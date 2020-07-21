С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ

На Театральной площади Луцка периодически раздаются выстрелы, по словам правоохранителей, звук похож на автоматную очередь.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил корреспондент, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в городе вся центральная часть ограждена лентой, транспорт заблокирован. По словам корреспондента, в салоне автобуса находятся 10 человек, ранее правоохранители сообщали о 20.

"Известно, что там (в автобусе. - Ред.) около 10 людей. Мы спрашивали у СБУ, есть ли там дети. Сказали, что эту информацию они пока не озвучивают. Поэтому не имеем ни подтверждения, ни опровержения. Время от времени раздаются выстрелы. Правоохранители говорят, что звук похож на автоматную очередь. Возле места работают правоохранители, есть экстренные службы, взрывотехники. Время от времени звонят злоумышленнику", - рассказал журналист.

Также в сообщении отмечается, что в городе сейчас настоящий транспортный коллапс, ведь троллейбусы, маршруты которых пролегают через центральную часть, тоже заблокированы. Сам злоумышленник забаррикадировался в автобусе.

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.