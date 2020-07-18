У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили COVID-19, збільшилася ще на 108 осіб. Це на 32 випадки більше, ніж днем раніше.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще на 108 осіб збільшилася за минулу добу кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли", - написав він.

Наразі в столиці вже 6 797 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед нових хворих за минулу добу 53 жінки віком від 19 до 85 років і дві дівчинки, яким 6 і 8 років. 50 чоловіків від 18 до 85 років. Також троє хлопчиків від 9 місяців до восьми років. Захворіли, зокрема, 4 медпрацівники.

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До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 40 осіб. Загалом коронавірус здолали 2 360 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому і Деснянському районах (26 у кожному). У Солом'янському - 14, у Голосіївському та Святошинському районах - по 10 випадків", - зазначив мер.

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