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Новости Захват заложников в Луцке
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С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ

С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ

На Театральной площади Луцка периодически раздаются выстрелы, по словам правоохранителей, звук похож на автоматную очередь.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил корреспондент, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в городе вся центральная часть ограждена лентой, транспорт заблокирован. По словам корреспондента, в салоне автобуса находятся 10 человек, ранее правоохранители сообщали о 20.

"Известно, что там (в автобусе. - Ред.) около 10 людей. Мы спрашивали у СБУ, есть ли там дети. Сказали, что эту информацию они пока не озвучивают. Поэтому не имеем ни подтверждения, ни опровержения. Время от времени раздаются выстрелы. Правоохранители говорят, что звук похож на автоматную очередь. Возле места работают правоохранители, есть экстренные службы, взрывотехники. Время от времени звонят злоумышленнику", - рассказал журналист.

Также в сообщении отмечается, что в городе сейчас настоящий транспортный коллапс, ведь троллейбусы, маршруты которых пролегают через центральную часть, тоже заблокированы. Сам злоумышленник забаррикадировался в автобусе.

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

заложник (1493) Луцк (587) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+24
С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2909
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21.07.2020 14:07
+21
Интересно, а что должно в стране произойти, чтоб наша голограмма сразу материализовалась и подала голос?
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21.07.2020 14:05
+14
не может быть, у зе-осла всё под контролем
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21.07.2020 14:05
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Интересно, а что должно в стране произойти, чтоб наша голограмма сразу материализовалась и подала голос?
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21.07.2020 14:05 Ответить
Лучше бы Зеля как и раньше до выборов просто молчал несколько месяцев подряд прятался и не выходил ни к кому кроме своих каналов
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21.07.2020 14:06 Ответить
лучше б он смотрелся где-то на ростове или рядом с кадіркой - главное, чтоб от Украины подальше и навсегда
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21.07.2020 14:09 Ответить
- Пасюк, а ну держи меня!
- Как держать?!
- Нежно!(с)
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21.07.2020 14:10 Ответить
Це гнила постановка Авакова щоб відвернути увагу народу України від смерті українського військового на фронті, який поранений пролежав 4 доби без допомоги і помер, в той час як Зеленський заявив що особисто займеться його порятунком!
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21.07.2020 16:28 Ответить
В голограми гості з Швейцарії, не до того йому зараз.
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21.07.2020 14:07 Ответить
можно подумать, что ему в принципе когда-то было не безразлично, что в стране творится... хотя страна не его...
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21.07.2020 14:10 Ответить
21.07.20 11:48

Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв

Ой, чергову зрадоньку знову змили в унітаз. Ну що ж таке.
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21.07.2020 14:13 Ответить
Тобто якщо будуть жертви, то це зробить Зеленський? Він взагалі з швейцарцем спілкується, то могла і мандель писати.
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21.07.2020 14:16 Ответить
Та, да, они тоже самое вот только что и с военным медиком под Зайцево сделали
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21.07.2020 14:18 Ответить
у вас в стране уже голос подал Хабаровск, но кацарылые этого не слышат.
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21.07.2020 14:13 Ответить
Чим більше воно віддихає і мовчить, тим менше шкоди воно приносить. Тим більше, від його голосу абсолютно нічого не залежить. То є порожнє місце, ніщо...
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21.07.2020 15:35 Ответить
кукла с рукой в заднице
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21.07.2020 15:47 Ответить
не может быть, у зе-осла всё под контролем
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21.07.2020 14:05 Ответить
С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2909
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21.07.2020 14:07 Ответить
Оце добре порохоботня влаштувалась.
Ситуація закінчиться погано - зрада-зрадня, в жертвах винен Зеленський.
Ситуація закінчиться добре - зрада-зрадня, це провокація.
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21.07.2020 14:10 Ответить
А Аваков с Шкиряком за кого?
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21.07.2020 14:12 Ответить
https://censor.net/user/466486 - да нет - все проще...

там где зеленский - всегда провал и неудача...
это же очевидный факт, который глупо отрицать...
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21.07.2020 14:13 Ответить
Це просто збіг обставин, ну як схід Сонця і стає світло.
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21.07.2020 14:17 Ответить
Как глупо он вернул моряков, которых очень умно подставил потрох - это зе очевидно?
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21.07.2020 14:18 Ответить
https://censor.net/user/90623 - моряков бы и так вернули бы по решению Трибунала и под угрозами арестов имущества РФ..

Бубочка помог путину сохранить лицо...
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21.07.2020 14:20 Ответить
А кто-то помог ху йлу поднять рейтинги на захвате прорывавшихся украинских моряков. Но об этом вам запрещено говорить.
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21.07.2020 14:24 Ответить
Серйозно вважаєте, що якби не Зеля, моряків би не повернули? Тоді ковід теж він?
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21.07.2020 14:20 Ответить
ну вернул он их действительно весьма глупо - за день до того, как расее ******* бы морские санкции на всю катушку, если бы они не отдали их безоговорочно. а так шмаркля отдал росии кучу убийц украинцев, ценного свидетеля для Гааги Цемаха.. и рассказывать, что моряков "подставил Порошенко" - лить воду на мельницу росийской пропаганды. Украинские суда законно шли по проливу, это признано международными судами. Все остальное - пропагандистская кацапская чушь
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21.07.2020 14:26 Ответить
ну вернул он их действительно весьма глупо - за день до того, как расее ******* бы морские санкции на всю катушку

То-то я смотрю как ******* все остальные санкции шо аж в северный поток материализовались и Сименскую турбину в Крыму.
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21.07.2020 14:37 Ответить
ой, только вот не надо! санкции работают весьма неплохо, єто только руспропаганда рассказывает, что санкции им на пользу. кроме того, глубоких секторальных санкций против них еще так и не ввели из-за позиции Трампа (по сути росийского агента), саботирующего принятый Закон США о секторальных санкциях. Но морские санкции были бы очень ощутимы для кацапсин. А Северный поток где? Где поток? ась?
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21.07.2020 14:43 Ответить
Северный поток, говорите - https://news.liga.net/world/news/v-evropeyskom-soyuze-prizvali-ssha-ne-vvodit-sanktsii-po-severnomu-potoku-2 так вот же . Или мне не верить заявлениям немецкого канцлера?
Да и турбина симменса на месте - в Крыму. https://www.dw.com/ru/siemens-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83/a-50684060 Да и не только они . Мне и этому не верить? Санкции, говорите. Ну-ну. Обходят их кацапы ИМХО. И во многом благодаря очень озабоченным кацапской агрессией в Украине немцам.
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21.07.2020 15:21 Ответить
так а поток где же? где же поток-то?
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21.07.2020 15:37 Ответить
не стоит петя растов называть благородным словом порохобот. Последние уже почти все повымерли, совесть замучила. Гы.
А у петя растов - они же ху йлотроли вместо совести - банковская карточка.
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21.07.2020 14:16 Ответить
Шизік вирішив дати останній бій.
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21.07.2020 14:06 Ответить
повернути в вищу лігу не тільки кривбас, а й волинь
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21.07.2020 14:09 Ответить
Повернути британським братам суркісам 15 мільярдів з Приватбанку.
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21.07.2020 14:10 Ответить
нагнетает?
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21.07.2020 14:07 Ответить
Зеленский, видимо решили бросить всяких глупостей, и начать активно качать твою лодочку. Не тошнит еще? Почитай там что-то, "Многоуровневые спецоперации для чайников" или типа того. Вдруг поможет.
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21.07.2020 14:08 Ответить
Так скло в автобусі вже було прострілене - незрозуміло правда ким.
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21.07.2020 14:09 Ответить
Блин, у Бубы хоть одно яйцо есть? он только праздновать умеет?
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21.07.2020 14:10 Ответить
и в куда оно стреляет?
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21.07.2020 14:10 Ответить
Когда нет толкового переговорщика, всегда звучат в.
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21.07.2020 14:10 Ответить
Забарікадіровался в автобусє.Ну і шо?ТО ,пісєц,пишуть про прилади,які бачать наскрізь,а тут їм в автобусі вікна не відкриті.
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21.07.2020 14:10 Ответить
Шо за стойло, Ну, не дадут выпить, ВР закончила свою работу, вроде тишина, только собрались бухонуть, на тебе. какая то бл...... захватила заложников, да пристрелите его, делов то.
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21.07.2020 14:12 Ответить
не дай Бог жить - во времена - зеленой власти - ужас просто ........
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21.07.2020 14:12 Ответить
Хоть бы Беслан там не устроили....
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21.07.2020 14:13 Ответить
Не провоцируй.
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21.07.2020 14:14 Ответить
Кто то очень не хочет что бы П., с гостьей сегодня посетили Донбасс.
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21.07.2020 14:13 Ответить
А быдломасса стоит рядом со смартфонами и фоткает? (судя по фото). Это ТРЕШ.
Главное, конечно, что "в городе транспортный коллапс". Ничё. Постоят в пробке. В НЕ заминированных автобусах/тачках и без неадеквата под боком.
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21.07.2020 14:16 Ответить
Сейчас все внимание обращено на луцкого террориста, но я настойчиво рекомендую переместить свой фокус с Запада на Юг. Почему на Юг? в херсонской области находится криворожский *****, именно о его предстоящей встрече с ****** нужно беспоится. Ведь вся эта шумиха с террористом организована на отвлечения внимания от предстоящей капитуляции зеленского перед **********
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21.07.2020 14:20 Ответить
Він з президентом Швейцарії зустрічається.
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21.07.2020 14:23 Ответить
Да в Киеве он еще. С президентом Швейцарии тусит
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21.07.2020 14:24 Ответить
З місця захоплення заручників у Луцьку долинають постріли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4285
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21.07.2020 14:22 Ответить
Нє вєрю! В кадрє обізатєльно должна бить шаурма.
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21.07.2020 14:54 Ответить
Пора выпускать Берла... ой, Толю-тепловизора...
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21.07.2020 14:22 Ответить
Надо сесть , связать шофера,разыграть простого вора, а потом про этот случай нам расскажет Соловей...
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21.07.2020 14:24 Ответить
Еврейские схемы отвлекаловки .подсадной наверняка евреям у власти веры нет..
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21.07.2020 15:47 Ответить
 
 