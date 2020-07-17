РУС
За покупателем отеля "Днепр" стоят россияне, - журналист Николов

ООО "Смартленд", победившее на аукционе по покупке гостиницы "Днепр", прислало журналистам программы "Наші гроші" претензию с цитатой из новости, переведенной на русский язык.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист "Наших грошей" Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумма ниточек от ТОВ ̶"̶Х̶у̶*̶,̶ ̶г̶о̶*̶н̶о̶ ̶и̶ ̶м̶у̶р̶а̶в̶е̶й̶"̶ "Смартленд" к роиссянской игорке лично мне дает железную убежденность, что за этим покупателем стоят роиссяне. Мало того, что там по учредительским связям полно улик, так в "Наши гроши" еще и предъяву смешную прислали", - поделился он.

По словам Николова, письмо с претензиями пришло с домена, созданного вчера, уже после покупки отеля "Днепр".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО

"Во-вторых, в самой предъяве про недостоверную информацию еще одно крупное палево. Мы все свои новости всегда публикуем на украинском языке - государственном языке реестров. Юридическую предъяву нам склепали тоже на украинском языке - государственном языке судебных тяжб в Украине. Но вот саму цитату из нашей новости, которую авторы предъявы считают недостоверной - нам прислали на русском языке", - указал Николов.

"Я могу это объяснить только одним - настоящим владельцам "Смартленда" специально перевели нашу новость (Анна Сорока была первой в Украине, кто обнаружил связь победителя аукциона с игровым бизнесом) на понятный им русский язык с непонятного украинского. Причем при переводе еще и переврали. Реально тупо не наши слова", - пояснил журналист.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Холодов проиграл пари и должен передать фонду "Вернись живым" 100 тысяч грн, - глава ФГИ Сенниченко

Николов настаивает на необходимости проверить победившее на аукционе ООО "Смартленд" и происхождение его денег.

"Проводку денег на покупку отеля под казино надо будет выворачивать до трусов. Без каких-либо компромиссов с совестью и законом. В конце концов, в конкурсе было три десятка участников. На победивших "рогах и копытах" свет клином не сошелся. ЕСТЬ РАЗНИЦА", - подытожил он.

Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.

"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.

Читайте также: "Слуга народа" Холодов ответил главе ФГИ Сенниченко: Я с вами пари не заключал, план приватизации на 2020 год провален

Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.

Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.

блин кроворукие и криорогие
даже продать чужое имущество не могут без того чтобы не обосраться
+13
как-то даже не удивительно
+13
Готель "Дніпро" продали кацапам!? Дивиться, щоб всю Україну гуртом не продали!
Думаю дело не в том, что покупатель из парашки, а в том что пролетел "нужный покупатель"...
Который явно рассчитывал купить этот отель за вполне символическую цену.
И явно не предполагал что кто-то предложит миллиард!
До участия в аукционе допустили и вопросов не возникло.
Только после выигрыша вспомнили что контора из парашки.
100% кто то нужный пролетел.
Кто бы сомневался, они скупят все, что зелень им продаст и Беня не успеет прихватить. А потом и Беню начнут щимить, если его к тому времени США не поселят в уютное индивидуальное жилище.
А що таке "до речи"?
Навіщо так палитися, запоребриковий ти наш.
Дякую! Дуже дякую!
Всiм зрозумiло, що якщо кловун продав готель з символiчною назвою Днiпро, то вiн зрадник. Продав Днiпро - продасть i Украiну. Всi на Майдан.
Чому органи сплять? Якщо це так, то це хабар на державному рівні. Один любитель страусів через 3 мільярда $ в Ростов тікав.
не в кОзино дело, а в близости здания к ОП, ВРУ и КМ
нашпиговать его аппаратурой - и вуаля
