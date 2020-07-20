Российская элита получила экспериментальную вакцину от COVID-19 еще в апреле, - СМИ

Множество российских топ-чиновников, руководителей госкомпаний и богачей еще в апреле сделали себе прививки экспериментальной вакцины, которую создают в РФ.

Об этом пишет со ссылкой на источники американское издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о вакцине, которую разрабатывает расположенный в Москве Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Разработку финансирует Российский фонд прямых инвестиций при поддержке Минобороны.

Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает.

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Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие – что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.

Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало "Русал" и "Фосагро", но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.

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