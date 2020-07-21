УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6172 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 077 8

Найманці РФ передали Україні ще одне неідентифікована тіло бійця, - штаб ООС

Найманці РФ передали Україні ще одне неідентифікована тіло бійця, - штаб ООС

Сьогодні, 21 липня, представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло загиблого захисника на підконтрольну уряду України територію. Поки особу загиблого не ідентифіковано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області. Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого бійця під Зайцевим.

19 липня терористи "ДНР" заявили, що знайшли тіло українського військовослужбовця, який був поранений ними в ході зрадницького обстрілу під Зайцевим 13 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл під Зайцевим: Український воїн, який входив до складу евакуаційної групи, залишався живим. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наемники РФ передали Украине еще одно неидентифицированное тело бойца, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6257

...
показати весь коментар
21.07.2020 12:26 Відповісти
Це наш захисник, справу якого Зеленський брав під особистий конроль?
показати весь коментар
21.07.2020 12:28 Відповісти
«Напомним, 13 июля российские террористыhttps://censor.net/news/3207862/***************************************************************************************************** военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.Источник: https://censor.net/n3209276»

Ми пам'ятаємо. Назавжди.
Напомніть ОП.
показати весь коментар
21.07.2020 12:29 Відповісти
Це ж в якому стані ці нелюди віддають тіла наших загиблих воїнів, що їх тільки за ДНК можна ідентифікувати?
показати весь коментар
21.07.2020 12:35 Відповісти
Я не уявляю що відчував перед смертю цей Воїн, зраджений власним "головнокомандувачем"...
показати весь коментар
21.07.2020 12:42 Відповісти
Німецькі фашисти у Другу Світову війну не поступали так з пораненими нашими воїнами, як оці москальські орки-сепаратори..
Мій батько отримав тяжку контузію від вибуху міни під час Корсунь-Шевченківської операції в 1944 році, був підібраний німецькими санітарами та в їхньому ворожому для нас шпиталі де німецькі лікарі видаляли осколки розірваної міни в стегні правої ноги. Щоправда осколки міни видалили не всі, що потім позначилось на його здоров'ї та й покинув цей світ на 70 році життя.
показати весь коментар
21.07.2020 12:59 Відповісти
А в зведеннях він не проходить...
Отак і зменшують наші статистику загиблих.
Какая разніца...
показати весь коментар
21.07.2020 13:01 Відповісти
 
 