"Сигнальні голосування" депутати СН проводять у чатах, - Третьякова

Фракція СН дізнається, скільки її депутатів готові підтримати той чи інший законопроєкт, завдяки сигнальному голосуванню в чатах месенджерів. Якщо голосів мало, розраховують на підтримку опозиції.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповіла нардепка від СН Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ.

Третьякова показала журналістам у своєму кабінеті "політичну дошку" з переліком всіх народних депутатів IX скликання. За нею визначають, які народні обранці голосуватимуть за законопроєкти.

"Для прийняття будь-якого законопроєкту потрібно 226 голосів, тож потрібно узгоджувати всередині нашої фракції, щоб законопроєкт підтримали. А також, зокрема, подивитися, як колеги реагуватимуть", - розповіла Третьякова.

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Під час листування в чатах "слуги" дивляться, хто як підтримує законопроєкт. Якщо всередині фракції не набирається необхідна кількість голосів за стратегічний проєкт закону, тоді працює правило "70 на 30" або "80 на 20".

"Якщо 70% фракції вважає, що закон потрібно прийняти, то ми намагаємося голосувати всі разом. Якщо ми не набираємо всередині фракції прихильників того чи іншого закону, якщо вони не мають стратегічного характеру, то потрібно, щоб й інші фракції (дали голоси. - Ред.)", - пояснила Третьякова.

За її словами, в питаннях соціальної політики "не має бути опонентів". Третьякова додала, що для її фракції важливо, щоб опозиція також голосувала за законопроєкти соціальної спрямованості.

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На запитання, чи є у цьому скликанні домовленості про голосування за законопроєкти інших фракцій в обмін на їхні голоси, вона відповіла: "Звичайно, такого не може не бути. Це явище політичне".

"Таке буває, але в будь-якому випадку, коли змінюється один закон, завжди є (питання. - Ред.), чи можемо ми це підтримувати. Там є сенс і логіка підтримки. Закон, який підтримується, навіть якщо він від якоїсь іншої фракції, має відповідати тому, як працює монобільшість чи коаліція", - уточнила депутатка.