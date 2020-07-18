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Новости Коронавирус и карантин
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Румыния продлила запрет на въезд для иностранцев до 15 августа, - посольство

Румыния продлила запрет на въезд для иностранцев до 15 августа, - посольство

Согласно решению Правительства Румынии № 553 от 15 июля в этом государстве продлено действие режима чрезвычайной ситуации на 30 дней - до 15 августа включительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

В то же время, ограничения на въезд не касаются членов семьи граждан Румынии, членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии.

Также въезжать в Румынию позволили людям с долгосрочными визами, видом на жительство, или тем, кто едет транзитом в другие страны с туристической целью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 847 новых случаев COVID-19, умер 21 человек, всего - 58 111 случаев

Напомним, 17 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что границы ЕС откроют для Украинской, если в течение двух недель количество новых случаев коронавируса не будет превышать 460-480 в сутки.

Сейчас за день фиксируют по 600-800 случаев.

Автор: 

карантин (16729) посольство Украины (334) Румыния (1114) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В прошлом году останавливались в Бухаресте в гостинице 4 *, были довольны меню на завтрак . Великолепные круасаны и семга слабосоленые , море овощей и йогуртов
Румыны стараются
И ПОТОМ - ОНИ ДАКИ , а не цыгане . А Дакия существует более 2000 лет
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18.07.2020 20:16
+3
Навіть не уявляю якою дорогою ви їхали, кожен рік там буваю, купа ресторанів і кафе.
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18.07.2020 21:57
+3
Чорноморка в Румунії дорога, дорожче ніж в Болгарії. Тому там багато німців і англійців.
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18.07.2020 21:59
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18.07.2020 19:48 Ответить
А к цыганям ещё кто-то и ездит..??
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18.07.2020 20:00 Ответить
был в том году .... ехали назад не могли ни одной кафешки найти что бы пожрать .... пришлось в супермаркете тариться чем попало .... и вообще делать там нечего от слова совсем имхо .... это транзитная страна в Болгарию имхо.
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18.07.2020 20:09 Ответить
Навіть не уявляю якою дорогою ви їхали, кожен рік там буваю, купа ресторанів і кафе.
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18.07.2020 21:57 Ответить
А так на майбутне, в любому моллі на третьому поверсі безліч кафе, всі світові тренди, від Макдональда до всіляких бургер-кінгів, в ****** наприклад 44 кафе в одному центрі.
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18.07.2020 22:03 Ответить
В прошлом году останавливались в Бухаресте в гостинице 4 *, были довольны меню на завтрак . Великолепные круасаны и семга слабосоленые , море овощей и йогуртов
Румыны стараются
И ПОТОМ - ОНИ ДАКИ , а не цыгане . А Дакия существует более 2000 лет
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18.07.2020 20:16 Ответить
Назвати румуна циганом це як українця кацапом, можна і отримати. Вони циган загнали в резервацію біля Тимишоари.
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18.07.2020 22:01 Ответить
Так и я об этом . Примитивное представление у некоторых о румынах
Те Украину уже обскакали давно
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18.07.2020 22:32 Ответить
Какое отношение румыны имеют к цыганам, которые есть выходцы из Индии?
Что за бред ты несёшь?
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19.07.2020 09:44 Ответить
Крепко загрустили особенно в Зап. Европе. Вот те и на. Не поедут они в Румынию скорее всего. Как когда то на Руси ждали-ждали Юрьев день---и на тебе куй на плетень! Тоска.
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18.07.2020 20:54 Ответить
Чорноморка в Румунії дорога, дорожче ніж в Болгарії. Тому там багато німців і англійців.
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18.07.2020 21:59 Ответить
 
 