Глава ОАСК Вовк опроверг информацию о предъявлении ему подозрения

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске.

Об этом судья написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - написал он.

"Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть", - написал Вовк.

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Напомним, по информации Цензор.НЕТ, 17 июля НАБУ предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.