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Глава ОАСК Вовк спростував інформацію про пред'явлення йому підозри

Глава ОАСК Вовк спростував інформацію про пред'явлення йому підозри

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що співробітники НАБУ не вручали йому підозри, а сам він перебуває у відпустці.

Про це суддя написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мені ніхто не вручав жодних підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, після якої правовим шляхом і в порядку, передбаченому законом,  доводитиму свою правоту", - написав він.

"Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, - ні що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" і створити фон для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їхніми лекалами і тиску таким чином на владу", - написав Вовк.

Також дивіться: Глава ОАСК Вовк: Якщо побачу якогось піда#аса, я його особисто ї#ну. ВIДЕО

Глава ОАСК Вовк спростував інформацію про предявлення йому підозри 01

Нагадаємо, за інформацією Цензор.НЕТ, 17 липня НАБУ пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

НАБУ (5086) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+23
не проще ли, в интересах государства, его пристрелить.. как волка позорного?!
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18.07.2020 23:41
+20
Підозру Вовку не вручили, але правоту буде доказувати🐸
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18.07.2020 23:38
+10
"Глава ОАСК Вовк и судьи планировали захват государственной власти " - звучит как песня. Жаль что финал будет обычным - не докажете, ума не хватит. Это вам не вещдоки в хранилище жечь .. (с)
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18.07.2020 23:42
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Підозру Вовку не вручили, але правоту буде доказувати🐸
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18.07.2020 23:38 Відповісти
не проще ли, в интересах государства, его пристрелить.. как волка позорного?!
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18.07.2020 23:41 Відповісти
А янукович говорив, що "волк благородное животное".
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18.07.2020 23:54 Відповісти
"Глава ОАСК Вовк и судьи планировали захват государственной власти " - звучит как песня. Жаль что финал будет обычным - не докажете, ума не хватит. Это вам не вещдоки в хранилище жечь .. (с)
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18.07.2020 23:42 Відповісти
Какое подозрение может быть такому насекомому??? Пистюлина ему может и поможет..
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18.07.2020 23:50 Відповісти
то що, ще одним "політичним біженцем" стало більше?
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19.07.2020 00:07 Відповісти
"Глава ОАСК Павло Вовк спростував інформацію про пред'явлення йому підозри..."

Навіщо йому пред'являти якісь підозри? Стягнути шкіру і все. Знаю, що не сезон, але в даній ситуації якість шкіри немає абсолютно ніякого значення, тут головне сам процес!
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19.07.2020 00:07 Відповісти
Павло Вовк это не просто одиозный судья, это судья-оборотень, гангстер
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19.07.2020 00:17 Відповісти
Когда уже этого ************** ублюдка повесят или застрелят.
Справедливости ради, нужно сказать, что в судебной системе не менее половины
заслуживают такого наказания.
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19.07.2020 06:15 Відповісти
Чувак просто в отпуске! НАБУ и ГБР - обломитесь!
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19.07.2020 09:37 Відповісти
Ещё бы - эти подонки под персональной защитой зэ_чма !!! Даром что-ли вовк заведомо неправосудного решение для зэ-лоха подделал об отсутствии коалиции в парламенте???
Мало того, он препы$дёныша своим подельником сделал ))))
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19.07.2020 10:28 Відповісти
у меня просто в голову не помещается, как подобное может существовать хоть и в феодальном, но все же государстве Украина? система кривосудия - отдельное государство в государстве, со своими законами и понятиями, с огромными капиталами, никому и ничему не подконтрольное и неподотчетное.
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19.07.2020 11:05 Відповісти
если куклаводы у зе-вавки и у волка одни, то это шоу для овец.
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19.07.2020 12:31 Відповісти
Відпочиває від "трудов праведних", а тут ще осмілились потурбувати якимись підозрами. Начувайтесь тепер, на кого "бочку" котите!
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19.07.2020 14:37 Відповісти
Да повесить эту гниду на Крещатике..., и всего делов.
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19.07.2020 23:51 Відповісти
95% удей, если не больше, заслуживают, чтоб сних сняли шкуру живьем!!!!
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29.07.2020 20:05 Відповісти
 
 