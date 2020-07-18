В Киеве за сутки зафиксировали 108 новых случаев COVID-19, - Кличко. КАРТА

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19 , увеличилось еще на 108 человек. Это на 32 случая больше, чем днем ранее.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

"Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли", - написал он.

В настоящее время в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет и две девочки, которым 6 и 8 лет. 50 мужчин от 18 до 85 лет. И трое мальчиков от 9 месяцев до восьми лет. Заболели, в том числе, 4 медработника.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные- на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2360 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 26. В Соломенском - 14. В Голосеевском и Святошинском районах - по 10 случаев", - отметил мэр.

