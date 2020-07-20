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Новости Коронавирус и карантин
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Российская элита получила экспериментальную вакцину от COVID-19 еще в апреле, - СМИ

Российская элита получила экспериментальную вакцину от COVID-19 еще в апреле, - СМИ

Множество российских топ-чиновников, руководителей госкомпаний и богачей еще в апреле сделали себе прививки экспериментальной вакцины, которую создают в РФ.

Об этом пишет со ссылкой на источники американское издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о вакцине, которую разрабатывает расположенный в Москве Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Разработку финансирует Российский фонд прямых инвестиций при поддержке Минобороны.

Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает.

Читайте на Цензор.НЕТ: Британские ученые сделали вакцину от COVID-19, вызывающую иммунный ответ

Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие – что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.

Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало "Русал" и "Фосагро", но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.

Также на Цензор.НЕТ: Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, - ВОЗ

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вакцина (3815) карантин (16729) россия (96018) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Експерименти на кацапах це гуд.
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21.07.2020 00:03
+18
на животных всегда в первую очередь испытывают всякую дрянь )))))
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21.07.2020 00:04
+15
Для кацапья, лучшая вакцина от всех болячек - цианид
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20.07.2020 23:59
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Для кацапья, лучшая вакцина от всех болячек - цианид
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20.07.2020 23:59 Ответить
Головне швидко та надійно,100% гарантія, що після цієї вакцінаціі ніякий Ковід не візьме !!!))
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21.07.2020 00:05 Ответить
Ну да,
Обычно раньше придумывают вакцину- А потом выпускают вирус
Так вирусологи зарабатывают И пора об жтом писать правду
Так что корону запустили россияне через Китай
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21.07.2020 00:02 Ответить
Ну, вообще-то вирус вполне может сам себя "выпускать", ибо в его природе заложены постоянные мутации.
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21.07.2020 08:22 Ответить
и что срассийскайа Ылита рассказала какой была сперма Д.Трампа на вкус ? или это ихная гос тайна ?
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21.07.2020 00:02 Ответить
Одни делают вид, шо создают вакцину, другие - шо хотят ее похитить, когда у них уже есть одна, за ней - в очередь. А ООН делает вид, шо борется за справедливость и мир во всем мире.
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21.07.2020 00:02 Ответить
ото все ***** очконули кого в кролики выберут ))))
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21.07.2020 00:03 Ответить
Експерименти на кацапах це гуд.
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21.07.2020 00:03 Ответить
на животных всегда в первую очередь испытывают всякую дрянь )))))
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21.07.2020 00:04 Ответить
Ну когда животных жалко, то на кацапах.
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21.07.2020 00:16 Ответить
Ну тут можно новость рактовать неоднозначно. Если у них так рано есть вакцина которую можно применять на людях, то, может, они и вирус создали?
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21.07.2020 00:58 Ответить
Лохотрон.
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21.07.2020 00:03 Ответить
Так и американские и английские и немецкие чиновники давно вакцинировать.
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21.07.2020 00:05 Ответить
Посовєтую кацам метиловий спирт ф бальших калічєствах
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21.07.2020 00:05 Ответить
Трамп старый как ведро и королева Анлии 90 летняя как мочалка.Там даже насморк уже в гроб уложит. Понятно что они вакцину уже себе засунули.7
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21.07.2020 00:09 Ответить
" желаю , чтобы все " - ( шариков ) , - подохли ( от себя ) . ))
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21.07.2020 00:12 Ответить
Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1650
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21.07.2020 00:18 Ответить
Надежно, как роисянские ракеты и самолеты!!!

Уверен, что роисянская элита, не смотря на потрясающие успехи их медицины, будет все равно ездить лечиться в Германию и Израиль. Лозунги лозунгами, а свое здоровье одно на всю жизнь.
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21.07.2020 00:43 Ответить
Новости с Ленты.ру копируют...ну ну
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21.07.2020 00:48 Ответить
И вот, что характерно, из всей рос. элиты недавно умер только экс-глава Чувашии Игнатьев, который посмел подать в суд на путина. А сообщают, что максимум повышения температуры и сильные мышечные боли. Вообщем, не всё так однозначно, побочные эффекты после "вакцинации" напрямую связаны с "иммунитетом" подопытного.
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21.07.2020 00:56 Ответить
То на хріна їм було в липні красти британську вакцину, якщо ще в квітні в них була власна "скрєпна"?
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21.07.2020 01:07 Ответить
То була сеча путятішни...
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21.07.2020 01:13 Ответить
Вот вы сами и оценили обоснованность обвинений Англии.
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21.07.2020 01:41 Ответить
...видимо, "штотапашлонитак" А вообще русню надо вакцинировать немного по-другому
Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4272
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21.07.2020 01:41 Ответить
Ех, добрий "Парік" Р-08, і як бадьоро працює кривошипно шатунний механізм запирання стволу. Ото самий добрий вакцинатор для кацапур.
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21.07.2020 07:01 Ответить
Проста ідея, що брешуть, як завжди, срусіянці (бо вони брешуть завжди!), у ватний мозок не може зайти за визначенням.
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22.07.2020 07:06 Ответить
Хто автор?Не якутский ли скульптор,сделал вытяжку и синтезировал с подручного материала?
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21.07.2020 01:31 Ответить
Так они, что кацапскую верхушку в качестве лабораторных крыс использовали???
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21.07.2020 01:37 Ответить
Мммм... Ну да. Сообщения о вакцине появились тогда. Говорилось что испытывается на подопытных животных...
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21.07.2020 01:39 Ответить
Але щодна тварюка не здохла, значить не використовували на собі.
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21.07.2020 02:06 Ответить
Раньше эксперименты проводили на крысах- теперь вот на кацапской 'элите'. Главное, что не на людях- это было бы неправильно.
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21.07.2020 07:09 Ответить
Думаю,наша элита проделала тоже самое.
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21.07.2020 08:14 Ответить
Если их "вакцина" такая же "действенная", как и их "тесты", то мир может спать спокойно.
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21.07.2020 09:13 Ответить
Главпацак был привит еще в ноябре.
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21.07.2020 09:14 Ответить
Вот здесь ***** - молодец!
Пора и нам испытывать росийскую вакцину на олигархах!
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21.07.2020 09:34 Ответить
 
 