Найманці РФ передали Україні ще одне неідентифікована тіло бійця, - штаб ООС
Сьогодні, 21 липня, представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло загиблого захисника на підконтрольну уряду України територію. Поки особу загиблого не ідентифіковано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
"Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області. Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 липня російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого бійця під Зайцевим.
19 липня терористи "ДНР" заявили, що знайшли тіло українського військовослужбовця, який був поранений ними в ході зрадницького обстрілу під Зайцевим 13 липня.
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Напомніть ОП.
Мій батько отримав тяжку контузію від вибуху міни під час Корсунь-Шевченківської операції в 1944 році, був підібраний німецькими санітарами та в їхньому ворожому для нас шпиталі де німецькі лікарі видаляли осколки розірваної міни в стегні правої ноги. Щоправда осколки міни видалили не всі, що потім позначилось на його здоров'ї та й покинув цей світ на 70 році життя.
Отак і зменшують наші статистику загиблих.
Какая разніца...