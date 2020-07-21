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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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З місця захоплення заручників у Луцьку долинають постріли, - ЗМІ

З місця захоплення заручників у Луцьку долинають постріли, - ЗМІ

На Театральному майдані Луцька періодично лунають постріли, за словами правоохоронців, звук схожий на автоматну чергу.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив кореспондент, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в місті вся центральна частина огороджена стрічкою, транспорт заблоковано. За словами кореспондента, в салоні автобуса перебувають 10 осіб, раніше правоохоронці повідомляли про 20.

"Відомо, що там (в автобусі. - Ред.) близько 10 людей. Ми запитували у СБУ, чи є там діти. Сказали, що цю інформацію вони поки не озвучують. Тому не маємо ні підтвердження, ні спростування. Час від часу лунають постріли. Правоохоронці кажуть, що звук схожий на автоматну чергу. Біля місця працюють правоохоронці, є екстрені служби, вибухотехніки. Час від часу телефонують зловмисникові", - розповів журналіст.

Також у повідомленні зазначається, що в місті зараз справжній транспортний колапс, адже тролейбуси, маршрути яких пролягають через центральну частину, теж заблоковано. Сам зловмисник забарикадувався в автобусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років в'язниці. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+24
С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2909
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21.07.2020 14:07
+21
Интересно, а что должно в стране произойти, чтоб наша голограмма сразу материализовалась и подала голос?
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21.07.2020 14:05
+14
не может быть, у зе-осла всё под контролем
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21.07.2020 14:05
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Интересно, а что должно в стране произойти, чтоб наша голограмма сразу материализовалась и подала голос?
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21.07.2020 14:05 Відповісти
Лучше бы Зеля как и раньше до выборов просто молчал несколько месяцев подряд прятался и не выходил ни к кому кроме своих каналов
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21.07.2020 14:06 Відповісти
лучше б он смотрелся где-то на ростове или рядом с кадіркой - главное, чтоб от Украины подальше и навсегда
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21.07.2020 14:09 Відповісти
- Пасюк, а ну держи меня!
- Как держать?!
- Нежно!(с)
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21.07.2020 14:10 Відповісти
Це гнила постановка Авакова щоб відвернути увагу народу України від смерті українського військового на фронті, який поранений пролежав 4 доби без допомоги і помер, в той час як Зеленський заявив що особисто займеться його порятунком!
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21.07.2020 16:28 Відповісти
В голограми гості з Швейцарії, не до того йому зараз.
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21.07.2020 14:07 Відповісти
можно подумать, что ему в принципе когда-то было не безразлично, что в стране творится... хотя страна не его...
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21.07.2020 14:10 Відповісти
21.07.20 11:48

Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв

Ой, чергову зрадоньку знову змили в унітаз. Ну що ж таке.
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21.07.2020 14:13 Відповісти
Тобто якщо будуть жертви, то це зробить Зеленський? Він взагалі з швейцарцем спілкується, то могла і мандель писати.
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21.07.2020 14:16 Відповісти
Та, да, они тоже самое вот только что и с военным медиком под Зайцево сделали
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21.07.2020 14:18 Відповісти
у вас в стране уже голос подал Хабаровск, но кацарылые этого не слышат.
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21.07.2020 14:13 Відповісти
Чим більше воно віддихає і мовчить, тим менше шкоди воно приносить. Тим більше, від його голосу абсолютно нічого не залежить. То є порожнє місце, ніщо...
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21.07.2020 15:35 Відповісти
кукла с рукой в заднице
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21.07.2020 15:47 Відповісти
не может быть, у зе-осла всё под контролем
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21.07.2020 14:05 Відповісти
С места захвата заложников в Луцке доносятся выстрелы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2909
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21.07.2020 14:07 Відповісти
Оце добре порохоботня влаштувалась.
Ситуація закінчиться погано - зрада-зрадня, в жертвах винен Зеленський.
Ситуація закінчиться добре - зрада-зрадня, це провокація.
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21.07.2020 14:10 Відповісти
А Аваков с Шкиряком за кого?
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21.07.2020 14:12 Відповісти
https://censor.net/user/466486 - да нет - все проще...

там где зеленский - всегда провал и неудача...
это же очевидный факт, который глупо отрицать...
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21.07.2020 14:13 Відповісти
Це просто збіг обставин, ну як схід Сонця і стає світло.
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21.07.2020 14:17 Відповісти
Как глупо он вернул моряков, которых очень умно подставил потрох - это зе очевидно?
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21.07.2020 14:18 Відповісти
https://censor.net/user/90623 - моряков бы и так вернули бы по решению Трибунала и под угрозами арестов имущества РФ..

Бубочка помог путину сохранить лицо...
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21.07.2020 14:20 Відповісти
А кто-то помог ху йлу поднять рейтинги на захвате прорывавшихся украинских моряков. Но об этом вам запрещено говорить.
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21.07.2020 14:24 Відповісти
Серйозно вважаєте, що якби не Зеля, моряків би не повернули? Тоді ковід теж він?
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21.07.2020 14:20 Відповісти
ну вернул он их действительно весьма глупо - за день до того, как расее ******* бы морские санкции на всю катушку, если бы они не отдали их безоговорочно. а так шмаркля отдал росии кучу убийц украинцев, ценного свидетеля для Гааги Цемаха.. и рассказывать, что моряков "подставил Порошенко" - лить воду на мельницу росийской пропаганды. Украинские суда законно шли по проливу, это признано международными судами. Все остальное - пропагандистская кацапская чушь
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21.07.2020 14:26 Відповісти
ну вернул он их действительно весьма глупо - за день до того, как расее ******* бы морские санкции на всю катушку

То-то я смотрю как ******* все остальные санкции шо аж в северный поток материализовались и Сименскую турбину в Крыму.
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21.07.2020 14:37 Відповісти
ой, только вот не надо! санкции работают весьма неплохо, єто только руспропаганда рассказывает, что санкции им на пользу. кроме того, глубоких секторальных санкций против них еще так и не ввели из-за позиции Трампа (по сути росийского агента), саботирующего принятый Закон США о секторальных санкциях. Но морские санкции были бы очень ощутимы для кацапсин. А Северный поток где? Где поток? ась?
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21.07.2020 14:43 Відповісти
Северный поток, говорите - https://news.liga.net/world/news/v-evropeyskom-soyuze-prizvali-ssha-ne-vvodit-sanktsii-po-severnomu-potoku-2 так вот же . Или мне не верить заявлениям немецкого канцлера?
Да и турбина симменса на месте - в Крыму. https://www.dw.com/ru/siemens-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83/a-50684060 Да и не только они . Мне и этому не верить? Санкции, говорите. Ну-ну. Обходят их кацапы ИМХО. И во многом благодаря очень озабоченным кацапской агрессией в Украине немцам.
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21.07.2020 15:21 Відповісти
так а поток где же? где же поток-то?
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21.07.2020 15:37 Відповісти
не стоит петя растов называть благородным словом порохобот. Последние уже почти все повымерли, совесть замучила. Гы.
А у петя растов - они же ху йлотроли вместо совести - банковская карточка.
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21.07.2020 14:16 Відповісти
Шизік вирішив дати останній бій.
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21.07.2020 14:06 Відповісти
повернути в вищу лігу не тільки кривбас, а й волинь
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21.07.2020 14:09 Відповісти
Повернути британським братам суркісам 15 мільярдів з Приватбанку.
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21.07.2020 14:10 Відповісти
нагнетает?
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21.07.2020 14:07 Відповісти
Зеленский, видимо решили бросить всяких глупостей, и начать активно качать твою лодочку. Не тошнит еще? Почитай там что-то, "Многоуровневые спецоперации для чайников" или типа того. Вдруг поможет.
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21.07.2020 14:08 Відповісти
Так скло в автобусі вже було прострілене - незрозуміло правда ким.
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21.07.2020 14:09 Відповісти
Блин, у Бубы хоть одно яйцо есть? он только праздновать умеет?
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21.07.2020 14:10 Відповісти
и в куда оно стреляет?
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21.07.2020 14:10 Відповісти
Когда нет толкового переговорщика, всегда звучат в.
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21.07.2020 14:10 Відповісти
Забарікадіровался в автобусє.Ну і шо?ТО ,пісєц,пишуть про прилади,які бачать наскрізь,а тут їм в автобусі вікна не відкриті.
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21.07.2020 14:10 Відповісти
Шо за стойло, Ну, не дадут выпить, ВР закончила свою работу, вроде тишина, только собрались бухонуть, на тебе. какая то бл...... захватила заложников, да пристрелите его, делов то.
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21.07.2020 14:12 Відповісти
не дай Бог жить - во времена - зеленой власти - ужас просто ........
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21.07.2020 14:12 Відповісти
Хоть бы Беслан там не устроили....
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21.07.2020 14:13 Відповісти
Не провоцируй.
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21.07.2020 14:14 Відповісти
Кто то очень не хочет что бы П., с гостьей сегодня посетили Донбасс.
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21.07.2020 14:13 Відповісти
А быдломасса стоит рядом со смартфонами и фоткает? (судя по фото). Это ТРЕШ.
Главное, конечно, что "в городе транспортный коллапс". Ничё. Постоят в пробке. В НЕ заминированных автобусах/тачках и без неадеквата под боком.
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21.07.2020 14:16 Відповісти
Сейчас все внимание обращено на луцкого террориста, но я настойчиво рекомендую переместить свой фокус с Запада на Юг. Почему на Юг? в херсонской области находится криворожский *****, именно о его предстоящей встрече с ****** нужно беспоится. Ведь вся эта шумиха с террористом организована на отвлечения внимания от предстоящей капитуляции зеленского перед **********
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21.07.2020 14:20 Відповісти
Він з президентом Швейцарії зустрічається.
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21.07.2020 14:23 Відповісти
Да в Киеве он еще. С президентом Швейцарии тусит
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21.07.2020 14:24 Відповісти
З місця захоплення заручників у Луцьку долинають постріли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4285
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21.07.2020 14:22 Відповісти
Нє вєрю! В кадрє обізатєльно должна бить шаурма.
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21.07.2020 14:54 Відповісти
Пора выпускать Берла... ой, Толю-тепловизора...
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21.07.2020 14:22 Відповісти
Надо сесть , связать шофера,разыграть простого вора, а потом про этот случай нам расскажет Соловей...
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21.07.2020 14:24 Відповісти
Еврейские схемы отвлекаловки .подсадной наверняка евреям у власти веры нет..
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21.07.2020 15:47 Відповісти
 
 