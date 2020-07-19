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Комитет по вопросам финансов отклоняет больше всего законопроектов. ДОКУМЕНТ

Комитет по вопросам финансов отклоняет больше всего законопроектов. ДОКУМЕНТ

Больше всего законопроектов в Верховной Раде отклоняет Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы, который возглавляет "слуга народа" Даниил Гетманцев.

Об этом говорится в Справке о рассмотрении Верховной Радой проектов законов с начала созыва, которая есть в распоряжении "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Так, с начала созыва Комитет по вопросам финансов отклонил 83 законопроекта. Немного меньше, 76 проектов законов, не поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. В тройку попал и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - он отклонил 42 депутатские инициативы.

Комитет по вопросам финансов отклоняет больше всего законопроектов 01

При этом Рада активнее всего принимает законопроекты, разработанные финансовым комитетом: с начала созыва было принято 35 таких документов. Хуже всего депутаты поддерживают проекты законов, разработанные Комитетом по вопросам молодежи и спорта (принято 2).

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На доработке больше всего законопроектов сегодня находится в комитете Гетманцева (304), меньше всего - в Комитете по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом (2).

Вместе с тем следует понимать, что в финансовый комитет в целом поступило наибольшее количество проектов законов - 413. Меньше всего в Комитет по вопросам цифровой трансформации - 16.

Всего с начала созыва до 10 июля было зарегистрировано 2076 проектов законов.

Как уточнила народный депутат СН, глава комитета соцполитики Галина Третьякова, ее комитет отклоняет обычно те проекты законов, которые не внесены в Бюджетный кодекс.

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"Это называется "популистские законы", когда народные депутаты подают законопроект без финансового обоснования и говорят обществу, что они внесли законопроект", - объяснила она.

По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть "обеспечен гривной".

"Если он не обеспечен гривной, то это профанация социальной политики. У нас очень много законов, которые не действуют", - добавила депутат.

Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228) комитет (561) Гетманцев Даниил (410)


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Гетьманович агент лубянки,работает по принципу чем хуже,тем лучше,единственное что он сделал - это понапринимал законов усложняющих биздеятельность,туманоголовый ничего не понял,а путин доволен.
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19.07.2020 15:49 Ответить
Блін, у мадам Третьяковой нині якийсь бенефіс. Напевне по графіку вона Зєлєнского нині заміщає у плані медіаактивності. Ну ні, ну справді, не день народження ж вона нині св'яткує?
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19.07.2020 15:52 Ответить
По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть "обеспечен гривной" Источник: https://censor.net/n3208964

Але якщо то від найвеличнішого, та ще й "благодєтєлю" нєхіло перепаде ("Большая стройка"), то можна і змінити цільове призначення одним голосуванням: виділити більше ніж половину грошей з фонду боротьби з коронавірусом (35 лярдів) на бітум від Бєні по формулі "Роттердам+6". Це ж не популізм, нє?
І це тіко те, що відразу спало на думку....
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19.07.2020 15:55 Ответить
Но вы там держитесь !
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19.07.2020 16:23 Ответить
чем мотивирует ? Денег нет но вы держитесь ?
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19.07.2020 17:18 Ответить
Так у нас с финансами все зашибись, вон доллар по 30 скоро будет, вообще заживем!
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19.07.2020 22:22 Ответить
 
 