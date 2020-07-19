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Комітет із питань фінансів відхиляє найбільше законопроєктів. ДОКУМЕНТ

Комітет із питань фінансів відхиляє найбільше законопроєктів. ДОКУМЕНТ

Найбільше законопроєктів у Верховній Раді відхиляє Комітет із питань фінансів, податкової та митної служби, який очолює "слуга народу" Данило Гетманцев.

Про це йдеться в довідці про розгляд Верховною Радою проєктів законів від початку скликання, яка є в розпорядженні "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, від початку скликання Комітет із питань фінансів відхилив 83 законопроєкти. Трохи менше, 76 проєктів законів, не підтримав Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. У трійку потрапив і Комітет із питань правоохоронної діяльності. Він відхилив 42 депутатські ініціативи.

Комітет із питань фінансів відхиляє найбільше законопроєктів 01

Водночас Рада найактивніше ухвалює законопроєкти, розроблені фінансовим комітетом: від початку скликання було прийнято 35 таких документів. Найгірше депутати підтримують проєкти законів, розроблені Комітетом із питань молоді та спорту (прийнято 2).

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На доопрацюванні найбільше законопроєктів наразі перебуває в комітеті Гетманцева (304), найменше - в Комітеті з питань інтеграції України з Європейським Союзом (2).

Проте треба розуміти, що до фінансового комітету загалом надійшло найбільше проєктів законів - 413. Найменше - в Комітет із питань цифрової трансформації - 16.

Загалом від початку скликання до 10 липня було зареєстровано 2 076 проєктів законів.

Як уточнила нардепка СН, глава Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, її комітет відхиляє зазвичай ті проєкти законів, які не внесено до Бюджетного кодексу.

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"Це називається "популістські закони", коли народні депутати подають законопроєкт без фінансового обґрунтування і кажуть суспільству, що вони внесли законопроєкт", - пояснила вона.

За словами Третьякової, якщо робити якийсь крок у соціальній політиці, то він має бути "забезпечений гривнею".

"Якщо він не забезпечений гривнею, то це профанація соціальної політики. У нас дуже багато законів, які не діють", - додала нардепка.

Автор: 

ВР (15022) законопроєкт (3613) комітет (370) Гетманцев Данило (896)


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Гетьманович агент лубянки,работает по принципу чем хуже,тем лучше,единственное что он сделал - это понапринимал законов усложняющих биздеятельность,туманоголовый ничего не понял,а путин доволен.
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19.07.2020 15:49 Відповісти
Блін, у мадам Третьяковой нині якийсь бенефіс. Напевне по графіку вона Зєлєнского нині заміщає у плані медіаактивності. Ну ні, ну справді, не день народження ж вона нині св'яткує?
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19.07.2020 15:52 Відповісти
По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть "обеспечен гривной" Источник: https://censor.net/n3208964

Але якщо то від найвеличнішого, та ще й "благодєтєлю" нєхіло перепаде ("Большая стройка"), то можна і змінити цільове призначення одним голосуванням: виділити більше ніж половину грошей з фонду боротьби з коронавірусом (35 лярдів) на бітум від Бєні по формулі "Роттердам+6". Це ж не популізм, нє?
І це тіко те, що відразу спало на думку....
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19.07.2020 15:55 Відповісти
Но вы там держитесь !
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19.07.2020 16:23 Відповісти
чем мотивирует ? Денег нет но вы держитесь ?
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19.07.2020 17:18 Відповісти
Так у нас с финансами все зашибись, вон доллар по 30 скоро будет, вообще заживем!
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19.07.2020 22:22 Відповісти
 
 