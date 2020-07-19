Комітет із питань фінансів відхиляє найбільше законопроєктів. ДОКУМЕНТ

Найбільше законопроєктів у Верховній Раді відхиляє Комітет із питань фінансів, податкової та митної служби, який очолює "слуга народу" Данило Гетманцев.

Про це йдеться в довідці про розгляд Верховною Радою проєктів законів від початку скликання, яка є в розпорядженні "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, від початку скликання Комітет із питань фінансів відхилив 83 законопроєкти. Трохи менше, 76 проєктів законів, не підтримав Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. У трійку потрапив і Комітет із питань правоохоронної діяльності. Він відхилив 42 депутатські ініціативи.

Водночас Рада найактивніше ухвалює законопроєкти, розроблені фінансовим комітетом: від початку скликання було прийнято 35 таких документів. Найгірше депутати підтримують проєкти законів, розроблені Комітетом із питань молоді та спорту (прийнято 2).

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На доопрацюванні найбільше законопроєктів наразі перебуває в комітеті Гетманцева (304), найменше - в Комітеті з питань інтеграції України з Європейським Союзом (2).

Проте треба розуміти, що до фінансового комітету загалом надійшло найбільше проєктів законів - 413. Найменше - в Комітет із питань цифрової трансформації - 16.

Загалом від початку скликання до 10 липня було зареєстровано 2 076 проєктів законів.

Як уточнила нардепка СН, глава Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, її комітет відхиляє зазвичай ті проєкти законів, які не внесено до Бюджетного кодексу.

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"Це називається "популістські закони", коли народні депутати подають законопроєкт без фінансового обґрунтування і кажуть суспільству, що вони внесли законопроєкт", - пояснила вона.

За словами Третьякової, якщо робити якийсь крок у соціальній політиці, то він має бути "забезпечений гривнею".

"Якщо він не забезпечений гривнею, то це профанація соціальної політики. У нас дуже багато законів, які не діють", - додала нардепка.