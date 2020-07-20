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Новини Коронавірус і карантин
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Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ

Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ

Безліч російських топ-чиновників, керівників держкомпаній і багатіїв ще у квітні зробили собі щеплення експериментальної вакцини, яку створюють у РФ.

Про це пише з посиланням на джерела американське видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про вакцину, яку розробляє розташований у Москві Національний дослідницький центр імені Н. Ф. Гамалії. Розробку фінансує Російський фонд прямих інвестицій за підтримки Міноборони.

Агентству вдалося підтвердити інформацію про вакцинацію представників російської еліти у десятків людей, імена яких Bloomberg не розкриває.

Співрозмовники агентства розповіли, що робили щеплення, щоб не обмежувати себе в спілкуванні і зустрічах. Одні з них повідомили, що після вакцинації у них підвищувалася температура і з'являлися сильні м'язові болі, інші - що побічних ефектів не було. Деякі зі співрозмовників зазначили, що відмовилися від вакцинації, не маючи достовірних даних про її безпеку.

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Серед компаній, топ-менеджери яких мали доступ до вакцини, агентство назвало "Русал" і "Фосагро", але в самих компаніях від коментарів відмовилися. В уряді Росії не змогли оперативно прокоментувати інформацію, прессекретар президента Дмитро Пєсков не відповів на текстове повідомлення з питанням про те, чи отримав вакцину президент Володимир Путін чи інші чиновники адміністрації президента. Зв'язатися з НДЦ Гамалії Bloomberg не вдалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова вакцинація від COVID-19 може розпочатися в середині 2021 року, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65829) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Експерименти на кацапах це гуд.
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21.07.2020 00:03
+18
на животных всегда в первую очередь испытывают всякую дрянь )))))
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21.07.2020 00:04
+15
Для кацапья, лучшая вакцина от всех болячек - цианид
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20.07.2020 23:59
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Для кацапья, лучшая вакцина от всех болячек - цианид
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20.07.2020 23:59 Відповісти
Головне швидко та надійно,100% гарантія, що після цієї вакцінаціі ніякий Ковід не візьме !!!))
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21.07.2020 00:05 Відповісти
Ну да,
Обычно раньше придумывают вакцину- А потом выпускают вирус
Так вирусологи зарабатывают И пора об жтом писать правду
Так что корону запустили россияне через Китай
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21.07.2020 00:02 Відповісти
Ну, вообще-то вирус вполне может сам себя "выпускать", ибо в его природе заложены постоянные мутации.
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21.07.2020 08:22 Відповісти
и что срассийскайа Ылита рассказала какой была сперма Д.Трампа на вкус ? или это ихная гос тайна ?
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21.07.2020 00:02 Відповісти
Одни делают вид, шо создают вакцину, другие - шо хотят ее похитить, когда у них уже есть одна, за ней - в очередь. А ООН делает вид, шо борется за справедливость и мир во всем мире.
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21.07.2020 00:02 Відповісти
ото все ***** очконули кого в кролики выберут ))))
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21.07.2020 00:03 Відповісти
Експерименти на кацапах це гуд.
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21.07.2020 00:03 Відповісти
на животных всегда в первую очередь испытывают всякую дрянь )))))
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21.07.2020 00:04 Відповісти
Ну когда животных жалко, то на кацапах.
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21.07.2020 00:16 Відповісти
Ну тут можно новость рактовать неоднозначно. Если у них так рано есть вакцина которую можно применять на людях, то, может, они и вирус создали?
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21.07.2020 00:58 Відповісти
Лохотрон.
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21.07.2020 00:03 Відповісти
Так и американские и английские и немецкие чиновники давно вакцинировать.
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21.07.2020 00:05 Відповісти
Посовєтую кацам метиловий спирт ф бальших калічєствах
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21.07.2020 00:05 Відповісти
Трамп старый как ведро и королева Анлии 90 летняя как мочалка.Там даже насморк уже в гроб уложит. Понятно что они вакцину уже себе засунули.7
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21.07.2020 00:09 Відповісти
" желаю , чтобы все " - ( шариков ) , - подохли ( от себя ) . ))
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21.07.2020 00:12 Відповісти
Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1650
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21.07.2020 00:18 Відповісти
Надежно, как роисянские ракеты и самолеты!!!

Уверен, что роисянская элита, не смотря на потрясающие успехи их медицины, будет все равно ездить лечиться в Германию и Израиль. Лозунги лозунгами, а свое здоровье одно на всю жизнь.
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21.07.2020 00:43 Відповісти
Новости с Ленты.ру копируют...ну ну
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21.07.2020 00:48 Відповісти
И вот, что характерно, из всей рос. элиты недавно умер только экс-глава Чувашии Игнатьев, который посмел подать в суд на путина. А сообщают, что максимум повышения температуры и сильные мышечные боли. Вообщем, не всё так однозначно, побочные эффекты после "вакцинации" напрямую связаны с "иммунитетом" подопытного.
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21.07.2020 00:56 Відповісти
То на хріна їм було в липні красти британську вакцину, якщо ще в квітні в них була власна "скрєпна"?
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21.07.2020 01:07 Відповісти
То була сеча путятішни...
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21.07.2020 01:13 Відповісти
Вот вы сами и оценили обоснованность обвинений Англии.
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21.07.2020 01:41 Відповісти
...видимо, "штотапашлонитак" А вообще русню надо вакцинировать немного по-другому
Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4272
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21.07.2020 01:41 Відповісти
Ех, добрий "Парік" Р-08, і як бадьоро працює кривошипно шатунний механізм запирання стволу. Ото самий добрий вакцинатор для кацапур.
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21.07.2020 07:01 Відповісти
Проста ідея, що брешуть, як завжди, срусіянці (бо вони брешуть завжди!), у ватний мозок не може зайти за визначенням.
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22.07.2020 07:06 Відповісти
Хто автор?Не якутский ли скульптор,сделал вытяжку и синтезировал с подручного материала?
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21.07.2020 01:31 Відповісти
Так они, что кацапскую верхушку в качестве лабораторных крыс использовали???
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21.07.2020 01:37 Відповісти
Мммм... Ну да. Сообщения о вакцине появились тогда. Говорилось что испытывается на подопытных животных...
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21.07.2020 01:39 Відповісти
Але щодна тварюка не здохла, значить не використовували на собі.
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21.07.2020 02:06 Відповісти
Раньше эксперименты проводили на крысах- теперь вот на кацапской 'элите'. Главное, что не на людях- это было бы неправильно.
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21.07.2020 07:09 Відповісти
Думаю,наша элита проделала тоже самое.
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21.07.2020 08:14 Відповісти
Если их "вакцина" такая же "действенная", как и их "тесты", то мир может спать спокойно.
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21.07.2020 09:13 Відповісти
Главпацак был привит еще в ноябре.
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21.07.2020 09:14 Відповісти
Вот здесь ***** - молодец!
Пора и нам испытывать росийскую вакцину на олигархах!
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21.07.2020 09:34 Відповісти
 
 