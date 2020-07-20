США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців

Сполучені Штати Америки вимагають ретельного, неупередженого і правдивого розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємося до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого і достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і скоїв це вбивство", - йдеться в заяві.

У посольстві США підкреслили, що поважають роль Павла Шеремета та інших незалежних українських журналістів "в безстрашному донесенні правди і сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями".

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"Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.