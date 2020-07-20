РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10069 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 245 14

Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин

Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин

За неделю полиция Киевщины обнаружила 14 нарушений требований адаптивного карантина, по одному из фактов открыт ряд уголовных производств.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Среди нарушителей называют развлекательное мероприятие на речной барже. По данному факту полиция открыла 6 уголовных производств: по ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (Самоуправство), ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15 в. 417 (Покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде, нарушивших правила адаптивного карантина и другие требования действующего законодательства", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще 13 нарушений карантинных мероприятий полицейские обнаружили в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах, в городах Васильков, Вышгород, Украинка, Белая Церковь и поселке Бородянка.

По всем фактам нарушений требований адаптивного карантина правоохранители составили в отношении владельцев и администраторов протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен.

Отмечается, что с начала карантинных мероприятий работники милиции составили 841 административный протокол по ст.44-3 КоАП.

Профилактические мероприятия продолжаются.

Напомним, переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Киев (25655) Киевская область (4186) Нацполиция (16546) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 1148
показать весь комментарий
20.07.2020 20:53
+1
геноцид сосен корабельных не пройдёт...
показать весь комментарий
20.07.2020 20:54
+1
Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 7574
показать весь комментарий
20.07.2020 21:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 1148
показать весь комментарий
20.07.2020 20:53 Ответить
Хто вбив Велюр??
показать весь комментарий
20.07.2020 21:03 Ответить
геноцид сосен корабельных не пройдёт...
показать весь комментарий
20.07.2020 20:54 Ответить
Крикнули: "Мы все - Велюр " и забили на карантин?
показать весь комментарий
20.07.2020 20:56 Ответить
А Велюр - табу. Низзя Авакову ЗЕбанариев трогать.
показать весь комментарий
20.07.2020 20:58 Ответить
Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин - Цензор.НЕТ 7574
показать весь комментарий
20.07.2020 21:02 Ответить
Когда закроете ментовские публичные дома , закроете наркотрфик козломордый и контробас . А так , херня все это . .
показать весь комментарий
20.07.2020 21:07 Ответить
На наркотрафике сидит Баканов. Кто ж его закроет? Он же друг детства.
показать весь комментарий
20.07.2020 21:10 Ответить
Аваков . Кучма .
показать весь комментарий
20.07.2020 21:19 Ответить
Показуха наше все!
Как и лапша на уши.
Кадыров плюнул в морду Зеленскому и тут же вброс на тему "успехи наших правоохранителей"!
показать весь комментарий
20.07.2020 21:21 Ответить
"Полиция Киевщины",это шо вааще такое?
показать весь комментарий
20.07.2020 21:23 Ответить
когда эти дармоеды прекратят деятельность структуры которая незаконно ввела карантин?? Может пора бороться с вирусом, а не с людьми?
показать весь комментарий
20.07.2020 21:23 Ответить
и этих тоже закрыли?
В сети показали видео, где Арахамия танцует и поет в одном из ночных клубов Киева

https://rubryka.com/ru/2020/07/18/u-merezhi-pokazaly-video-de-arahamiya-tantsyuye-i-spivaye-v-odnomu-z-nichnyh-klubiv-kyyeva/
показать весь комментарий
20.07.2020 23:10 Ответить
нормальные люди по ночам спят
а не по клубам шастают
показать весь комментарий
20.07.2020 23:52 Ответить
 
 