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Порошенко передал больницам Тернопольщины 1800 тестов на COVID-19

Порошенко передал больницам Тернопольщины 1800 тестов на COVID-19

Пятый Президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко во время пребывания на Тернопольщине передал медучреждениям очередную партию ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

1000 тестов получила Тернопольская университетская больница, еще по 400 тестов - Тернопольская городская больница N2 и Теребовлянская центральная районная больница.

Генеральный директор Тернопольской университетской больницы Василий Блихар поблагодарил Порошенко за постоянную поддержку врачей.

"Это уже вторая серия тестов, которую мы получаем. По первой программе почти 300 работников были протестированы. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается, и мы должны понимать, что мониторинг медицинского персонала - это одна из важнейших целей", - сказал глава больницы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов

"Я счастлив, что мы защитили сотни, а может и тысячи врачей. Более трех тысяч попало именно в Тернопольскую область. Дополнительно завезли защитные маски, антивирусные очки, пульсоксиметры. Восстановили аппараты ИВЛ", - отметил Порошенко.

Он привел в качестве примера Винницу, где первую партию тестов использовали для диагностики среди воспитателей детских садов. "В первый же день, проведя 300 тестов, у 6 воспитательниц результаты были положительные. Я искренне желаю, чтобы все эти тесты были отрицательными. Но, по крайней мере, точно они надежные", - отметил Порошенко.

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Порошенко подчеркнул, что "парламентский спецназ" будет всегда защищать интересы Украины и украинцев со всех уголков нашей страны - идет ли речь о врачах, об армии, или о защите родного языка.

Автор: 

больница (1442) Порошенко Петр (19615) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (738)


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Топ комментарии
+34
А ти на на які, і на скільки тестів потратився?
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19.07.2020 16:22
+32
Как не искали зебилы так нихера на Пороха и не нашли. Украл говоришь?
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19.07.2020 16:27
+19
То ли дело Наш Призидент Зелинский: ********* и видосики...
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19.07.2020 18:34
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Страница 3 из 3
Цікава новина. Мажоритарникам на їх округи виділятъ по 10 млн гр. Тільки не всім, тільки слугам. Без сумніву, піар за рахунок народу довподоби зеленій пошесті, які тут просто із себе виходять, що Порошенко витрачає власні кошти на допомогу з ковідом.
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19.07.2020 20:20 Ответить
... а шо зелень...
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19.07.2020 20:42 Ответить
в жопе-с в жопе-с
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19.07.2020 20:43 Ответить
Вы не правы...гдыбоко-глыбоко в сраке... пардон, за ....
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19.07.2020 20:54 Ответить
А бубочка скоКА передал?
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19.07.2020 21:15 Ответить
Одна мільярдна частина від чесно вкрадених порохряком
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19.07.2020 21:23 Ответить
Ну че как там,эпоха бедности закончилась,началась эпоха нищенства.
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20.07.2020 07:53 Ответить
звони в набу!
Порошенко передав лікарням Тернопільщини 1 800 тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7875
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20.07.2020 11:29 Ответить
Зачастив щось він до нас...та мені все рівно Світоч більше подобається...)
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19.07.2020 21:24 Ответить
за вкрадені , в народу , гроші можна було і більше тестів закупити ...
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19.07.2020 22:55 Ответить
У твоего народа кроме лаптей и балалайки нехер красть,троляка паскудная.
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20.07.2020 07:52 Ответить
ТО пиарился ленточки перерезал,теперь на тесты перешел.
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19.07.2020 23:45 Ответить
Эка вату с зебуинами как корежит то в бессильной злобе. Зубки свои гнилые пе сотрите пользованные.
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20.07.2020 01:52 Ответить
стазу 1800 потужных переможных перемог.
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20.07.2020 03:35 Ответить
Привіз Порошенко тест на Covid на Тернопільщину. Зібралися на мітинг всі його прихильники, він перед обома дістав Айфона і говорить:
-Ало, Зеленський! Ти що там твориш? Я осьо теста привіз на Тернопільщину! А ти шо зробив?
Один прихильник, до Порошенка:
-Правильно, так його, так бубочку! Скажіть йому, нехай хоч мобільний зв'язок у нас зробить! Бо в нас зроду в селі покриття не було!
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20.07.2020 05:40 Ответить
😁
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20.07.2020 06:06 Ответить
История знала и гораздо более щедрых негодяев. Пабло Эскобар строил больницы и целые кварталы бесплатного жилья для малоймущих колумбийцев. Благотворительным порывам Петра есть куда расти.
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20.07.2020 10:14 Ответить
нікуди там рости - все одно його скоро посадять ..))
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20.07.2020 23:13 Ответить
В рамках акции ****ди ярд убитых енотов, отстегни пару тыщ тестов для холопов победил участник ПП, с чем его и поздравляем
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20.07.2020 11:02 Ответить
Опять "барыга" раздает "наворованое"?)
или шо там? лахта? какова седне правда и по чем?)
П.С. странный у нас "мародер") ходит раздает по чуть все, накой крал?) от бубочки видать "спионерил") что б хоть что то народу осталось, а то Земажоры и ЗаЖопостарперы никуя не делают вообще, а тока языки чешут
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20.07.2020 12:08 Ответить
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