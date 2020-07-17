За покупцем готелю "Дніпро" стоять росіяни, - журналіст Ніколов

ООО "Смартленд", що перемогло на аукціоні з купівлі готелю "Дніпро", надіслало журналістам програми "Наші гроші" претензію з цитатою з новини, перекладеної російською мовою.

Про це пише у Фейсбуці журналіст "Наших грошей" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сума ниточок від ТОВ ̶" ̶Х̶у̶*, ̶г̶і*н̶о̶ ̶і̶ ̶м̶у̶р̶ а̶шка " "Смартленд "до роісянської ігорки особисто мені дає залізну переконаність, що за цим покупцем стоять роісяни. Мало того, що там щодо засновницьких зв'язків повно доказів, так у "Наші гроші" ще й пред'яву смішну прислали", - поділився він.

За словами Ніколова, лист із претензіями прийшло з домену, створеного вчора, вже після купівлі готелю "Дніпро".

"По-друге, в самій пред'яві про недостовірну інформацію ще одне велике палево. Ми всі свої новини завжди публікуємо українською мовою - державною мовою реєстрів. Юридичну пред'яву нам склепали теж українською мовою - державною мовою судових позовів в Україні. Але саму цитату з нашої новини, яку автори пред'яви вважають недостовірною - нам прислали російською мовою", - вказав Ніколов.

Дивіться також: "Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак. ФОТО

"Я можу це пояснити тільки одним - справжнім власникам "Смартленда" спеціально переклали нашу новину (Анна Сорока була першою в Україні, хто виявив зв'язок переможця аукціону з ігровим бізнесом) зрозумілою їм російською мовою з незрозумілої української. Причому при перекладі ще й перебрехали. Реально тупо не наші слова", - пояснив журналіст.

Ніколов наполягає на необхідності перевірити ТОВ "Смартленд", що переміг на аукціоні, і походження його грошей.

"Проводку грошей на купівлю готелю під казино треба буде вивертати до трусів. Без жодних компромісів із совістю і законом. Зрештою, в конкурсі було три десятки учасників. На "рогах і копитах", які перемогли, світ клином не зійшовся. Є РІЗНИЦЯ" , - підсумував він.

Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.

"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.

Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.

Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.





