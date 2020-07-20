Полиция Киевщины за неделю прекратила деятельность 14 ночных заведений, нарушавших карантин
За неделю полиция Киевщины обнаружила 14 нарушений требований адаптивного карантина, по одному из фактов открыт ряд уголовных производств.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Среди нарушителей называют развлекательное мероприятие на речной барже. По данному факту полиция открыла 6 уголовных производств: по ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (Самоуправство), ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15 в. 417 (Покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.
"В настоящее время полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде, нарушивших правила адаптивного карантина и другие требования действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
Еще 13 нарушений карантинных мероприятий полицейские обнаружили в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах, в городах Васильков, Вышгород, Украинка, Белая Церковь и поселке Бородянка.
По всем фактам нарушений требований адаптивного карантина правоохранители составили в отношении владельцев и администраторов протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен.
Отмечается, что с начала карантинных мероприятий работники милиции составили 841 административный протокол по ст.44-3 КоАП.
Профилактические мероприятия продолжаются.
Напомним, переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал.
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Как и лапша на уши.
Кадыров плюнул в морду Зеленскому и тут же вброс на тему "успехи наших правоохранителей"!
В сети показали видео, где Арахамия танцует и поет в одном из ночных клубов Киева
https://rubryka.com/ru/2020/07/18/u-merezhi-pokazaly-video-de-arahamiya-tantsyuye-i-spivaye-v-odnomu-z-nichnyh-klubiv-kyyeva/
а не по клубам шастают