РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12025 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 077 8

Наемники РФ передали Украине еще одно неидентифицированное тело бойца, - штаб ООС

Наемники РФ передали Украине еще одно неидентифицированное тело бойца, - штаб ООС

Сегодня, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Пока личность погибшего не идентифицирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вероятно, это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области. После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля российские террористызастрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.

19 июля террористы "ДНР" заявили, что нашли тело украинского военнослужащего, который был ранен ими в ходе предательского обстрела под Зайцево 13 июля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрел под Зайцево: Украинский воин, входящий в состав эвакуационной группы, оставался жив. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наемники РФ передали Украине еще одно неидентифицированное тело бойца, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6257

...
показать весь комментарий
21.07.2020 12:26 Ответить
Це наш захисник, справу якого Зеленський брав під особистий конроль?
показать весь комментарий
21.07.2020 12:28 Ответить
«Напомним, 13 июля российские террористыhttps://censor.net/news/3207862/***************************************************************************************************** военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.Источник: https://censor.net/n3209276»

Ми пам'ятаємо. Назавжди.
Напомніть ОП.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:29 Ответить
Це ж в якому стані ці нелюди віддають тіла наших загиблих воїнів, що їх тільки за ДНК можна ідентифікувати?
показать весь комментарий
21.07.2020 12:35 Ответить
Я не уявляю що відчував перед смертю цей Воїн, зраджений власним "головнокомандувачем"...
показать весь комментарий
21.07.2020 12:42 Ответить
Німецькі фашисти у Другу Світову війну не поступали так з пораненими нашими воїнами, як оці москальські орки-сепаратори..
Мій батько отримав тяжку контузію від вибуху міни під час Корсунь-Шевченківської операції в 1944 році, був підібраний німецькими санітарами та в їхньому ворожому для нас шпиталі де німецькі лікарі видаляли осколки розірваної міни в стегні правої ноги. Щоправда осколки міни видалили не всі, що потім позначилось на його здоров'ї та й покинув цей світ на 70 році життя.
показать весь комментарий
21.07.2020 12:59 Ответить
А в зведеннях він не проходить...
Отак і зменшують наші статистику загиблих.
Какая разніца...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:01 Ответить
 
 