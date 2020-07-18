Румыния продлила запрет на въезд для иностранцев до 15 августа, - посольство
Согласно решению Правительства Румынии № 553 от 15 июля в этом государстве продлено действие режима чрезвычайной ситуации на 30 дней - до 15 августа включительно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.
В то же время, ограничения на въезд не касаются членов семьи граждан Румынии, членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии.
Также въезжать в Румынию позволили людям с долгосрочными визами, видом на жительство, или тем, кто едет транзитом в другие страны с туристической целью.
Напомним, 17 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что границы ЕС откроют для Украинской, если в течение двух недель количество новых случаев коронавируса не будет превышать 460-480 в сутки.
Сейчас за день фиксируют по 600-800 случаев.
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Румыны стараются
И ПОТОМ - ОНИ ДАКИ , а не цыгане . А Дакия существует более 2000 лет
Те Украину уже обскакали давно
Что за бред ты несёшь?