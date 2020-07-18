Глава ОАСК Вовк спростував інформацію про пред'явлення йому підозри
Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що співробітники НАБУ не вручали йому підозри, а сам він перебуває у відпустці.
Про це суддя написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мені ніхто не вручав жодних підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, після якої правовим шляхом і в порядку, передбаченому законом, доводитиму свою правоту", - написав він.
"Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, - ні що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" і створити фон для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їхніми лекалами і тиску таким чином на владу", - написав Вовк.
Нагадаємо, за інформацією Цензор.НЕТ, 17 липня НАБУ пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
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Навіщо йому пред'являти якісь підозри? Стягнути шкіру і все. Знаю, що не сезон, але в даній ситуації якість шкіри немає абсолютно ніякого значення, тут головне сам процес!
Справедливости ради, нужно сказать, что в судебной системе не менее половины
заслуживают такого наказания.
Мало того, он препы$дёныша своим подельником сделал ))))