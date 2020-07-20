США требуют тщательного и достоверного расследования убийства Шеремета: Нужно наказать заказчиков и исполнителей
Соединенные Штаты Америки требуют тщательного, беспристрастного и правдивого расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованной в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство", - говорится в заявлении.
В посольстве США подчеркнули, что уважают роль Павла Шеремета и других независимых украинских журналистов "в бесстрашном донесении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями".
"Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - отметили в посольстве.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.
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Только вот с чего вы взяли, что он "запутывал следы"?, поделитесь фактами!!!
А вот то, что ныняшняя власть это делает - факт! А именно: обвинение людей явно непричастных к совершению данного преступления, что равно помощи истинным преступникам уйти от ответственности и скрыть организатора. И да, не нужно писать, что их вину должен определить суд - я не являюсь политическим деятелем и вправе высказывать то что думаю по поводу т.н. "улик"
Жодному іноземцеві не цікаві інтереси України. Ідуть вони на ці посади лише заради грошей.
Все, один з акаунтів "многостаночника" луснув. Дрібничка, а приємно
Тільки тоді всім нам посміхнеться частка!
есть ещё лохи, но то для уплаты налогов и надевания на них противогазов
с последующим насилием,
зеленский прокидал лохобанов, которые за него голосовали ...