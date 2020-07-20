Дело у злоупотреблениях в ОАСК наконец-то перешло под контроль НАБУ, - Сытник

Дело о масштабных злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева перешло под контроль Антикоррупционного бюро. Ранее его детективы лишь принимали участие в расследовании.

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге, посвященном задержанию в Польше экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, передает Цензор.НЕТ.

"Только в пятницу (17 июля 2020 года. - Ред.) дело, которое касалось материала, добытого в результате проведения НСД, это дело наконец-то перешло в производство НАБУ", - сказал Сытник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Он уточнил, что до этого детективы бюро лишь пребывали в группе следователей.

По словам Сытника, теперь вопросы избрания мер пресечения и отстранения от занимаемых должностей в рамках данного производства зависят в том числе от НАБУ.

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Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

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Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.