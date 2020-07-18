Глава ОАСК Вовк опроверг информацию о предъявлении ему подозрения
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске.
Об этом судья написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - написал он.
"Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть", - написал Вовк.
Напомним, по информации Цензор.НЕТ, 17 июля НАБУ предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.
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Навіщо йому пред'являти якісь підозри? Стягнути шкіру і все. Знаю, що не сезон, але в даній ситуації якість шкіри немає абсолютно ніякого значення, тут головне сам процес!
Справедливости ради, нужно сказать, что в судебной системе не менее половины
заслуживают такого наказания.
Мало того, он препы$дёныша своим подельником сделал ))))