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Новости Убийство Шеремета
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США требуют тщательного и достоверного расследования убийства Шеремета: Нужно наказать заказчиков и исполнителей

США требуют тщательного и достоверного расследования убийства Шеремета: Нужно наказать заказчиков и исполнителей

Соединенные Штаты Америки требуют тщательного, беспристрастного и правдивого расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованной в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство", - говорится в заявлении.

В посольстве США подчеркнули, что уважают роль Павла Шеремета и других независимых украинских журналистов "в бесстрашном донесении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями".

"Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - отметили в посольстве.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

США требуют тщательного и достоверного расследования убийства Шеремета: Нужно наказать заказчиков и исполнителей 01

посольство (1084) США (27034) убийство (6504) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+10
"маріонеточного режиму кровавого бариги" Лахтинці, поміняйте методички. Не паліться так відверто
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20.07.2020 10:53
+9
В США уже давно поняли, что в деле Шеремета зеля старается запутать следы.
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20.07.2020 10:43
+8
Як мінімум підлога країни. Бо вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна.
Тільки тоді всім нам посміхнеться частка!

США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців - Цензор.НЕТ 4088
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20.07.2020 11:04
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Правила форума Совет форумчан
В США уже давно поняли, что в деле Шеремета зеля старается запутать следы.
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20.07.2020 10:43 Ответить
Их еще раньше Порошенко запутал, с 2016 года.
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20.07.2020 10:46 Ответить
Так Зеля еще при Порохе начал запутывать. Пороха на этом форуме трогать нельзя
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20.07.2020 10:51 Ответить
Дійсно треба покарати замовників та виконавців , але реальних , а не крайніх!!)))
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20.07.2020 11:03 Ответить
а можэ и не нада
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20.07.2020 11:56 Ответить
т.е. то, что юГик под руководством свыночлого 3 года запутывал следы - это не в счет?
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20.07.2020 11:19 Ответить
Нет, то что юГик тянул резину мне тоже не нравилось.
Только вот с чего вы взяли, что он "запутывал следы"?, поделитесь фактами!!!
А вот то, что ныняшняя власть это делает - факт! А именно: обвинение людей явно непричастных к совершению данного преступления, что равно помощи истинным преступникам уйти от ответственности и скрыть организатора. И да, не нужно писать, что их вину должен определить суд - я не являюсь политическим деятелем и вправе высказывать то что думаю по поводу т.н. "улик"
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20.07.2020 11:32 Ответить
Намогаются впіхнуть *********** !!!))
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20.07.2020 11:44 Ответить
Мысль конечно крамольная, но всё же : наши доморощенные и закорумпированные по уши руководители "правоохранительных" органов, в принципе не способны к реформам и жизни по новому, поэтому только иностранцы на руководящих постах в органах, иначе очередная многолетняя возня под громкими лозунгами
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20.07.2020 10:46 Ответить
А ти певен ,що Україна ,як держава здатна виконувати власні обов*язки ??)))
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20.07.2020 11:08 Ответить
Дурня то все....
Жодному іноземцеві не цікаві інтереси України. Ідуть вони на ці посади лише заради грошей.
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20.07.2020 10:52 Ответить
Реально важко реформувати на 100% корумповану систему !!)))
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20.07.2020 11:07 Ответить
зеленский давно назначил виновных, он же не лох .....
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20.07.2020 10:49 Ответить
Багато злочинів, скоєних за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги - потребують розслідування та покарання злочинців.
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20.07.2020 10:50 Ответить
"маріонеточного режиму кровавого бариги" Лахтинці, поміняйте методички. Не паліться так відверто
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20.07.2020 10:53 Ответить
Бачив на полонинах інтернету скріншот прикрого самогубства (року приблизно 2018) - "патріот" з Бандерою на аватарі пише "Порох зрадив Майдан", "не за це стояли", "на гілляку" і все таке... а потім раптом тиць п*здиць - в текст влізла копіпаста з іншої методички: "куевская власть сальных майдаунов".
Все, один з акаунтів "многостаночника" луснув. Дрібничка, а приємно
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20.07.2020 11:11 Ответить
США требуют тщательного и достоверного расследования убийства Шеремета: Нужно наказать заказчиков и исполнителей - Цензор.НЕТ 3807
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20.07.2020 10:56 Ответить
Як мінімум підлога країни. Бо вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна.
Тільки тоді всім нам посміхнеться частка!

США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців - Цензор.НЕТ 4088
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20.07.2020 11:04 Ответить
Роттердам+ расследовали и покарали
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20.07.2020 11:03 Ответить
Нда,и тут зелю мокнули в дерьмо...
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20.07.2020 11:05 Ответить
А кто они такие что бы требовать? Опустилась власть ниже плинтуса,лучше бы Роттердам = и за арест Коболева и Гонтаревой требовали.
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20.07.2020 11:06 Ответить
к слову, где обещанные Саакашвили "реформы" ?
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20.07.2020 11:08 Ответить
так или иначе Украина государство воров и мусоров,
есть ещё лохи, но то для уплаты налогов и надевания на них противогазов
с последующим насилием,
зеленский прокидал лохобанов, которые за него голосовали ...
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20.07.2020 11:13 Ответить
Себя почему забьіл? Тролли в Украине - сила , если так считать по обсуждению в интернете. Слава богу , что в реальной жизни все не так.
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20.07.2020 11:19 Ответить
 
 