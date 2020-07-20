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Новини Убивство Шеремета
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США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців

США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців

Сполучені Штати Америки вимагають ретельного, неупередженого і правдивого розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємося до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого і достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і скоїв це вбивство", - йдеться в заяві.

У посольстві США підкреслили, що поважають роль Павла Шеремета та інших незалежних українських журналістів "в безстрашному донесенні правди і сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями".

Читайте також: Зеленський у річницю вбивства Шеремета: Українці і весь світ мають побачити справжніх вбивць, організаторів і замовників цього злочину

"Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців 01

Автор: 

посольство (947) США (23290) вбивство (3108) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+10
"маріонеточного режиму кровавого бариги" Лахтинці, поміняйте методички. Не паліться так відверто
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20.07.2020 10:53
+9
В США уже давно поняли, что в деле Шеремета зеля старается запутать следы.
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20.07.2020 10:43
+8
Як мінімум підлога країни. Бо вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна.
Тільки тоді всім нам посміхнеться частка!

США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців - Цензор.НЕТ 4088
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20.07.2020 11:04
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В США уже давно поняли, что в деле Шеремета зеля старается запутать следы.
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20.07.2020 10:43 Відповісти
Их еще раньше Порошенко запутал, с 2016 года.
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20.07.2020 10:46 Відповісти
Так Зеля еще при Порохе начал запутывать. Пороха на этом форуме трогать нельзя
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20.07.2020 10:51 Відповісти
Дійсно треба покарати замовників та виконавців , але реальних , а не крайніх!!)))
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20.07.2020 11:03 Відповісти
а можэ и не нада
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20.07.2020 11:56 Відповісти
т.е. то, что юГик под руководством свыночлого 3 года запутывал следы - это не в счет?
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20.07.2020 11:19 Відповісти
Нет, то что юГик тянул резину мне тоже не нравилось.
Только вот с чего вы взяли, что он "запутывал следы"?, поделитесь фактами!!!
А вот то, что ныняшняя власть это делает - факт! А именно: обвинение людей явно непричастных к совершению данного преступления, что равно помощи истинным преступникам уйти от ответственности и скрыть организатора. И да, не нужно писать, что их вину должен определить суд - я не являюсь политическим деятелем и вправе высказывать то что думаю по поводу т.н. "улик"
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20.07.2020 11:32 Відповісти
Намогаются впіхнуть *********** !!!))
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20.07.2020 11:44 Відповісти
Мысль конечно крамольная, но всё же : наши доморощенные и закорумпированные по уши руководители "правоохранительных" органов, в принципе не способны к реформам и жизни по новому, поэтому только иностранцы на руководящих постах в органах, иначе очередная многолетняя возня под громкими лозунгами
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20.07.2020 10:46 Відповісти
А ти певен ,що Україна ,як держава здатна виконувати власні обов*язки ??)))
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20.07.2020 11:08 Відповісти
Дурня то все....
Жодному іноземцеві не цікаві інтереси України. Ідуть вони на ці посади лише заради грошей.
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20.07.2020 10:52 Відповісти
Реально важко реформувати на 100% корумповану систему !!)))
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20.07.2020 11:07 Відповісти
зеленский давно назначил виновных, он же не лох .....
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20.07.2020 10:49 Відповісти
Багато злочинів, скоєних за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги - потребують розслідування та покарання злочинців.
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20.07.2020 10:50 Відповісти
"маріонеточного режиму кровавого бариги" Лахтинці, поміняйте методички. Не паліться так відверто
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20.07.2020 10:53 Відповісти
Бачив на полонинах інтернету скріншот прикрого самогубства (року приблизно 2018) - "патріот" з Бандерою на аватарі пише "Порох зрадив Майдан", "не за це стояли", "на гілляку" і все таке... а потім раптом тиць п*здиць - в текст влізла копіпаста з іншої методички: "куевская власть сальных майдаунов".
Все, один з акаунтів "многостаночника" луснув. Дрібничка, а приємно
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20.07.2020 11:11 Відповісти
США требуют тщательного и достоверного расследования убийства Шеремета: Нужно наказать заказчиков и исполнителей - Цензор.НЕТ 3807
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20.07.2020 10:56 Відповісти
Як мінімум підлога країни. Бо вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна.
Тільки тоді всім нам посміхнеться частка!

США вимагають ретельного і достовірного розслідування вбивства Шеремета: Потрібно покарати замовників і виконавців - Цензор.НЕТ 4088
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20.07.2020 11:04 Відповісти
Роттердам+ расследовали и покарали
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20.07.2020 11:03 Відповісти
Нда,и тут зелю мокнули в дерьмо...
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20.07.2020 11:05 Відповісти
А кто они такие что бы требовать? Опустилась власть ниже плинтуса,лучше бы Роттердам = и за арест Коболева и Гонтаревой требовали.
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20.07.2020 11:06 Відповісти
к слову, где обещанные Саакашвили "реформы" ?
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20.07.2020 11:08 Відповісти
так или иначе Украина государство воров и мусоров,
есть ещё лохи, но то для уплаты налогов и надевания на них противогазов
с последующим насилием,
зеленский прокидал лохобанов, которые за него голосовали ...
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20.07.2020 11:13 Відповісти
Себя почему забьіл? Тролли в Украине - сила , если так считать по обсуждению в интернете. Слава богу , что в реальной жизни все не так.
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20.07.2020 11:19 Відповісти
 
 