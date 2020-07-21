Наемники РФ передали Украине еще одно неидентифицированное тело бойца, - штаб ООС

Сегодня, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Пока личность погибшего не идентифицирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вероятно, это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области. После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля российские террористызастрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.

19 июля террористы "ДНР" заявили, что нашли тело украинского военнослужащего, который был ранен ими в ходе предательского обстрела под Зайцево 13 июля.

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