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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА

У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили COVID-19, збільшилася ще на 108 осіб. Це на 32 випадки більше, ніж днем раніше.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще на 108 осіб збільшилася за минулу добу кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли", - написав він.

Наразі в столиці вже 6 797 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед нових хворих за минулу добу 53 жінки віком від 19 до 85 років і дві дівчинки, яким 6 і 8 років. 50 чоловіків від 18 до 85 років. Також троє хлопчиків від 9 місяців до восьми років. Захворіли, зокрема, 4 медпрацівники.

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До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 40 осіб. Загалом коронавірус здолали 2 360 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому і Деснянському районах (26 у кожному). У Солом'янському - 14, у Голосіївському та Святошинському районах - по 10 випадків", - зазначив мер.

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У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків COVID-19, - Кличко 01У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків COVID-19, - Кличко 02
У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків COVID-19, - Кличко 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19636) Кличко Віталій (3526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Киеве за сутки зафиксировали 108 новых случаев COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 5916
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18.07.2020 11:55 Відповісти
У Зеленського немає грошей щоб платити зарплату. Він запроваджував карантин щоб познущатися з людей коли ще були гроші від попередників
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18.07.2020 12:03 Відповісти
Педалик а сколько девушек от 19 до 85 вышло замуж? Не смешно когда мер шутом у клуна заделался.
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18.07.2020 14:22 Відповісти
 
 