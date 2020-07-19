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Затонувший у Одессы танкер Delfi после неудачных попыток подъема решили облегчать

Затонувший у Одессы танкер Delfi после неудачных попыток подъема решили облегчать

В Одессе водолазы будут облегчать танкер Delfi после двух неудачных попыток его поднятия.

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что вчерашние попытки поднять танкер не увенчались успехом, так как он оказался слишком тяжелым и при попытке подъема не выдержал один из швартовых канатов.

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут", - заявил совладелец компании Андрей Ставницер.

По его словам, вечером рабочая группа соберется на совещание для определения даты следующего подъема.

"Это сложный и трудоемкий процесс. Предусмотреть вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за пирс, невозможно – мы выясняем это опытным путем. Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно", - добавил Ставницер.

Читайте также: У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Также читайте: Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.

Одесса (7915) танкер (149)


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Топ комментарии
+10
Останнє слово пишеться роздільно.
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19.07.2020 13:00
+9
Не, вы не поняли. ЕГО НУЖНО ПРОСТО ПОДНЯТЬ!
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19.07.2020 12:47
+7
Телепортація! Коли держава в смартфоні - це легко!
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19.07.2020 12:50
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Вава буде незадоволений
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19.07.2020 12:47 Ответить
Вова любит не облегчать а Вова любит ослаблять!
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19.07.2020 12:57 Ответить
Останнє слово пишеться роздільно.
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19.07.2020 13:00 Ответить
Потому как это название жены ***********
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19.07.2020 13:11 Ответить
Не! Это мендельша!
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19.07.2020 13:34 Ответить
Не, вы не поняли. ЕГО НУЖНО ПРОСТО ПОДНЯТЬ!
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19.07.2020 12:47 Ответить
Телекинез?
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19.07.2020 12:48 Ответить
Телепортація! Коли держава в смартфоні - це легко!
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19.07.2020 12:50 Ответить
Есть хоть какая-то тема,куда шоколадники не приплетут Зелю?Может про "Стену",на которую почти миллиард потрачено,лучше расскажешь?А то одного мудака критикуете,а от своего и моча,как божья роса?
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19.07.2020 13:23 Ответить
Ревнощі?
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19.07.2020 13:26 Ответить
Я ж не Ляшко))
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19.07.2020 13:27 Ответить
Отож. Я не критик .удаків, а діючій влади.
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19.07.2020 13:57 Ответить
Считаете,что они обращают внимание на критику?
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19.07.2020 15:11 Ответить
А якже! Перефразую фразу зі старої реклами: "Імідж - ніщо, рейтинг - усе!" Щоб сподобатись влада змушена поступово змінювати імідж.
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19.07.2020 15:50 Ответить
Охх...Знаешь,я вот думаю:вся наша жопа из-за пассивности в 91-ом.КАК мы допустили,что скинули комуняк,а выбрали не Юхновського,а комуняку?На радостях булки тогда расслабили.Как и после Майдана.А теперь жрем плоды своей беспечности
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19.07.2020 16:07 Ответить
Наша держава, ще дитина, яка взяла на себе весь негатив і позитив своїх "батьків". Зараз дитина росте і поступово змінюється. Змінюється в кращій бік.
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19.07.2020 16:15 Ответить
Согласен с Вами.Очень хорошо сказали
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19.07.2020 16:17 Ответить
Терпи. Пока членограй играет роль президента, так и будет.
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19.07.2020 13:35 Ответить
Если бы прошлый не врал и не крал,то и не было бы нынешнего "членограя",как ты выразился-плясал бы в "квартале" и зубы скалил,а было бы опять 53% в первом туре
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19.07.2020 13:40 Ответить
Пи чем тут папередники? В данный момент речь идет о полшестом.
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19.07.2020 13:43 Ответить
А Зеля-мудак,я ж не спорю
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19.07.2020 16:12 Ответить
Да и накрал предыдущий только в твоем возбужденном Г+Г , гамноньюсами и прочими бигусами воображении.
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19.07.2020 13:45 Ответить
Естественно.И правой рукой Медведчука в СДПУ(о) не был,и ПР не организовал,и на Яныка не работал,и с Азировым,будучи министром,не крал.А теперь вопрос:какое возбужденное воображение будет искать отмазки по этому поводу?
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19.07.2020 16:10 Ответить
С тобой все ясно. Повторяй свои мантры дальше.
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19.07.2020 16:30 Ответить
На это уже давно в сети есть ответы. Только ты не умывался, и упоротым остался.
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19.07.2020 16:33 Ответить
"Ответы в сети"?Идиот)
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19.07.2020 17:03 Ответить
Идиот - это ты, если обвиняешь Пороха в том, что он был с 1998 по 2000 г. членом СДПУО. Он быстро понял, что не стеми связался. Идиот - это ты, если обвиняешь Пороха вто, что он учавствовал в создании Партии Регионального развития (позже - всемивестной партии регионов), из которой ушел через год, еще до появления там овоща, из-за ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ. Идиот - это ты, если до сих пор веришь в роттердам+свинарчукирошенвальцманмальдивыбарыгамарадер.
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19.07.2020 17:19 Ответить
Да?Ты на столько тупое,что даже нормальной отмазки склеить не можешь. Питроликсеич разорвал партийное сотрудничество с Азировым,потому,что понял,что он вор и редиска?На столько стал противен ему Азиров,что он пошел работать к нему министром?Помолчало бы ты уже про идиотов)
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19.07.2020 19:08 Ответить
Для упоротых зеблодятлов, как и для кацапов, ничто не является доказательством. Поэтому смысла нет пытаться им что-то доказать. Поза упора рогом в стенку и постояное блеяние мантр (Роттердам! Барыга! Всеукрал! ит.д.) - нормальное для них состояние. К сожалению, это практически неизлечимо.
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19.07.2020 20:13 Ответить
Какие тебе еще надо доказательства,недоумок?Ты элементарную вещь не можешь объяснить и от злости пасть рвешь.Думаешь,что впечатляет?Разве что таких же **********
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19.07.2020 23:05 Ответить
Або ж "Надо просто перестать тянуть".
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19.07.2020 13:47 Ответить
инженеры никак не могут сложить "сложный пазл"... видимо такие инженеры
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19.07.2020 12:48 Ответить
Ну, зелені виконроби підозрюю хочуть просто навертіти дірки і випустити нафту, чи мазут. Танкер "обоєгчітся" і спливе сам.😁 І я справді не здивубся, якщо вони так зроблять. Там логіка збочена. Зєлєнскій же ж заявив, що для того, щоб виконати б'юджет, потрібно опустити гривню до 30 гривень за бакс. Хоча нормальна логіка підказує, що потрібно приймати реалістичний б'юджет, або просто внести у нього поправки/секвеструвати.
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19.07.2020 13:50 Ответить
якщо там саме зелені виконроби, то так.. не буде дивно, що рукодупи та загадять природу йще..
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19.07.2020 13:54 Ответить
вони це зрозуміли недавно, коли спробували регулювати, спочатку їм не було це видно, а тепер вони бачать, що це самий простий спосіб наповнити бюджет окрім тупого друкування грошей - зробити інфляцію до 30 грн за бак. (вчора вже 27,4 бачив)
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19.07.2020 13:59 Ответить
Кто-то на днях писал, что надо просто в море налить воды... метра на два... и оно само всплывет...
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19.07.2020 15:09 Ответить
сивуху во внештатные советники, как по большому так и по малому облегчению возмуть пусть. крупный спец по таких делах.
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19.07.2020 12:48 Ответить
только палубу пусть надрают что бы он не споткнулся.
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19.07.2020 12:54 Ответить
)) не поможет. он на своём подскользнётся.
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19.07.2020 12:59 Ответить
Насколько умные одесситы, что им потребовалось обдегчение? Понты и фраерство. Трясти не получаетяся? Мозги купите!
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19.07.2020 12:49 Ответить
грамотные инженеры наверное за бугор уехали..
остались бездари, которые в механиках и физиках всяких ни хрена не понимают...
пичалька..
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19.07.2020 12:54 Ответить
Все грамотные на "Цензоре" сидят в коментариях.
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19.07.2020 13:02 Ответить
Щось не те пишеш.
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19.07.2020 13:03 Ответить
Про бабу Юлю треба було писати?
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19.07.2020 13:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GHuNpaoME0k&feature=youtu.be "Жалкое зрелище… Душераздирающее зрелище… Кошмар!"
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19.07.2020 12:51 Ответить
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессыhttps://censor.net/video_news/3161249/terpyaschiyi_bedstvie_vblizi_odessy_tanker_vybrosilo_na_mel_vladelets_ne_razreshaet_ekipaju_evakuirovatsya. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Мне одному показалось что утилизация затянулась или это нормальные сроки?
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19.07.2020 12:53 Ответить
Ответ прост - судовладелец "порешал" что бы сохранить судно. Как всегда бабло застилает глаза.
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19.07.2020 13:08 Ответить
Да может ждал роста цен на металлолом.
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19.07.2020 13:13 Ответить
Прежде всего снимите колёса
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19.07.2020 12:55 Ответить
Взагалі то кораблі пересуваються за допомогою ласт а не коліс.
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19.07.2020 14:32 Ответить
Затонувший у Одессы танкер Delfi после неудачных попыток подъема решили облегчать - Цензор.НЕТ 5069
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19.07.2020 13:02 Ответить
Виталя Кличко уже б давно это железо один оттуда вытащил бы, не то что зелёная одесская шобла.
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19.07.2020 13:04 Ответить
Убрать его не могут потому что всем руководят "эффективные" менеджеры, инженерам все было понято в первую неделю после аварии. Но!!! Менеджеры окончившие пединституты думают, что они умнее всех. Вот и результат.
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19.07.2020 13:06 Ответить
Жопа Одессы дремал более полгода,пока петух трухана не клюнул.Бандиты у власти крупных и мелких городов.
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19.07.2020 13:06 Ответить
а до того как пытаться во второй раз его нельзя было "облегчить" ???
чем долше оно там торчит, как слива в ж*пе, тем труднее его оттуда сковырнуть (ржавеет, забивается песком, оседая глубже... это понятно любому, кто хоть раз буксовал в песке)))))
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19.07.2020 13:09 Ответить
Ждут пока сам растворится в соленой воде.
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19.07.2020 13:10 Ответить
С облегченьем-с вас...
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19.07.2020 13:18 Ответить
Вообще-то вопрос об облегчении конструкции нужно поднимать ДО начала работ, а не после того как порвали тросы. Да и профессионализм в выборе метода подъёма судна на мой взгляд отсутствует с самого начала.
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19.07.2020 14:06 Ответить
У порошенківців підглянули? Ті теж, що підняти свою самооцінку заходять на Цензор, щоб облєгчіться.
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19.07.2020 14:27 Ответить
Какова власть таковы и работники. Пол года готовились и вот на конец из этого вышел пи-дец. Браво, настоящие долбо-бы.
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19.07.2020 15:32 Ответить
Зелень только по роялю инструментом хорошо может работать
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19.07.2020 16:19 Ответить
Лежал бы где нибудь возле конче заспы уже подняли бы и забыли бы о проблеме
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19.07.2020 17:33 Ответить
Его нужно было подымать еще в прошлом году. Дождались когда песком затянуло...
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19.07.2020 21:33 Ответить
а че зеля не позвал "кого-то из ГСЧС"
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20.07.2020 00:09 Ответить
 
 