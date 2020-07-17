За покупателем отеля "Днепр" стоят россияне, - журналист Николов
ООО "Смартленд", победившее на аукционе по покупке гостиницы "Днепр", прислало журналистам программы "Наші гроші" претензию с цитатой из новости, переведенной на русский язык.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист "Наших грошей" Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сумма ниточек от ТОВ ̶"̶Х̶у̶*̶,̶ ̶г̶о̶*̶н̶о̶ ̶и̶ ̶м̶у̶р̶а̶в̶е̶й̶"̶ "Смартленд" к роиссянской игорке лично мне дает железную убежденность, что за этим покупателем стоят роиссяне. Мало того, что там по учредительским связям полно улик, так в "Наши гроши" еще и предъяву смешную прислали", - поделился он.
По словам Николова, письмо с претензиями пришло с домена, созданного вчера, уже после покупки отеля "Днепр".
"Во-вторых, в самой предъяве про недостоверную информацию еще одно крупное палево. Мы все свои новости всегда публикуем на украинском языке - государственном языке реестров. Юридическую предъяву нам склепали тоже на украинском языке - государственном языке судебных тяжб в Украине. Но вот саму цитату из нашей новости, которую авторы предъявы считают недостоверной - нам прислали на русском языке", - указал Николов.
"Я могу это объяснить только одним - настоящим владельцам "Смартленда" специально перевели нашу новость (Анна Сорока была первой в Украине, кто обнаружил связь победителя аукциона с игровым бизнесом) на понятный им русский язык с непонятного украинского. Причем при переводе еще и переврали. Реально тупо не наши слова", - пояснил журналист.
Николов настаивает на необходимости проверить победившее на аукционе ООО "Смартленд" и происхождение его денег.
"Проводку денег на покупку отеля под казино надо будет выворачивать до трусов. Без каких-либо компромиссов с совестью и законом. В конце концов, в конкурсе было три десятка участников. На победивших "рогах и копытах" свет клином не сошелся. ЕСТЬ РАЗНИЦА", - подытожил он.
Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.
В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.
"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.
Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.
Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.
