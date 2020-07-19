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Порошенко передав лікарням Тернопільщини 1 800 тестів на COVID-19

Порошенко передав лікарням Тернопільщини 1 800 тестів на COVID-19

П'ятий президент України, лідер партії ЄС Петро Порошенко під час перебування на Тернопільщині передав медичним закладам чергову партію ІФА-тестів виробництва швейцарської компанії Roche.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ЄС.

1 000 тестів отримала Тернопільська університетська лікарня, ще по 400 тестів - Тернопільська міська лікарня №2 і Теребовлянська центральна районна лікарня.

Генеральний директор Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар подякував Порошенку за постійну підтримку лікарів.

"Це вже друга серія тестів, яку ми отримуємо. За першою програмою майже 300 працівників були протестовані. На жаль, епідеміологічна ситуація не поліпшується, і ми маємо розуміти, що моніторинг медичного персоналу - це одна з найважливіших цілей", - сказав глава лікарні.

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"Я щасливий, що ми захистили сотні, а може, й тисячі лікарів. Понад три тисячі потрапило саме в Тернопільську область. Додатково завезли захисні маски, антивірусні окуляри, пульсоксиметри. Відновили апарати ШВЛ", – зазначив Порошенко.

Він навів як приклад Вінницю, де першу партію тестів використовували для діагностики серед вихователів дитячих садків. "У перший же день, провівши 300 тестів, у 6 виховательок результати були позитивними. Я щиро бажаю, щоб всі ці тести були негативними. Але принаймні вони точно надійні", - зазначив Порошенко.

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Порошенко наголосив, що "парламентський спецназ" завжди захищатиме інтереси України та українців з усіх куточків нашої країни - чи то йдеться про лікарів, про армію, чи про захист рідної мови.

Автор: 

лікарня (1364) Порошенко Петро (15190) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (599)


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Топ коментарі
+34
А ти на на які, і на скільки тестів потратився?
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19.07.2020 16:22
+32
Как не искали зебилы так нихера на Пороха и не нашли. Украл говоришь?
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19.07.2020 16:27
+19
То ли дело Наш Призидент Зелинский: ********* и видосики...
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19.07.2020 18:34
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Сторінка 3 з 3
Цікава новина. Мажоритарникам на їх округи виділятъ по 10 млн гр. Тільки не всім, тільки слугам. Без сумніву, піар за рахунок народу довподоби зеленій пошесті, які тут просто із себе виходять, що Порошенко витрачає власні кошти на допомогу з ковідом.
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19.07.2020 20:20 Відповісти
... а шо зелень...
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19.07.2020 20:42 Відповісти
в жопе-с в жопе-с
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19.07.2020 20:43 Відповісти
Вы не правы...гдыбоко-глыбоко в сраке... пардон, за ....
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19.07.2020 20:54 Відповісти
А бубочка скоКА передал?
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19.07.2020 21:15 Відповісти
Одна мільярдна частина від чесно вкрадених порохряком
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19.07.2020 21:23 Відповісти
Ну че как там,эпоха бедности закончилась,началась эпоха нищенства.
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20.07.2020 07:53 Відповісти
звони в набу!
Порошенко передав лікарням Тернопільщини 1 800 тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7875
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20.07.2020 11:29 Відповісти
Зачастив щось він до нас...та мені все рівно Світоч більше подобається...)
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19.07.2020 21:24 Відповісти
за вкрадені , в народу , гроші можна було і більше тестів закупити ...
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19.07.2020 22:55 Відповісти
У твоего народа кроме лаптей и балалайки нехер красть,троляка паскудная.
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20.07.2020 07:52 Відповісти
ТО пиарился ленточки перерезал,теперь на тесты перешел.
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19.07.2020 23:45 Відповісти
Эка вату с зебуинами как корежит то в бессильной злобе. Зубки свои гнилые пе сотрите пользованные.
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20.07.2020 01:52 Відповісти
стазу 1800 потужных переможных перемог.
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20.07.2020 03:35 Відповісти
Привіз Порошенко тест на Covid на Тернопільщину. Зібралися на мітинг всі його прихильники, він перед обома дістав Айфона і говорить:
-Ало, Зеленський! Ти що там твориш? Я осьо теста привіз на Тернопільщину! А ти шо зробив?
Один прихильник, до Порошенка:
-Правильно, так його, так бубочку! Скажіть йому, нехай хоч мобільний зв'язок у нас зробить! Бо в нас зроду в селі покриття не було!
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20.07.2020 05:40 Відповісти
😁
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20.07.2020 06:06 Відповісти
История знала и гораздо более щедрых негодяев. Пабло Эскобар строил больницы и целые кварталы бесплатного жилья для малоймущих колумбийцев. Благотворительным порывам Петра есть куда расти.
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20.07.2020 10:14 Відповісти
нікуди там рости - все одно його скоро посадять ..))
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20.07.2020 23:13 Відповісти
В рамках акции ****ди ярд убитых енотов, отстегни пару тыщ тестов для холопов победил участник ПП, с чем его и поздравляем
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20.07.2020 11:02 Відповісти
Опять "барыга" раздает "наворованое"?)
или шо там? лахта? какова седне правда и по чем?)
П.С. странный у нас "мародер") ходит раздает по чуть все, накой крал?) от бубочки видать "спионерил") что б хоть что то народу осталось, а то Земажоры и ЗаЖопостарперы никуя не делают вообще, а тока языки чешут
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20.07.2020 12:08 Відповісти
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