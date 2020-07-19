Порошенко передал больницам Тернопольщины 1800 тестов на COVID-19

Пятый Президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко во время пребывания на Тернопольщине передал медучреждениям очередную партию ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

1000 тестов получила Тернопольская университетская больница, еще по 400 тестов - Тернопольская городская больница N2 и Теребовлянская центральная районная больница.

Генеральный директор Тернопольской университетской больницы Василий Блихар поблагодарил Порошенко за постоянную поддержку врачей.

"Это уже вторая серия тестов, которую мы получаем. По первой программе почти 300 работников были протестированы. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается, и мы должны понимать, что мониторинг медицинского персонала - это одна из важнейших целей", - сказал глава больницы.

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"Я счастлив, что мы защитили сотни, а может и тысячи врачей. Более трех тысяч попало именно в Тернопольскую область. Дополнительно завезли защитные маски, антивирусные очки, пульсоксиметры. Восстановили аппараты ИВЛ", - отметил Порошенко.

Он привел в качестве примера Винницу, где первую партию тестов использовали для диагностики среди воспитателей детских садов. "В первый же день, проведя 300 тестов, у 6 воспитательниц результаты были положительные. Я искренне желаю, чтобы все эти тесты были отрицательными. Но, по крайней мере, точно они надежные", - отметил Порошенко.

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Порошенко подчеркнул, что "парламентский спецназ" будет всегда защищать интересы Украины и украинцев со всех уголков нашей страны - идет ли речь о врачах, об армии, или о защите родного языка.