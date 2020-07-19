Комитет по вопросам финансов отклоняет больше всего законопроектов. ДОКУМЕНТ

Больше всего законопроектов в Верховной Раде отклоняет Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы, который возглавляет "слуга народа" Даниил Гетманцев.

Об этом говорится в Справке о рассмотрении Верховной Радой проектов законов с начала созыва, которая есть в распоряжении "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Так, с начала созыва Комитет по вопросам финансов отклонил 83 законопроекта. Немного меньше, 76 проектов законов, не поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. В тройку попал и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - он отклонил 42 депутатские инициативы.

При этом Рада активнее всего принимает законопроекты, разработанные финансовым комитетом: с начала созыва было принято 35 таких документов. Хуже всего депутаты поддерживают проекты законов, разработанные Комитетом по вопросам молодежи и спорта (принято 2).

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На доработке больше всего законопроектов сегодня находится в комитете Гетманцева (304), меньше всего - в Комитете по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом (2).

Вместе с тем следует понимать, что в финансовый комитет в целом поступило наибольшее количество проектов законов - 413. Меньше всего в Комитет по вопросам цифровой трансформации - 16.

Всего с начала созыва до 10 июля было зарегистрировано 2076 проектов законов.

Как уточнила народный депутат СН, глава комитета соцполитики Галина Третьякова, ее комитет отклоняет обычно те проекты законов, которые не внесены в Бюджетный кодекс.

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"Это называется "популистские законы", когда народные депутаты подают законопроект без финансового обоснования и говорят обществу, что они внесли законопроект", - объяснила она.

По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть "обеспечен гривной".

"Если он не обеспечен гривной, то это профанация социальной политики. У нас очень много законов, которые не действуют", - добавила депутат.