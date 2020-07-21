Наемники РФ передали Украине еще одно неидентифицированное тело бойца, - штаб ООС
Сегодня, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Пока личность погибшего не идентифицирована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Вероятно, это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области. После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 июля российские террористызастрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.
19 июля террористы "ДНР" заявили, что нашли тело украинского военнослужащего, который был ранен ими в ходе предательского обстрела под Зайцево 13 июля.
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Напомніть ОП.
Мій батько отримав тяжку контузію від вибуху міни під час Корсунь-Шевченківської операції в 1944 році, був підібраний німецькими санітарами та в їхньому ворожому для нас шпиталі де німецькі лікарі видаляли осколки розірваної міни в стегні правої ноги. Щоправда осколки міни видалили не всі, що потім позначилось на його здоров'ї та й покинув цей світ на 70 році життя.
Отак і зменшують наші статистику загиблих.
Какая разніца...