УКР
Новини
11 390 43

За покупцем готелю "Дніпро" стоять росіяни, - журналіст Ніколов

За покупцем готелю

ООО "Смартленд", що перемогло на аукціоні з купівлі готелю "Дніпро", надіслало журналістам програми "Наші гроші" претензію з цитатою з новини, перекладеної російською мовою.

Про це пише у Фейсбуці журналіст "Наших грошей" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сума ниточок від ТОВ ̶" ̶Х̶у̶*, ̶г̶і*н̶о̶ ̶і̶ ̶м̶у̶р̶а̶шка" "Смартленд "до роісянської ігорки особисто мені дає залізну переконаність, що за цим покупцем стоять роісяни. Мало того, що там щодо засновницьких зв'язків повно доказів, так у "Наші гроші" ще й пред'яву смішну прислали", - поділився він.

За словами Ніколова, лист із претензіями прийшло з домену, створеного вчора, вже після купівлі готелю "Дніпро".

"По-друге, в самій пред'яві про недостовірну інформацію ще одне велике палево. Ми всі свої новини завжди публікуємо українською мовою - державною мовою реєстрів. Юридичну пред'яву нам склепали теж українською мовою - державною мовою судових позовів в Україні. Але саму цитату з нашої новини, яку автори пред'яви вважають недостовірною - нам прислали російською мовою", - вказав Ніколов.

Дивіться також: "Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак. ФОТО

"Я можу це пояснити тільки одним - справжнім власникам "Смартленда" спеціально переклали нашу новину (Анна Сорока була першою в Україні, хто виявив зв'язок переможця аукціону з ігровим бізнесом) зрозумілою їм російською мовою з незрозумілої української. Причому при перекладі ще й перебрехали. Реально тупо не наші слова", - пояснив журналіст.

Ніколов наполягає на необхідності перевірити ТОВ "Смартленд", що переміг на аукціоні, і походження його грошей.

"Проводку грошей на купівлю готелю під казино треба буде вивертати до трусів. Без жодних компромісів із совістю і законом. Зрештою, в конкурсі було три десятки учасників. На "рогах і копитах", які перемогли, світ клином не зійшовся. Є РІЗНИЦЯ" , - підсумував він.

Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.

"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.

Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.

Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.

За покупцем готелю Дніпро стоять росіяни, - журналіст Ніколов 01
За покупцем готелю Дніпро стоять росіяни, - журналіст Ніколов 02
За покупцем готелю Дніпро стоять росіяни, - журналіст Ніколов 03

Автор: 

приватизація (1710) росія (67347) Ніколов Юрій (102)
Топ коментарі
+21
блин кроворукие и криорогие
даже продать чужое имущество не могут без того чтобы не обосраться
показати весь коментар
17.07.2020 19:22 Відповісти
+13
как-то даже не удивительно
показати весь коментар
17.07.2020 19:25 Відповісти
+13
Готель "Дніпро" продали кацапам!? Дивиться, щоб всю Україну гуртом не продали!
показати весь коментар
17.07.2020 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
блин кроворукие и криорогие
даже продать чужое имущество не могут без того чтобы не обосраться
показати весь коментар
17.07.2020 19:22 Відповісти
За покупцем готелю "Дніпро" стоять росіяни, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6174
показати весь коментар
17.07.2020 22:33 Відповісти
Хто б сумнівався.
показати весь коментар
18.07.2020 09:52 Відповісти
как-то даже не удивительно
показати весь коментар
17.07.2020 19:25 Відповісти
А де їх "послід" ще не засвітився за 30 років??
показати весь коментар
17.07.2020 19:25 Відповісти
Торговиє партньори зелені.
показати весь коментар
17.07.2020 19:26 Відповісти
Зебилам вообще пофигу кому там клоун чего продал.
показати весь коментар
17.07.2020 19:27 Відповісти
и шо...
показати весь коментар
17.07.2020 19:28 Відповісти
Думаю дело не в том, что покупатель из парашки, а в том что пролетел "нужный покупатель"...
Который явно рассчитывал купить этот отель за вполне символическую цену.
И явно не предполагал что кто-то предложит миллиард!
показати весь коментар
17.07.2020 19:30 Відповісти
Как это "не в том"??? Посмотри историю игорного бизнеса в параше. там ну никак без "пап" сверху. На руцкая свинья не нужна
показати весь коментар
17.07.2020 19:39 Відповісти
До участия в аукционе допустили и вопросов не возникло.
Только после выигрыша вспомнили что контора из парашки.
100% кто то нужный пролетел.
показати весь коментар
17.07.2020 19:42 Відповісти
Буде ще один російський оплот.
показати весь коментар
18.07.2020 09:55 Відповісти
будут готовить под штаб
показати весь коментар
17.07.2020 19:31 Відповісти
Зараз підтягнуться "нацдружини", з іншими клоунами, протестувати проти кацапів в центрі Києва, чи нє? То бізнеспартнери авакова і Ко.
показати весь коментар
17.07.2020 19:32 Відповісти
Какая разница? зе-зе-зе
показати весь коментар
17.07.2020 19:35 Відповісти
Готель "Дніпро" продали кацапам!? Дивиться, щоб всю Україну гуртом не продали!
показати весь коментар
17.07.2020 19:39 Відповісти
Йожковий сором
показати весь коментар
17.07.2020 19:51 Відповісти
Кто бы сомневался, они скупят все, что зелень им продаст и Беня не успеет прихватить. А потом и Беню начнут щимить, если его к тому времени США не поселят в уютное индивидуальное жилище.
показати весь коментар
17.07.2020 19:54 Відповісти
А що? Переконаність одного (до речи, чому розмовляє не державною, а російською мовою) має значення проти конкурсу? Він має факти? Факти в студію! А п...плескати язиком (не мовою) може будь хто! Хтось хотів купити за 500 долЯрів?
показати весь коментар
17.07.2020 19:55 Відповісти
А що таке "до речи"?
Навіщо так палитися, запоребриковий ти наш.
показати весь коментар
17.07.2020 22:30 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!
За покупателем отеля "Днепр" стоят россияне, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5068
показати весь коментар
17.07.2020 20:01 Відповісти
Всiм зрозумiло, що якщо кловун продав готель з символiчною назвою Днiпро, то вiн зрадник. Продав Днiпро - продасть i Украiну. Всi на Майдан.
показати весь коментар
17.07.2020 20:24 Відповісти
Правільніше писати москалі, а не росіяни
показати весь коментар
17.07.2020 20:41 Відповісти
Какая разница ....кому продать. Эти слова уже не только Зеля говорит, но и харьковский бимзнесмен один известный....
показати весь коментар
17.07.2020 20:57 Відповісти
Чому органи сплять? Якщо це так, то це хабар на державному рівні. Один любитель страусів через 3 мільярда $ в Ростов тікав.
показати весь коментар
17.07.2020 21:22 Відповісти
для того и клоуны в цирке, чтоб зрителей от фокуса отвлекать
показати весь коментар
17.07.2020 22:10 Відповісти
Навіщо так кричати? Про досягнення вже прокукурікали і дуже голосно і самий всевсевсесвітліший!
показати весь коментар
17.07.2020 22:23 Відповісти
Мабуть Оманські домовленості виконують ермеки і зебіли.
показати весь коментар
18.07.2020 06:16 Відповісти
За покупателем отеля тут за всем правительством Украины россияне стоят вот это проблема !
показати весь коментар
18.07.2020 08:01 Відповісти
не в кОзино дело, а в близости здания к ОП, ВРУ и КМ
нашпиговать его аппаратурой - и вуаля
показати весь коментар
18.07.2020 10:01 Відповісти
ага, селітрою
показати весь коментар
17.08.2020 12:56 Відповісти
 
 