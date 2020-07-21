Найманці РФ передали Україні ще одне неідентифікована тіло бійця, - штаб ООС

Сьогодні, 21 липня, представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло загиблого захисника на підконтрольну уряду України територію. Поки особу загиблого не ідентифіковано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області. Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого бійця під Зайцевим.

19 липня терористи "ДНР" заявили, що знайшли тіло українського військовослужбовця, який був поранений ними в ході зрадницького обстрілу під Зайцевим 13 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл під Зайцевим: Український воїн, який входив до складу евакуаційної групи, залишався живим. ВIДЕО