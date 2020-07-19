Порошенко передав лікарням Тернопільщини 1 800 тестів на COVID-19

П'ятий президент України, лідер партії ЄС Петро Порошенко під час перебування на Тернопільщині передав медичним закладам чергову партію ІФА-тестів виробництва швейцарської компанії Roche.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ЄС.

1 000 тестів отримала Тернопільська університетська лікарня, ще по 400 тестів - Тернопільська міська лікарня №2 і Теребовлянська центральна районна лікарня.

Генеральний директор Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар подякував Порошенку за постійну підтримку лікарів.

"Це вже друга серія тестів, яку ми отримуємо. За першою програмою майже 300 працівників були протестовані. На жаль, епідеміологічна ситуація не поліпшується, і ми маємо розуміти, що моніторинг медичного персоналу - це одна з найважливіших цілей", - сказав глава лікарні.

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"Я щасливий, що ми захистили сотні, а може, й тисячі лікарів. Понад три тисячі потрапило саме в Тернопільську область. Додатково завезли захисні маски, антивірусні окуляри, пульсоксиметри. Відновили апарати ШВЛ", – зазначив Порошенко.

Він навів як приклад Вінницю, де першу партію тестів використовували для діагностики серед вихователів дитячих садків. "У перший же день, провівши 300 тестів, у 6 виховательок результати були позитивними. Я щиро бажаю, щоб всі ці тести були негативними. Але принаймні вони точно надійні", - зазначив Порошенко.

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Порошенко наголосив, що "парламентський спецназ" завжди захищатиме інтереси України та українців з усіх куточків нашої країни - чи то йдеться про лікарів, про армію, чи про захист рідної мови.