Глава ОАСК Вовк спростував інформацію про пред'явлення йому підозри

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що співробітники НАБУ не вручали йому підозри, а сам він перебуває у відпустці.

Про це суддя написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мені ніхто не вручав жодних підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, після якої правовим шляхом і в порядку, передбаченому законом, доводитиму свою правоту", - написав він.

"Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, - ні що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" і створити фон для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їхніми лекалами і тиску таким чином на владу", - написав Вовк.

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Нагадаємо, за інформацією Цензор.НЕТ, 17 липня НАБУ пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.