З місця захоплення заручників у Луцьку долинають постріли, - ЗМІ
На Театральному майдані Луцька періодично лунають постріли, за словами правоохоронців, звук схожий на автоматну чергу.
Про це в ефірі "112 Україна" повідомив кореспондент, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в місті вся центральна частина огороджена стрічкою, транспорт заблоковано. За словами кореспондента, в салоні автобуса перебувають 10 осіб, раніше правоохоронці повідомляли про 20.
"Відомо, що там (в автобусі. - Ред.) близько 10 людей. Ми запитували у СБУ, чи є там діти. Сказали, що цю інформацію вони поки не озвучують. Тому не маємо ні підтвердження, ні спростування. Час від часу лунають постріли. Правоохоронці кажуть, що звук схожий на автоматну чергу. Біля місця працюють правоохоронці, є екстрені служби, вибухотехніки. Час від часу телефонують зловмисникові", - розповів журналіст.
Також у повідомленні зазначається, що в місті зараз справжній транспортний колапс, адже тролейбуси, маршрути яких пролягають через центральну частину, теж заблоковано. Сам зловмисник забарикадувався в автобусі.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
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Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв
Ой, чергову зрадоньку знову змили в унітаз. Ну що ж таке.
Ситуація закінчиться погано - зрада-зрадня, в жертвах винен Зеленський.
Ситуація закінчиться добре - зрада-зрадня, це провокація.
там где зеленский - всегда провал и неудача...
это же очевидный факт, который глупо отрицать...
Бубочка помог путину сохранить лицо...
То-то я смотрю как ******* все остальные санкции шо аж в северный поток материализовались и Сименскую турбину в Крыму.
Да и турбина симменса на месте - в Крыму. https://www.dw.com/ru/siemens-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83/a-50684060 Да и не только они . Мне и этому не верить? Санкции, говорите. Ну-ну. Обходят их кацапы ИМХО. И во многом благодаря очень озабоченным кацапской агрессией в Украине немцам.
А у петя растов - они же ху йлотроли вместо совести - банковская карточка.
Главное, конечно, что "в городе транспортный коллапс". Ничё. Постоят в пробке. В НЕ заминированных автобусах/тачках и без неадеквата под боком.