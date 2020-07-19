"Сигнальные голосования" депутаты СН проводят в чатах, - Третьякова

Фракция СН узнает, сколько ее депутатов готовы поддержать тот или иной законопроект, благодаря сигнальному голосованию в чатах мессенджеров. Если голосов мало, рассчитывают на поддержку оппозиции.

Об в интервью "Громадському" рассказала депутат СН Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ.

Третьякова показала журналистам в своем кабинете "политическую доску" с перечнем всех народных депутатов IX созыва. По ней определяют, какие народные избранники будут голосовать за законопроекты.

"Для принятия любого законопроекта требуется 226 голосов, соответственно, нужно согласовывать внутри нашей фракции, чтобы законопроект был поддержан, и в том числе посмотреть, как коллеги будут реагировать", - рассказала Третьякова.

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Во время переписки в чатах "слуги" смотрят, кто как поддерживает законопроект. Если внутри фракции не набирается необходимое количество голосов за стратегический проект закона, тогда работает правило "70 на 30" или "80 на 20".

"Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать все вместе. Если мы не набираем внутри фракции сторонников того или иного закона, если они не имеют стратегического характера, то нужно, чтобы и другие фракции (дали голоса. - Ред.)", - объяснила Третьякова.

По ее словам, в вопросах социальной политики "не должно быть оппонентов". Третьякова добавила, что для ее фракции важно, чтобы оппозиция также голосовала за законопроекты социальной направленности.

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На вопрос, есть ли в этом созыве договоренности о голосовании за законопроекты других фракций в обмен на их голоса, она ответила: "Конечно, такого не может не быть. Это явление политическое".

"Такое бывает, но в любом случае, когда меняется один закон, всегда есть, можем ли мы это поддерживать. Там есть смысл и логика поддержки. Закон, который поддерживается, даже если он от какой-то другой фракции, должен соответствовать тому, как работает монобольшинство или коалиция", - уточнила депутат.