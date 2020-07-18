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Глава ОАСК Вовк опроверг информацию о предъявлении ему подозрения

Глава ОАСК Вовк опроверг информацию о предъявлении ему подозрения

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске.

Об этом судья написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - написал он.

"Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть", - написал Вовк.

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Глава ОАСК Вовк опроверг информацию о предъявлении ему подозрения 01

Напомним, по информации Цензор.НЕТ, 17 июля НАБУ предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Автор: 

НАБУ (4228) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+23
не проще ли, в интересах государства, его пристрелить.. как волка позорного?!
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18.07.2020 23:41
+20
Підозру Вовку не вручили, але правоту буде доказувати🐸
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18.07.2020 23:38
+10
"Глава ОАСК Вовк и судьи планировали захват государственной власти " - звучит как песня. Жаль что финал будет обычным - не докажете, ума не хватит. Это вам не вещдоки в хранилище жечь .. (с)
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18.07.2020 23:42
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Підозру Вовку не вручили, але правоту буде доказувати🐸
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18.07.2020 23:38 Ответить
не проще ли, в интересах государства, его пристрелить.. как волка позорного?!
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18.07.2020 23:41 Ответить
А янукович говорив, що "волк благородное животное".
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18.07.2020 23:54 Ответить
"Глава ОАСК Вовк и судьи планировали захват государственной власти " - звучит как песня. Жаль что финал будет обычным - не докажете, ума не хватит. Это вам не вещдоки в хранилище жечь .. (с)
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18.07.2020 23:42 Ответить
Какое подозрение может быть такому насекомому??? Пистюлина ему может и поможет..
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18.07.2020 23:50 Ответить
то що, ще одним "політичним біженцем" стало більше?
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19.07.2020 00:07 Ответить
"Глава ОАСК Павло Вовк спростував інформацію про пред'явлення йому підозри..."

Навіщо йому пред'являти якісь підозри? Стягнути шкіру і все. Знаю, що не сезон, але в даній ситуації якість шкіри немає абсолютно ніякого значення, тут головне сам процес!
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19.07.2020 00:07 Ответить
Павло Вовк это не просто одиозный судья, это судья-оборотень, гангстер
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19.07.2020 00:17 Ответить
Когда уже этого ************** ублюдка повесят или застрелят.
Справедливости ради, нужно сказать, что в судебной системе не менее половины
заслуживают такого наказания.
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19.07.2020 06:15 Ответить
Чувак просто в отпуске! НАБУ и ГБР - обломитесь!
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19.07.2020 09:37 Ответить
Ещё бы - эти подонки под персональной защитой зэ_чма !!! Даром что-ли вовк заведомо неправосудного решение для зэ-лоха подделал об отсутствии коалиции в парламенте???
Мало того, он препы$дёныша своим подельником сделал ))))
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19.07.2020 10:28 Ответить
у меня просто в голову не помещается, как подобное может существовать хоть и в феодальном, но все же государстве Украина? система кривосудия - отдельное государство в государстве, со своими законами и понятиями, с огромными капиталами, никому и ничему не подконтрольное и неподотчетное.
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19.07.2020 11:05 Ответить
если куклаводы у зе-вавки и у волка одни, то это шоу для овец.
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19.07.2020 12:31 Ответить
Відпочиває від "трудов праведних", а тут ще осмілились потурбувати якимись підозрами. Начувайтесь тепер, на кого "бочку" котите!
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19.07.2020 14:37 Ответить
Да повесить эту гниду на Крещатике..., и всего делов.
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19.07.2020 23:51 Ответить
95% удей, если не больше, заслуживают, чтоб сних сняли шкуру живьем!!!!
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29.07.2020 20:05 Ответить
 
 