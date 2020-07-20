Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ

Безліч російських топ-чиновників, керівників держкомпаній і багатіїв ще у квітні зробили собі щеплення експериментальної вакцини, яку створюють у РФ.

Про це пише з посиланням на джерела американське видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про вакцину, яку розробляє розташований у Москві Національний дослідницький центр імені Н. Ф. Гамалії. Розробку фінансує Російський фонд прямих інвестицій за підтримки Міноборони.

Агентству вдалося підтвердити інформацію про вакцинацію представників російської еліти у десятків людей, імена яких Bloomberg не розкриває.

Співрозмовники агентства розповіли, що робили щеплення, щоб не обмежувати себе в спілкуванні і зустрічах. Одні з них повідомили, що після вакцинації у них підвищувалася температура і з'являлися сильні м'язові болі, інші - що побічних ефектів не було. Деякі зі співрозмовників зазначили, що відмовилися від вакцинації, не маючи достовірних даних про її безпеку.

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Серед компаній, топ-менеджери яких мали доступ до вакцини, агентство назвало "Русал" і "Фосагро", але в самих компаніях від коментарів відмовилися. В уряді Росії не змогли оперативно прокоментувати інформацію, прессекретар президента Дмитро Пєсков не відповів на текстове повідомлення з питанням про те, чи отримав вакцину президент Володимир Путін чи інші чиновники адміністрації президента. Зв'язатися з НДЦ Гамалії Bloomberg не вдалося.

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