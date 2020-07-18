Румыния продлила запрет на въезд для иностранцев до 15 августа, - посольство

Согласно решению Правительства Румынии № 553 от 15 июля в этом государстве продлено действие режима чрезвычайной ситуации на 30 дней - до 15 августа включительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

В то же время, ограничения на въезд не касаются членов семьи граждан Румынии, членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии.

Также въезжать в Румынию позволили людям с долгосрочными визами, видом на жительство, или тем, кто едет транзитом в другие страны с туристической целью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 847 новых случаев COVID-19, умер 21 человек, всего - 58 111 случаев

Напомним, 17 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что границы ЕС откроют для Украинской, если в течение двух недель количество новых случаев коронавируса не будет превышать 460-480 в сутки.

Сейчас за день фиксируют по 600-800 случаев.