Справа щодо зловживань в ОАСК нарешті перейшла під контроль НАБУ, - Ситник

Справа про масштабні зловживання в Окружному адмінсуді Києва перейшла під контроль Антикорупційного бюро. Раніше його детективи лише брали участь у розслідуванні.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу, присвяченому затриманню в Польщі ексглави "Укравтодору" Славомира Новака, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в п'ятницю (17 липня 2020 року. - Ред.) справа, яка стосувалася матеріалу, добутого в результаті проведення несанкціонованого доступу, ця справа нарешті перейшла у провадження НАБУ", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання журналіста.

Він уточнив, що до цього детективи бюро лише перебували в групі слідчих.

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За словами Ситника, тепер питання обрання запобіжних заходів та звільнення із займаних посад в рамках цього провадження залежать у тому числі від НАБУ.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Варто зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та судді цього ж суду, зазначають в НАБУ.