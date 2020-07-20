США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців
Сполучені Штати Америки вимагають ретельного, неупередженого і правдивого розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємося до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого і достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і скоїв це вбивство", - йдеться в заяві.
У посольстві США підкреслили, що поважають роль Павла Шеремета та інших незалежних українських журналістів "в безстрашному донесенні правди і сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями".
"Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.
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Только вот с чего вы взяли, что он "запутывал следы"?, поделитесь фактами!!!
А вот то, что ныняшняя власть это делает - факт! А именно: обвинение людей явно непричастных к совершению данного преступления, что равно помощи истинным преступникам уйти от ответственности и скрыть организатора. И да, не нужно писать, что их вину должен определить суд - я не являюсь политическим деятелем и вправе высказывать то что думаю по поводу т.н. "улик"
Жодному іноземцеві не цікаві інтереси України. Ідуть вони на ці посади лише заради грошей.
Все, один з акаунтів "многостаночника" луснув. Дрібничка, а приємно
Тільки тоді всім нам посміхнеться частка!
есть ещё лохи, но то для уплаты налогов и надевания на них противогазов
с последующим насилием,
зеленский прокидал лохобанов, которые за него голосовали ...