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Новости
2 091 19

"Сигнальные голосования" депутаты СН проводят в чатах, - Третьякова

Фракция СН узнает, сколько ее депутатов готовы поддержать тот или иной законопроект, благодаря сигнальному голосованию в чатах мессенджеров. Если голосов мало, рассчитывают на поддержку оппозиции.

Об в интервью "Громадському" рассказала депутат СН Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ.

Третьякова показала журналистам в своем кабинете "политическую доску" с перечнем всех народных депутатов IX созыва. По ней определяют, какие народные избранники будут голосовать за законопроекты.

"Для принятия любого законопроекта требуется 226 голосов, соответственно, нужно согласовывать внутри нашей фракции, чтобы законопроект был поддержан, и в том числе посмотреть, как коллеги будут реагировать", - рассказала Третьякова.

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Во время переписки в чатах "слуги" смотрят, кто как поддерживает законопроект. Если внутри фракции не набирается необходимое количество голосов за стратегический проект закона, тогда работает правило "70 на 30" или "80 на 20".

"Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать все вместе. Если мы не набираем внутри фракции сторонников того или иного закона, если они не имеют стратегического характера, то нужно, чтобы и другие фракции (дали голоса. - Ред.)", - объяснила Третьякова.

По ее словам, в вопросах социальной политики "не должно быть оппонентов". Третьякова добавила, что для ее фракции важно, чтобы оппозиция также голосовала за законопроекты социальной направленности.

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На вопрос, есть ли в этом созыве договоренности о голосовании за законопроекты других фракций в обмен на их голоса, она ответила: "Конечно, такого не может не быть. Это явление политическое".

"Такое бывает, но в любом случае, когда меняется один закон, всегда есть, можем ли мы это поддерживать. Там есть смысл и логика поддержки. Закон, который поддерживается, даже если он от какой-то другой фракции, должен соответствовать тому, как работает монобольшинство или коалиция", - уточнила депутат.

Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228) Слуга народа (2633) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+8
т.е. после некачественнмх детей" єту гниду не только не выгнали из парламента а она продолжает писать законы?
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19.07.2020 14:04
+6
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1284770111791017985 2 ч

"А куди це Вовочка подівся?" Кажуть, що потерпілий черговий раз гайнув у відпустку за держкошт. Цього разу на косу "Бірючий острів", де для нього рік ремонтували хатку Якуновича. Мені от цікаво,в яку "копійку" влетів за рік платникам податків цей обраний по приколу неЛох.

"Сигнальные голосования" депутаты СН проводят в чатах, - Третьякова - Цензор.НЕТ 364
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19.07.2020 14:04
+3
презюдент должен быть отдохнувший. А то вдруг война а он устал?
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19.07.2020 14:11
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Джилізація?
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19.07.2020 13:53 Ответить
узурпація..
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19.07.2020 13:59 Ответить
Фак ю
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19.07.2020 13:58 Ответить
Кожному Яременку - свій чат! 😁
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19.07.2020 14:03 Ответить
т.е. после некачественнмх детей" єту гниду не только не выгнали из парламента а она продолжает писать законы?
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19.07.2020 14:04 Ответить
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1284770111791017985 2 ч

"А куди це Вовочка подівся?" Кажуть, що потерпілий черговий раз гайнув у відпустку за держкошт. Цього разу на косу "Бірючий острів", де для нього рік ремонтували хатку Якуновича. Мені от цікаво,в яку "копійку" влетів за рік платникам податків цей обраний по приколу неЛох.

"Сигнальные голосования" депутаты СН проводят в чатах, - Третьякова - Цензор.НЕТ 364
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19.07.2020 14:04 Ответить
презюдент должен быть отдохнувший. А то вдруг война а он устал?
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19.07.2020 14:11 Ответить
Це вдруг у нас шість років вже.
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19.07.2020 14:38 Ответить
А дєтках заботітся, вєсь в трудах та заботах, акі пчєла.
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19.07.2020 14:39 Ответить
Копійка копійкою, тут гірше, країну "множать на ноль". Якийсь "піхотинець Путіна" вже вимагає від президента країни вибачення. Топчуться кому не лінь.
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19.07.2020 15:11 Ответить
суки народу
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19.07.2020 14:22 Ответить
А ответ овцейобу зеленое стадо тоже будет в чате готовить???
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19.07.2020 14:23 Ответить
... а гундосик пилит видосик. Не руководство государством, а сборище дворовой школоты.
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19.07.2020 14:24 Ответить
Правильно, а контрольне треба робити в танчиках.
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19.07.2020 14:27 Ответить
Тупорылый зеленый моносброд. Даже между собой не могут договорится. Гнать в шею этих дегенератов.
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19.07.2020 14:30 Ответить
назбирали гнилих сосен і клієнтів дешевих шлюшок та й давай державою керувати.Бачили очі кого вибирали,та у сраки замість мізків поради питали...
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19.07.2020 14:31 Ответить
Может в чатах пусть и сидят, и дальше голосуют.. а в Парламент выберем нормальных людей, которые болеют и живут УКРАИНОЙ..
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19.07.2020 14:59 Ответить
Третьякова, а в этом перечне обозначены низкокачественные депутаты?
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19.07.2020 15:04 Ответить
https://rus.delfi.ee/daily/russia/kadyrov-potreboval-ot-zelenskogo-izvinitsya-i-stat-muzhchinoj?id=90490995
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19.07.2020 15:53 Ответить
 
 