьку область, яка в Україні cтала абсолютним лідером за кількістю випадків коронавірусу "на душу населення". Схоже, "Укразалізниця" вирішила допомогти нашим "ломбардійцям" у поширенні досвіду по всій країні.
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17.07.2020 16:30 Відповісти
 
 