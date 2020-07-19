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Новини
2 091 19

"Сигнальні голосування" депутати СН проводять у чатах, - Третьякова

Фракція СН дізнається, скільки її депутатів готові підтримати той чи інший законопроєкт, завдяки сигнальному голосуванню в чатах месенджерів. Якщо голосів мало, розраховують на підтримку опозиції.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповіла нардепка від СН Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ.

Третьякова показала журналістам у своєму кабінеті "політичну дошку" з переліком всіх народних депутатів IX скликання. За нею визначають, які народні обранці голосуватимуть за законопроєкти.

"Для прийняття будь-якого законопроєкту потрібно 226 голосів, тож потрібно узгоджувати всередині нашої фракції, щоб законопроєкт підтримали. А також, зокрема, подивитися, як колеги реагуватимуть", - розповіла Третьякова.

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Під час листування в чатах "слуги" дивляться, хто як підтримує законопроєкт. Якщо всередині фракції не набирається необхідна кількість голосів за стратегічний проєкт закону, тоді працює правило "70 на 30" або "80 на 20".

"Якщо 70% фракції вважає, що закон потрібно прийняти, то ми намагаємося голосувати всі разом. Якщо ми не набираємо всередині фракції прихильників того чи іншого закону, якщо вони не мають стратегічного характеру, то потрібно, щоб й інші фракції (дали голоси. - Ред.)", - пояснила Третьякова.

За її словами, в питаннях соціальної політики "не має бути опонентів". Третьякова додала, що для її фракції важливо, щоб опозиція також голосувала за законопроєкти соціальної спрямованості.

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На запитання, чи є у цьому скликанні домовленості про голосування за законопроєкти інших фракцій в обмін на їхні голоси, вона відповіла: "Звичайно, такого не може не бути. Це явище політичне".

"Таке буває, але в будь-якому випадку, коли змінюється один закон, завжди є (питання. - Ред.), чи можемо ми це підтримувати. Там є сенс і логіка підтримки. Закон, який підтримується, навіть якщо він від якоїсь іншої фракції, має відповідати тому, як працює монобільшість чи коаліція", - уточнила депутатка.

Автор: 

ВР (15022) законопроєкт (3613) Слуга народу (2816) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+8
т.е. после некачественнмх детей" єту гниду не только не выгнали из парламента а она продолжает писать законы?
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19.07.2020 14:04
+6
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1284770111791017985 2 ч

"А куди це Вовочка подівся?" Кажуть, що потерпілий черговий раз гайнув у відпустку за держкошт. Цього разу на косу "Бірючий острів", де для нього рік ремонтували хатку Якуновича. Мені от цікаво,в яку "копійку" влетів за рік платникам податків цей обраний по приколу неЛох.

"Сигнальные голосования" депутаты СН проводят в чатах, - Третьякова - Цензор.НЕТ 364
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19.07.2020 14:04
+3
презюдент должен быть отдохнувший. А то вдруг война а он устал?
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19.07.2020 14:11
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Джилізація?
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19.07.2020 13:53 Відповісти
узурпація..
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19.07.2020 13:59 Відповісти
Фак ю
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19.07.2020 13:58 Відповісти
Кожному Яременку - свій чат! 😁
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19.07.2020 14:03 Відповісти
т.е. после некачественнмх детей" єту гниду не только не выгнали из парламента а она продолжает писать законы?
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19.07.2020 14:04 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1284770111791017985 2 ч

"А куди це Вовочка подівся?" Кажуть, що потерпілий черговий раз гайнув у відпустку за держкошт. Цього разу на косу "Бірючий острів", де для нього рік ремонтували хатку Якуновича. Мені от цікаво,в яку "копійку" влетів за рік платникам податків цей обраний по приколу неЛох.

"Сигнальные голосования" депутаты СН проводят в чатах, - Третьякова - Цензор.НЕТ 364
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19.07.2020 14:04 Відповісти
презюдент должен быть отдохнувший. А то вдруг война а он устал?
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19.07.2020 14:11 Відповісти
Це вдруг у нас шість років вже.
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19.07.2020 14:38 Відповісти
А дєтках заботітся, вєсь в трудах та заботах, акі пчєла.
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19.07.2020 14:39 Відповісти
Копійка копійкою, тут гірше, країну "множать на ноль". Якийсь "піхотинець Путіна" вже вимагає від президента країни вибачення. Топчуться кому не лінь.
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19.07.2020 15:11 Відповісти
суки народу
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19.07.2020 14:22 Відповісти
А ответ овцейобу зеленое стадо тоже будет в чате готовить???
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19.07.2020 14:23 Відповісти
... а гундосик пилит видосик. Не руководство государством, а сборище дворовой школоты.
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19.07.2020 14:24 Відповісти
Правильно, а контрольне треба робити в танчиках.
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19.07.2020 14:27 Відповісти
Тупорылый зеленый моносброд. Даже между собой не могут договорится. Гнать в шею этих дегенератов.
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19.07.2020 14:30 Відповісти
назбирали гнилих сосен і клієнтів дешевих шлюшок та й давай державою керувати.Бачили очі кого вибирали,та у сраки замість мізків поради питали...
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19.07.2020 14:31 Відповісти
Может в чатах пусть и сидят, и дальше голосуют.. а в Парламент выберем нормальных людей, которые болеют и живут УКРАИНОЙ..
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19.07.2020 14:59 Відповісти
Третьякова, а в этом перечне обозначены низкокачественные депутаты?
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19.07.2020 15:04 Відповісти
https://rus.delfi.ee/daily/russia/kadyrov-potreboval-ot-zelenskogo-izvinitsya-i-stat-muzhchinoj?id=90490995
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19.07.2020 15:53 Відповісти
 
 