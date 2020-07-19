Затонувший у Одессы танкер Delfi после неудачных попыток подъема решили облегчать

В Одессе водолазы будут облегчать танкер Delfi после двух неудачных попыток его поднятия.

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.



Издание отмечает, что вчерашние попытки поднять танкер не увенчались успехом, так как он оказался слишком тяжелым и при попытке подъема не выдержал один из швартовых канатов.



"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут", - заявил совладелец компании Андрей Ставницер.



По его словам, вечером рабочая группа соберется на совещание для определения даты следующего подъема.



"Это сложный и трудоемкий процесс. Предусмотреть вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за пирс, невозможно – мы выясняем это опытным путем. Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно", - добавил Ставницер.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

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Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.