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Госдеп внес Кадырова в "черный список" из-за нарушения прав человека, - Помпео

Госдеп внес Кадырова в

Государственный департамент США внес руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Об этом сказано в заявлении госдепартамента, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госдепартамент располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства", - сказано в сообщении.

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

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"Мы уже вводили экономические санкции в отношении Кадырова и некоторых его коллег. В 2018 году США и 15 других стран предприняли чрезвычайный шаг, применив Московский механизм ОБСЕ для создания изыскательской миссии по сообщениям о насилии в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с Кадыровым. Докладчик Московского механизма выяснил, что "в обстановке безнаказанности" имели место "притеснения и гонения, необоснованные и незаконные аресты или задержания, похищения и внесудебные расправы. Мы обеспокоены тем, что сейчас Кадыров использует в качестве оправдания пандемию коронавируса для нарушения прав человека в Чеченской республике", - говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и не выведет свои войска с Донбасса, - посольство США

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) права человека (990) россия (96018) санкции (11422) США (27043) Чечня (637) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+46
Госдеп внес Кадырова в "черный список" из-за нарушения прав человека, - Помпео - Цензор.НЕТ 113
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20.07.2020 19:01
+31
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2 год
·Знаете, меня колбасит и плющит.

Раненый украинский воин четверо суток ждал помощи и умер. Ранение, жажда и жара сделали свое дело. Царство ********* герою!
Говнокомандущий цюцюрон ситуацию брал под свой личный контроль и в очередной раз утонул в собственной блевотине.
На фоне этого, многолетние ретрансляторы мордора в Украине внезапно и синхронно возмущаются, что порохоботы недостаточно ретиво защищают полшестого от нападок Кадырова, говорят, мол, надо сплотиться в едином патриотическом порыве по защите величайшего от посягательств злодеев.
Идите в афедрон. Пусть этого мерзкого зеленого слизняка защищают все те, кто за него голосовал. Я максимум на что способен, так это проводить его до самолета в Чечню и проследить чтобы не сбежал. И чтобы воды ему там не давали. И еды. И температуру около 50-ти в салоне самолёта сделали. А лучше выше. Это я готов взять под личный контроль.
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20.07.2020 18:57
+28
Госдеп внес Кадырова в "черный список" из-за нарушения прав человека, - Помпео - Цензор.НЕТ 2952
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20.07.2020 18:55
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Держдеп вніс Кадирова в "чорний список" через порушення прав людини, - Помпео - Цензор.НЕТ 880
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20.07.2020 20:45 Ответить
"Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!"

Если это типа не угоза, тога прелюдия, способствующая выделениям перед секасом?
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20.07.2020 19:43 Ответить
А он сказал "мамай клянусь"?
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20.07.2020 19:46 Ответить
Не, про Маму ни слова! Только Отца упомянул. Это что то значит?
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20.07.2020 19:50 Ответить
Это значит что в муслимских странах женщина не совсем чилавек
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20.07.2020 20:04 Ответить
Ну хоть друг человека?
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20.07.2020 20:23 Ответить
"А у нас управдом друг человека" Бриллиантовая рука. И как совковая цензура не заблокировала эту фразу?
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20.07.2020 23:11 Ответить
он ему как то угрожал?
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20.07.2020 19:36 Ответить
"Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной..."

Это объяснение в любви, а не угроза?
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20.07.2020 19:42 Ответить
зебанаты видят угрозу только тогда, когда перед ними женщины и дети
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20.07.2020 19:50 Ответить
Свинаботы вчера вылизали кадырку до зеркального блеска,а тут на тебе
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20.07.2020 19:34 Ответить
Порошки, що сталось, ви 2 дні кадирку лизали, а піндоси вас підставили. Переписуйте методички
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20.07.2020 19:37 Ответить
На Кавказе в театре мужчины играют женщин, вот сын Отца и влюбился в нашего Володьку.
Это игра такая. Сада мазо с элементами старческого слабоумия и склероза у *******.
Кстати, где сам ролик про Отца кадырки? Что то найти не могу.
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20.07.2020 19:49 Ответить
не пыли, пехота(с)..))
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20.07.2020 19:53 Ответить
Зеленського прикриває Держдеп..Однозначно..
Щойно "Горєц-Бородач" Кадирка наїхав на Зе -відразу у "чорному списку" )))
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20.07.2020 20:02 Ответить
Да ему пох.. тот список, в западные страны не ездит, только в ближневосточные муслимские, там и деньги держит.
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20.07.2020 20:07 Ответить
Не одній же Мендель прикривати Бубочку.
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20.07.2020 20:25 Ответить
Друге попередження від Помпео буде з допомогою ударного безпілотника.
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20.07.2020 21:12 Ответить
https://www.facebook.com/GeoUaCom/videos/1917128984970088 Ленина свалили. Рамзан Кадыров плачет - ролик который сложно найти.
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20.07.2020 20:22 Ответить
Да ета Обезьяна КаДыркина в своей жизни с горы не слезала. Ему до лампочки ваши санкции. Нужно внести его в список самых опасных террористов мира и тех кто с ним связан.
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20.07.2020 20:24 Ответить
на отстрел внесли абрека?)
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20.07.2020 20:57 Ответить
Это за его слова в интервью американскому журналисту недавно... - мы вас всех раком поставим ... такие слова были..)))
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20.07.2020 21:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9pUX2yxqUVw
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20.07.2020 21:19 Ответить
Учись осел.
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20.07.2020 21:23 Ответить
Це нагадує ситуацію, коли за беззахисного хлопчика вступається суворий старшак - "ану кто тут мелкого обижает?"
Чомусь встидно, що у нас такий Бубочка, за якого треба іншим мазу тягти.
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20.07.2020 21:45 Ответить
Это был последний день Помпео. Теперь ему до конца дней перед Хоттабычем не отмыться.
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20.07.2020 21:28 Ответить
"От Москвы до Британских морей - итальянская мафия всех сильней"..))
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20.07.2020 21:32 Ответить
Навіть сказавши лише одне слово, можна наговорити багато зайвого ...

Держдеп вніс Кадирова в "чорний список" через порушення прав людини, - Помпео - Цензор.НЕТ 9012
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20.07.2020 21:49 Ответить
Хороший манипулятор. Спрятался за Чечню. Санкции против тебя лично введены, Кадыров. Косячил ты, вот и отвечать тебе.
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20.07.2020 22:53 Ответить
дадыров все равно дальше москвы не летал, боится)))
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20.07.2020 22:26 Ответить
помпео-мачо!!Кадырка-трус
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20.07.2020 22:27 Ответить
"насилии в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с Кадыровым"

К какой из этих категорий относится зеленый клоун?
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20.07.2020 22:54 Ответить
этого ишака на парашу надо.... Ослина *** твою мамашу трахали ВСЕ в Украине.. Сунся мудак и получишь по полной как и получали вы все в ссср... на парашу гной пожизненно. **** гребаная.
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21.07.2020 00:04 Ответить
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